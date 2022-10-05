Двенадцать оккупантов из 103-го полка армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ. ВИДЕО
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Двенадцать оккупантов из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись с краткими первыми допросами пленных. Все пленные – мобилизованные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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+64 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий05.10.2022 14:33
+51 Sophia-Maria Duglass
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+50 Garry Grant
показать весь комментарий05.10.2022 14:40
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А лугандонцы это просто мобики.
******!!! Наших всех вернули как из бухенвальда и со следами пыток
Злой нохча с Марика красавчик ))
Ребята из ЗСУ сами разберутся как с пленными быть. А хотите по-своему, добро пожаловать в армию, там покажите какие вы герои.
200-у не схотіли переходить
Не півторюйте , будь ласочка , расисткі , імперські наративи ********** ....
А у Маріку , до речі , йще була дуже немала грецька громада та й назва міста про щось говорить .
Це блескучий стиль при будь яких обставинах здачи у полон . Бо хто знає тих московитів навіть якщо навіть про щось з ними домовляєшься ?!
Після Іловайскої мерзоти з будь яким гобліном в їх війсковій формі на передку тільки так й можно розмовляти . Це в тилу їм й цигарки видадуть й нагодують 3 рази за день й тєлік в камери притащать .
На передку свої закони й норми поведінки й хто там не був , не відчував кожної миті загрозу ... інколи від пораненного й стогнущого на землі від болю ворога -- той не зрозуміє такої поведіники . Ворог , який здається в полон повинен тремдіти й знати наперед , що будь який подожрілий рух буде коштувати йому життя .
Й тому війскові з досвітом рекомендують московітам , які не хочуть вмирати в Україні крайще сісти там у тюрягу , спробувати бігати від призову , ніж одягати форму з мрією здатися в полон . Бо здача у полон це дуже небеспечний для обох сторін процес ... й сторона якій здаються в полон може перебувати на передку в дуже натягнутому нервовому стані й скільки разів було спроб вбивства тих ,хто невдало спробував здатися в полон !
Аля гер ком аля гер !
Не дивиться на "диип стейт" -- там умовна карта й громадянам звільнених теріторій не дарма наполегливо рекомендують евакуацію . Бо йще кілька місяців буде йти "зачистка" теріторії й буде з"ясовуватися як мініму поточний тиждень де розташована лінія ворога . Й буде завди лінія в 5 км мініму "сіорої зони" де усе може буди небеспечно й де не буде часу як що трапиться пезаводити затвір й куля завжди повинна бути у стволі . Тільки запобіжник він на нейтралці але палець завжди на запобіжнику .
Це наступ пройшов й мапа розтошуваннь може змінюватися постійно . Нуль це завжди не якась вузька й суцільна смужка , а зона в 5-10 км як мінімум й майже ніколи не суцільна .
Й до речі , не требо недооцінювати ворожі ДРГ . Вони можуть приховуватися будь чим й поводити себе як суцільні мобікі без волі й з тримячими колінками ... до певного часу .
Тут не дитяча вистава про середньовічних лицарів честі ... тут війна сурова й жорстока . Й кожний рослабон на етапі перевірки полоненних може коштувати життя як нашим , як й мобікам .
Тому жорстокість на такому етапі це норма , це демонструє ворогу , що жарти закінчилися .
А йще не забувайте , що зараз мобілізуть кримінальний елемент . А ця "спільнота" завжди вміла зібражати з себе жертву , що б в певний момент без жодної емоції проштовхнути "заточку" між ребрами .
"Там вже безліч коментарів з цитатою
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
А також з фотами Лектера, згадуванням соуса для барбекю, проханнями надіслати також К'янті, та інших з тією самою думкою, тисячі їх".
"Робин-Бобин-Барабек скушал сорок человек..." (с)
І Донбас був є й завжди буде тільки Україною !