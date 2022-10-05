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Двенадцать оккупантов из 103-го полка армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Двенадцать оккупантов из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал видеозапись с краткими первыми допросами пленных. Все пленные – мобилизованные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Внимание! Ненормативная лексика!

Также смотрите: Задержаны корректировщики вражеского огня по позициям ВСУ на восточном и южном фронтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двенадцать оккупантов из 103-го полка армии РФ сдались в плен бойцам 59-й бригады ВСУ 01

Также читайте: Защитник Украины Виталий Стадник погиб на войне с россиянами
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Топ комментарии
+64
Відправляйте їх працювати - нехай завали розбирають - а то не фер кормить здорових мужиков
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05.10.2022 14:33
+51
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05.10.2022 14:39
+50
Лугандонцы. В обменный фонд не годятся. Кацапам они и нах не нужны. Украине тоже. Кормить их в тюряге за счёт бюджета. А зная наши "суды" ещё и не много получат. Проще грохнуть.
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05.10.2022 14:40
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Дванадцять негритят
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05.10.2022 14:32 Ответить
чмобики
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05.10.2022 14:35 Ответить
🤣🤣🤣
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05.10.2022 14:38 Ответить
если сейчас бобики с нового призыва начнут пачками сдаваться надо сдачу в плен сделать платной....
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05.10.2022 15:33 Ответить
А скілки серед них кацапських агентів?
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05.10.2022 14:41 Ответить
Один - той, що розплакався
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05.10.2022 15:33 Ответить
Чмобики это россияне, частично мобилизованные.
А лугандонцы это просто мобики.
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05.10.2022 17:45 Ответить
Відправляйте їх працювати - нехай завали розбирають - а то не фер кормить здорових мужиков
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05.10.2022 14:33 Ответить
на розмінування.
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05.10.2022 14:38 Ответить
Їх ще й чіпсами кормлять? Землю нехай жруть.
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05.10.2022 14:37 Ответить
Ага, точно, дадо было еще пива им предложить.
******!!! Наших всех вернули как из бухенвальда и со следами пыток
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05.10.2022 14:48 Ответить
Форумчани,прекрасно розумію вашу лють,сам не мр=ожу стриматись,але не треба підозрювати наших бійців якійсь перебільшеній гуманності.Наші біці ведуть себе як люди.Кацапи ж, з полоненими із Азовсталі, були як маньяки,убивці,збоченці .Та чому були -вони і є такими, по відношенню до українців.Тому наші військовополонені і виснажені,і хворі і потребують реабілітації...
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05.10.2022 17:42 Ответить
Хто ім доктор .
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05.10.2022 14:37 Ответить
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05.10.2022 14:39 Ответить
Існує.
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05.10.2022 15:22 Ответить
Лугандонцы. В обменный фонд не годятся. Кацапам они и нах не нужны. Украине тоже. Кормить их в тюряге за счёт бюджета. А зная наши "суды" ещё и не много получат. Проще грохнуть.
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05.10.2022 14:40 Ответить
На каменоломни их, на каменоломни..
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05.10.2022 15:29 Ответить
Перші пішли. Не такі вже ми й страшні як пиня *******. Пині здохнуть, вам жить, дітей ростить, сюди не соваться. І дітям наказати.
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05.10.2022 14:41 Ответить
Козак з акцентом лагідний як мама
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05.10.2022 14:41 Ответить
счастливчики. Удалось таки дозвониться.
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05.10.2022 14:41 Ответить
та нихера они никуда не звонили и не сдавались - из взяли в плен.
Злой нохча с Марика красавчик ))
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05.10.2022 14:47 Ответить
Грузинский акцент.
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05.10.2022 14:58 Ответить
жопа будєт балєть
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05.10.2022 14:43 Ответить
это все предатели !!! во многом из-за них эта война и стала возможной , они ***** хуже кацапов.
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05.10.2022 14:43 Ответить
Свої гниди гірші ніж кацапські воші.
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05.10.2022 14:43 Ответить
Это конкретный биомусор. Не нужны никому и нигде от слова вообще. Выход - только на разминирование и разбор завалов бессрочно до полного восстановления Украины, дальше - поражение всех прав /нужен специальный закон для всех таких/ и поселение в поселениях на хозрасчете с прибылью.
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05.10.2022 14:44 Ответить
Колись вони народились на українській землі і були українцями, а тепер упорота рашинська вата, хто їх буде обмінювати, на фіг вони раші, а наші гуманісти будуть годувати і лікувати, а суди, де сидять 50% рашинських агентів, їх пошкодують і дадуть теж дуже гуманно.
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05.10.2022 14:46 Ответить
Які нах вони українці? Їхніх дідів в теплушках завезли з расєї після Голодомору.
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05.10.2022 15:06 Ответить
Їх завозили тільки в Донецьку область, а в Луганську не завозили, там не було великого виробництва, тільки українські села, де розмовляли українською і суржиком.
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05.10.2022 15:12 Ответить
Скрізь завозили. І в Крим і в Одесу теж.
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05.10.2022 15:15 Ответить
Только в 1934 г было 144 эшелона на харьквс, Днепр, запоржск сумму, областя. На Одеск и херсн 122 эшелона переселенцев. Архивы НКВД. И последующие 35, 36 гг. Многие такие пытались бежать обратно, ловили, кто бежал на донбалласт не возвращали.
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05.10.2022 15:45 Ответить
Завозили. На "хімію". Дуже багато
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05.10.2022 18:44 Ответить
в Донецьку область українці самі в 1933 тікали від голоду. частина моєї родини з Полтавщини туди втекла.
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05.10.2022 20:06 Ответить
Забужан з Польщі розселяли по всій Україні.
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05.10.2022 22:02 Ответить
Какие все-таки решительные, беспощадные, яростные и непримиримые патриоты сидят в комментариях на Цензоре. Судья Дредд отдыхает.
Ребята из ЗСУ сами разберутся как с пленными быть. А хотите по-своему, добро пожаловать в армию, там покажите какие вы герои.
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05.10.2022 14:52 Ответить
А русня наших хлопців вбиває, добиває тортурами, а вам чмобиків жалко((( люди в розбитих селах хліба не бачать, а цих вилупків чипсами та шаурмою кормлять((
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05.10.2022 15:31 Ответить
Спикер 'интервью" красава!! А судя по его акценту вдвойне. Убежден,что вас много. Спасибо вам братья!
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05.10.2022 14:53 Ответить
утискали їх до 2014 року як вони ж там мучились бідненькі ..а тепер нвхера в них не буде вообще
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05.10.2022 14:56 Ответить
Зі 150-ї дивізії здалися в
200-у не схотіли переходить
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05.10.2022 14:59 Ответить
Чмоньки в курсе, что сдаваться со своими харчами?
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05.10.2022 15:01 Ответить
Им же холодно ,поди, без рубашек-то! На солнцепёк их отвели б ,штоль...
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05.10.2022 15:06 Ответить
Оце і є кацапське гарматне м*ясо.Тьху,пля... гидко дивитсь на ублюдків.
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05.10.2022 15:07 Ответить
таких людей буде багато, то що з ними робити? депортувати в росію? але якщо вони їх не приймають, то це виснажує бюджет, щоб їх усіх прогодувати. їх також не можна вбивати без міжнародного осуду. Тож єдиний варіант - державна політика щодо їх реінтеграції. Ймовірно, це має бути програма психологічної перепідготовки. Можливо, виправна програма, за якою вони можуть скоротити термін ув'язнення та отримати умовно-дострокове звільнення в обмін на виконання комунальних послуг.
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05.10.2022 15:11 Ответить
Можно пленных убивать. В лоб - при попытке к нападению, в затылок - при попытке к бегству. Абсолютно правомерное применение оружия на поражение.
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05.10.2022 15:35 Ответить
Не можна і не треба беззбройних!
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05.10.2022 18:36 Ответить
Эти *безоружные* убивали, калечили и пытали украинцев. Ты за их счет такой добренький?
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05.10.2022 18:45 Ответить
Скоро косяками підуть. І що з ними робити? Хоч на якісь корисні роботи направляйте, щоб дарма не годувати.
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05.10.2022 15:13 Ответить
В Бородянке и Макарове много домов разбирать надо. Да и в Николаеве тоже. Потом и в Мариуполе и Харькове надо будет. Пусть работают за еду, как когда то фашисты после 2 мировой войны.
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05.10.2022 15:21 Ответить
Они не годятся для работ. В 14г. таких палкой подгонял, чтоб копали себе туалет быстрее. В освобожденном Бахмуте(Артемовске) это было. Мы тогда освободили Попасную и Лисичанск. Этих ********* не обменивает. Украине не нужны. Проще расстрелять и прикопать.
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05.10.2022 15:31 Ответить
Ви у здоровому глузді кормити війсково-полонених чіпсами?!! Це дуже некорисна їжа, навіщо давати привід для обвинувачень Амнесті Интернешинал!!!

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05.10.2022 15:21 Ответить
Який же ти безглуздий!Кацапи давали і дають нашим військовополоненим комбікорм!Ти сам що будеш їсти: комбікорм для свиней чи корів, чи чіпси,гуманоїд?
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05.10.2022 16:04 Ответить
Можна я ніяк не буду коментувати вашу відповідь?
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05.10.2022 16:28 Ответить
Правильно-це на рахунок коментаря.Там же прізвище-Золотарь...
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05.10.2022 17:46 Ответить
Как только сказал, с акцентом Кавказкой национальности, на жопу , садись, тут же орк понял , сейчас разорвут очко , на британский флаг, и молча присел..
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05.10.2022 15:58 Ответить
ахаха и еще от грузина услышал)
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05.10.2022 16:48 Ответить
В ЗСУ є тільки українці як політична нація -- "каффффкассская національнАсть" існує тільки в головах парашкіноїдів гунявих !
Не півторюйте , будь ласочка , расисткі , імперські наративи ********** ....

А у Маріку , до речі , йще була дуже немала грецька громада та й назва міста про щось говорить .
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05.10.2022 23:05 Ответить
Не путай гражданство и национальность. Человек может быть всю жизнь гражданином Украины, но по национальности быть грузином. Это не делает его меньше украинцем и не делает его меньше грузином, потому что гражданство и национальность это две разных сущности.
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06.10.2022 11:09 Ответить
ще за кілька годин до цього ці донбассери гордо кричали: Данбасс нє паставіть на калєні! Данбасс порожняк нє гоніт! Дайош Кієв.Львов,Варшаву.Лондон! На Бєрлін за нємкамі! А зарз обісрані і обісцяні паінькі,на колінах...Оце і є знаменитий данєцкій характєр?
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05.10.2022 17:46 Ответить
На мій погляд, вони не здалися у полон, а їх узяли у полон. Якщо б самі здалися, хлопці би по іншому з ними розмовляли.
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05.10.2022 18:11 Ответить
Вони розмовляють дуже по-людськи , як справжні солдати .

Це блескучий стиль при будь яких обставинах здачи у полон . Бо хто знає тих московитів навіть якщо навіть про щось з ними домовляєшься ?!

Після Іловайскої мерзоти з будь яким гобліном в їх війсковій формі на передку тільки так й можно розмовляти . Це в тилу їм й цигарки видадуть й нагодують 3 рази за день й тєлік в камери притащать .

На передку свої закони й норми поведінки й хто там не був , не відчував кожної миті загрозу ... інколи від пораненного й стогнущого на землі від болю ворога -- той не зрозуміє такої поведіники . Ворог , який здається в полон повинен тремдіти й знати наперед , що будь який подожрілий рух буде коштувати йому життя .
Й тому війскові з досвітом рекомендують московітам , які не хочуть вмирати в Україні крайще сісти там у тюрягу , спробувати бігати від призову , ніж одягати форму з мрією здатися в полон . Бо здача у полон це дуже небеспечний для обох сторін процес ... й сторона якій здаються в полон може перебувати на передку в дуже натягнутому нервовому стані й скільки разів було спроб вбивства тих ,хто невдало спробував здатися в полон !
Аля гер ком аля гер !
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05.10.2022 23:19 Ответить
Який там передок? Вже з зав'язаними очима кудись привезли. Навіщо тут дурню молоти?
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05.10.2022 23:27 Ответить
Вам назвали номер бригади (59ї) , а Ви спрастовуєте , що то не передок .
Не дивиться на "диип стейт" -- там умовна карта й громадянам звільнених теріторій не дарма наполегливо рекомендують евакуацію . Бо йще кілька місяців буде йти "зачистка" теріторії й буде з"ясовуватися як мініму поточний тиждень де розташована лінія ворога . Й буде завди лінія в 5 км мініму "сіорої зони" де усе може буди небеспечно й де не буде часу як що трапиться пезаводити затвір й куля завжди повинна бути у стволі . Тільки запобіжник він на нейтралці але палець завжди на запобіжнику .
Це наступ пройшов й мапа розтошуваннь може змінюватися постійно . Нуль це завжди не якась вузька й суцільна смужка , а зона в 5-10 км як мінімум й майже ніколи не суцільна .

Й до речі , не требо недооцінювати ворожі ДРГ . Вони можуть приховуватися будь чим й поводити себе як суцільні мобікі без волі й з тримячими колінками ... до певного часу .
Тут не дитяча вистава про середньовічних лицарів честі ... тут війна сурова й жорстока . Й кожний рослабон на етапі перевірки полоненних може коштувати життя як нашим , як й мобікам .

Тому жорстокість на такому етапі це норма , це демонструє ворогу , що жарти закінчилися .

А йще не забувайте , що зараз мобілізуть кримінальний елемент . А ця "спільнота" завжди вміла зібражати з себе жертву , що б в певний момент без жодної емоції проштовхнути "заточку" між ребрами .
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06.10.2022 00:05 Ответить
До чого тут номер бригади? Полонених кудись привезли з зав'язаними очима та допитують. Це точно не передок, а десь ближній тил. Йде попередній допит. Усе.
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06.10.2022 10:12 Ответить
НЕОБХОДИМО ЗАРАНЕЕ ПОДУМАТЬ ГДЕ ИХ ДЕРЖАТЬ !!! ПОТОМУ ЧТО ИХ ПЛЕННЫХ БУДЕТ СОТНИ ТЫСЯЧ !!!
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05.10.2022 18:34 Ответить
так и разгребать и отстраивать будет немеряно!
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05.10.2022 20:50 Ответить
Пам`ятаю, у Маріуполі у 2014 кричали, що "гуцулы" та "Евросоюз" їх, трудяг, об'їдають. Ні, не на Ахметова з ригоаналами працюють - для цього слабкі голови, щоб зрозуміти... Коли пояснював, кидалися на людей...
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05.10.2022 18:34 Ответить
по всей видимости грузин заставил вспоминать мову)))
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05.10.2022 19:11 Ответить
Із нашого корпоративного чату Комент колеги:

"Там вже безліч коментарів з цитатою
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели

А також з фотами Лектера, згадуванням соуса для барбекю, проханнями надіслати також К'янті, та інших з тією самою думкою, тисячі їх".

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05.10.2022 20:06 Ответить
А тех съел?
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05.10.2022 20:51 Ответить


"Робин-Бобин-Барабек скушал сорок человек..." (с)
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05.10.2022 20:55 Ответить
"Маріуполь ето мой город" -- це ключова фраза цього відео .
І Донбас був є й завжди буде тільки Україною !
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05.10.2022 22:58 Ответить
Прохання до журналістів.А цих лугандонських під@₴!в "пробивають" по українському пенсійному фонду,чорнобильському чи соціальному ФОНДАМ?Поцікавтесь.Бо МінСоц включає "дурака" на ці питання.
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06.10.2022 07:40 Ответить
 
 