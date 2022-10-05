Два танка Т-80БВМ, БМП-3 и два бензовоза уничтожили украинские воины в бою у Павловки Донецкой области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили пять вражеских военных машин вблизи Павловки Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боя бойцы опубликовали в соцсетях. По предварительным данным, были уничтожены два танка Т-80БВМ, БМП-3 и два бензовоза.
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https://twitter.com/i/status/1577583514593234944
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Бл*Ть вцам всім не вгодиш)))