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Два танка Т-80БВМ, БМП-3 и два бензовоза уничтожили украинские воины в бою у Павловки Донецкой области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев уничтожили пять вражеских военных машин вблизи Павловки Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео боя бойцы опубликовали в соцсетях. По предварительным данным, были уничтожены два танка Т-80БВМ, БМП-3 и два бензовоза.

Смотрите: Российская техника, уничтоженная 80-й десантно-штурмовой бригадой под Лиманом. ФОТОрепортаж
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наши Т-80 работают на Херсонском направлении....
https://twitter.com/i/status/1577583514593234944
..........................................................................
Донецкое направление - Красивое!:
https://twitter.com/i/status/1577582057441697792
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05.10.2022 16:19 Ответить
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05.10.2022 16:20 Ответить
Schön!
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05.10.2022 16:22 Ответить
а в тих бензовозах ще й паливо вціліло
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05.10.2022 16:25 Ответить
це батьківщіна моїх батькив
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05.10.2022 16:34 Ответить
якесь мудило музику підшукувало і не змогло знайти нашою мовою то знайшло язиком дітовбивць.
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05.10.2022 16:59 Ответить
А кулі?
Зачьотная музика..
Бл*Ть вцам всім не вгодиш)))
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05.10.2022 18:14 Ответить
Якесь мудило сказало своє "фе" з приводу музики, воно гумору ніц не розуміє. Ти спочатку спитай якими мовами розмовляє ЗСУ , а то здається , що ти послідовник старої провокаторші І. Фаріон. А до речі, ти на військовому обліку стоїш?
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05.10.2022 19:25 Ответить
4 бензовози
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06.10.2022 10:15 Ответить
 
 