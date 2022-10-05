"Бросай оружие. Ложимся на землю", - экипаж российского БМП-2 сдается в плен. ВИДЕО

В сеть попали кадры, как экипаж российской БМП-2 сдается в плен воинам ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти кадры есть в сети.

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Смотрите: Первый российский мобилизованный сдался в плен с помощью проекта "Хочу жить". ВИДЕО