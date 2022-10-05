В Херсонской области освобождены населенные пункты Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 224 дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.
Есть сегодня и несколько событий, которые очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.
Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций. Она объединяет 38 сильнейших государств. Второе событие: вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией – подаем заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, – сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
А зараз який рік? Україна вже виграла війну? Повернула всі втрачені землі? Відбудувала міста та села розрушені війною? В Україну повернулись ті мільйони зза кордону наших громадян? А ми ве пенсіі і зарплати в євро получаєм?
Бериславський район!
Потрібні ваші очі 👀
Де орки? Хто що бачив, чув?
Напишіть до бота по можливості
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BYKVU.COM.
https://bykvu.com/ua/bukvy/spartts-nazvala-iermaka-faktychnym-prezydentom-ukrainy-ta-zaklykala-ne-vtruchatysia-u-polityku-ssha/
По-друге, так само здали і Південь разом з Києвом, але тут втрутився людський фактор - ветерани АТО разом з побратимами-командирами військових частин за кілька днів побудували позиції в Демидові та замінували міст, за власною ініціативою, чого зрадники з Генштабу передбачити не могли.
26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
- А вам за какое число?
(утащил с Ютуба, не моё)