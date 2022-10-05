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В Херсонской области освобождены населенные пункты Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 224 дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за эти сутки в Херсонской области от псевдореферендума были освобождены и стабилизированы такие населенные пункты, как Нововоскресенское, Новогригорьевка и Петропавловка.

Есть сегодня и несколько событий, которые очень весомо подтверждают веру мира в будущее Украины, доверие мира к нашей прочности.

Во-первых, начинаем присоединение Украины к Организации экономического сотрудничества и развития. Это одна из самых престижных глобальных организаций. Она объединяет 38 сильнейших государств. Второе событие: вместе с нашими друзьями – Испанией и Португалией – подаем заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года, – сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский и Столтенберг обсудили дальнейшие шаги на пути Украины в НАТО
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Топ комментарии
+20
Нова Каховка
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05.10.2022 23:04
+17
Украинскими героями освобожденно еще шесть населенных пунктов Луганщины (села пока не называются) - ОВА
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05.10.2022 23:04
+15
Мало хто з них допливе до середини Дніпра.
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05.10.2022 23:17
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проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року ?
А зараз який рік? Україна вже виграла війну? Повернула всі втрачені землі? Відбудувала міста та села розрушені війною? В Україну повернулись ті мільйони зза кордону наших громадян? А ми ве пенсіі і зарплати в євро получаєм?
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05.10.2022 22:55 Ответить
Обдолбленный диктор новостей
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05.10.2022 22:56 Ответить
Черчиль будучи премьер министром воюющей против Германии страны завернул парламенту военный бюджет - в нём не оказалось статьи расходов на культуру. -Ради чего мы тогда воюем? - спросил Черчиль.
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05.10.2022 23:00 Ответить
Нова Каховка
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05.10.2022 23:04 Ответить
Доброго ранку ✌️

Бериславський район!
Потрібні ваші очі 👀

Де орки? Хто що бачив, чув?

Напишіть до бота по можливості

@nadzor_kherson_bot
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06.10.2022 09:28 Ответить
Украинскими героями освобожденно еще шесть населенных пунктов Луганщины (села пока не называются) - ОВА
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05.10.2022 23:04 Ответить
Дякуем нашим Героям ❤️💙💛🙏🙏🙏‼️
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06.10.2022 00:15 Ответить
кацапы, у вас осталось очень мало времени, чтоб построить плоты и переплыть Днепр.
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05.10.2022 23:07 Ответить
Мало хто з них допливе до середини Дніпра.
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05.10.2022 23:17 Ответить
Ніхто не допливе.
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05.10.2022 23:41 Ответить
Я позавчера заходил в Архангельское,затем погнали на Старосилля,а Новодмытривка,як и Давыдив Брид и Б.и М.Олександровки ещё вчера были нашими,впрочем как и Новопетривка с Блакитным.
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05.10.2022 23:14 Ответить




BYKVU.COM.

https://bykvu.com/ua/bukvy/spartts-nazvala-iermaka-faktychnym-prezydentom-ukrainy-ta-zaklykala-ne-vtruchatysia-u-polityku-ssha/
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05.10.2022 23:25 Ответить
Недоросля не дієздатне, тому все вирішує опікун.
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05.10.2022 23:31 Ответить
По-перше, воно занадто дурне щоб щось здавати. Південь здав хтось з вищого військового керівництва, а Зеленському вішали лапшу що "никто не нападет, єто США разганяют панику" щоб воно не питало чому розмінували Чонгар та відвели війська.
По-друге, так само здали і Південь разом з Києвом, але тут втрутився людський фактор - ветерани АТО разом з побратимами-командирами військових частин за кілька днів побудували позиції в Демидові та замінували міст, за власною ініціативою, чого зрадники з Генштабу передбачити не могли.
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06.10.2022 00:18 Ответить
а що, в Генштабі були і є зрадники? А не на Банковій?
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06.10.2022 00:51 Ответить
Звісно все починається з Банкової, але сама Банкова не може наказати відвести війська - вона має задіяти Генштаб. Керівництво ГШ давало присягу народу України а не Єрмаку, тож якщо вони погодились виконувати злочинний наказ то несуть таку ж відповідальність.
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06.10.2022 18:25 Ответить
Діду, Ваші таблетки в іншій шухляді...Зрадників воно шукає в ГШ. Ідіот...
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06.10.2022 06:40 Ответить
Молодець що підписався, ідіоте. А тепер подумай - Єрмак віддає злочинний наказ відвести війська від Чонгару та так само на Півночі. Напряму він командувати не може, тільки через ГШ. Керівництво ГШ бачить що то є державна зрада, адже вони мають всю інформацію щодо планів нападу росії. Якщо вони погоджуються віддати такий наказ військам, то вони не зрадники?
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06.10.2022 18:28 Ответить
9 грудня 2019 року. У Єлисейському палаці в Парижі завершилася чотирьохстороння зустріч президента Зеленського з Макроном, Меркель, а також Путіним. Інформація про домовленості та зобов'язання не розголошувалася.

26 лютого 2020 року, через півтора місяця, Зеленський анонсував плани по Чонгару: "Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 грудня 2020 року, ще через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

«Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території.
Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості смертоносних мін.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для розмінування.
Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.

23 листопада 2021 року віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.
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06.10.2022 14:24 Ответить
ти бачиш тільки те що на поверхні. Розмінування то одне, а як щодо того що війська від Чонгару було відведено вглиб України за 1-2 дня до нападу? Те саме і на Півночі.
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06.10.2022 18:11 Ответить
- Девушка, у вас есть карта России?

- А вам за какое число?

(утащил с Ютуба, не моё)
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05.10.2022 23:55 Ответить
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06.10.2022 00:08 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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06.10.2022 00:45 Ответить
XIX сторіччя - "Редкая птица долетит до середины Днепра"; XXI сторіччя - "Редкий оккупант доплывет до середины Днепра"
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06.10.2022 05:50 Ответить
 
 