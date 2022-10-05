Мы 6 дней жили в окопах, которые сами вырыли, – 400 мобилизованных россиян подняли бунт в Белгородской области. Военное руководство подгоняет бронетехнику. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
400 вооруженных мобилизованных россиян бросили на железнодорожной станции в Белгородской области, они выразили протест и заявили, что никуда не уедут. По их словам, их бросили на произвол судьбы, нет ни денежного довольствия, ни амуниции, ни питания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.
Мобилизированные жалуются на скотское отношение и отсутствие подготовки и обеспечения. Многие из них заболели.
По словам мобилизованных, пока не будут решены все вопросы, они не поедут дальше.
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