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бунт (148) мобилизация (1624) Белгород (293)

Мы 6 дней жили в окопах, которые сами вырыли, – 400 мобилизованных россиян подняли бунт в Белгородской области. Военное руководство подгоняет бронетехнику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

400 вооруженных мобилизованных россиян бросили на железнодорожной станции в Белгородской области, они выразили протест и заявили, что никуда не уедут. По их словам, их бросили на произвол судьбы, нет ни денежного довольствия, ни амуниции, ни питания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

Мобилизированные жалуются на скотское отношение и отсутствие подготовки и обеспечения. Многие из них заболели.

По словам мобилизованных, пока не будут решены все вопросы, они не поедут дальше.

Читайте также: В российских регионах начали жаловаться на нехватку средств для выплат мобилизованным, - росСМИ
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Топ комментарии
+104
Именно! Себя жалеют. Но ни одному не пришло на ум, что они - преступное оружиев в руках собственной преступной власти. Ни одному! Если бы их нормально разместили, экипировали, вооружили, подготовили, то- никаких проблем, уже без ропота, уже с удовольствием поедут в Украину "мочить хохлов". Поэтому-только смерть их вылечит.
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05.10.2022 23:57
+69
вони скаржаться що їм не дали можливости купити краще екіпірування щоб краще убивати українців.

тому в сраку їх.
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05.10.2022 23:51
+59
1917й повторение
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05.10.2022 23:49
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Страница 2 из 2
Та подвезут вам, водки и патронов ещё, а сало уже в Украине в селе найдете, картошка в погребе. Ну а дальше Гитлер капут
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06.10.2022 06:53 Ответить
Ага они любят про немцев показывать хфильмы где матка, сало , яйца давай, но сами и есть фашисты.
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06.10.2022 07:37 Ответить
Та шоб вы там все выздыхали, кацапы, у себя на рашке от срачки, температуры и голода. Сидите дома, нех**й шастать!
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06.10.2022 07:09 Ответить
Дайте им две бочки водки и они будут довольны.
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06.10.2022 07:50 Ответить
Пока болейте, скоро будете гнить!
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06.10.2022 08:33 Ответить
нужно было туда ещё химарсами ударить.
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06.10.2022 09:14 Ответить
Шо, замерзли бедолаги, ниче, скоро на фронт повезут, там будет жарко.
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06.10.2022 09:22 Ответить
так какие проблемы оружие есть , БТР есть ща танки приедут...отжимайте и валите на мацкву , в славном походе найдете и хлеб и воду, а дойдёте, там будет и икра заморская...и девки сговорчивые ...
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06.10.2022 09:54 Ответить
Хрипло мне поведал взводный:
"Сколько Ваня не бунтуй,
Ждёт тебя окоп холодный
И Хаймарса поцелуй!"
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06.10.2022 10:21 Ответить
На москву идите...с оружием и плешивого свергайте.
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06.10.2022 10:55 Ответить
русский скот обижен что к ним скотское отношение......это парадокс.
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06.10.2022 11:12 Ответить
Это уже , не человек ,в руках которого оружие, он приехал убивать , это уже черти, которые жалуются на условия прибывания, то есть, где диваны , пойло . все условия ? Они не осознают ту ошибку в которую они попали, и что их ждет, все еще смекуечки. Как только взяли автомат в руки вы автоматически стали мясом , без регистрации , кремль , чисто положил болт, на ваши жалобы ,вы тухлое тело, под обоченной .Как то так , кацапы, покурите.
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06.10.2022 11:38 Ответить
Стріляти з танків по своїх кацапи не стануть. Вони ж розуміють, що завтра вони можуть потрапити у таку ситуацію. Кадирівці будуть. За своїх братів та дідів мститись.
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06.10.2022 11:51 Ответить
Не пойму почему они ноют что автомат без номера в билете. Наоборот - ******* автомат - никакой ответсвенности. Еще автомат можно продать местным белогородцам за бутылку водки и закуску. Тупые салаги
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06.10.2022 11:55 Ответить
Хай тепер їх попробують розігнати)))))
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06.10.2022 12:47 Ответить
Непроходимо тупые, оружие на руках, патроны валяются на улице, стволы не закреплены за **********, раз они 80 х годов, то скорее всего база данных по балистике давно похерена или даже не была создана, привязать пулю изъятую из головы по скотски относящегося к ним офицеру к конкретному человеку не получится...... комп в башке раZZиянина скрипит шестеренками, пукает ,течет маслом, искрит и воняет, наконец выдает мысль: "Денег не дают, не кормят, водки тоже нет, если так будет продолжаться, клянусь, отрежу себе хрен, яйца и выколю глаз....."
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06.10.2022 14:34 Ответить
Поки будете вірити Путіну і його банді, вас і будуть рахувати за підарасів !
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06.10.2022 15:00 Ответить
Хай лапотні страждальці скинуть свої gps координати в мережу - допоможемо гуманітаркою через HIMARS.
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06.10.2022 16:45 Ответить
ДОКАЗЫВАЕТ БЛЕФ ХЙЛА !!!
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06.10.2022 22:14 Ответить
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