РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18003 посетителя онлайн
Новости Видео ОбществоВойна в Украине Война
12 082 13
война (46904) разведка (4005) 92 отдельная механизированная бригада (156) Маслов Леонид (59)

Бойцы 92-й ОМБр за один день уничтожили три вражеские артиллерийские позиции. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ за один день уничтожили три вражеские артиллерийские позиции расположения которых разоблачили разведчики с помощью БПЛА.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсети разведчик отдельной разведроты при 92-й ОМБр Леонид Маслов и публикует видео, на котором зафиксирована успешная работа разведки и артиллерии. Маслов посвятил видеоролик погибшему побратиму.

"Отчет о проделанной работе за сегодня: день прожит не зря. Посвящается памяти нашего друга и побратима Бижан Шаропов, павшего в бою за Изюм. Спи спокойно, брат. Оккупанты должны повыдыхать. И гореть адским пламенем", - пишет Маслов в видео.

Также смотрите: Разорванные на куски российские оккупанты после боя с 92-й бригадой ВСУ на востоке Харьковщины. ФОТОрепортаж 21+
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Ай хлопці - молодці. Справжні снайпери. Слава Україні!!!
показать весь комментарий
06.10.2022 10:10
+13
Це певно якісь високоточні снаряди типу Ескалібуру, влучання з першого пострілу. Оце справжня контр батарейна боротьба. Її ефективність важко переоцінити.
показать весь комментарий
06.10.2022 10:38
+11
Уххх, как красиво. Чем то очень точным орков мочат
показать весь комментарий
06.10.2022 10:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ай хлопці - молодці. Справжні снайпери. Слава Україні!!!
показать весь комментарий
06.10.2022 10:10 Ответить
гарно, шо за музло?
показать весь комментарий
06.10.2022 10:14 Ответить
Гарно горить кацапська мразота.
показать весь комментарий
06.10.2022 10:17 Ответить
Бавовнятко вже прокинулося і почало гратися з кацапами
показать весь комментарий
06.10.2022 10:18 Ответить
Уххх, как красиво. Чем то очень точным орков мочат
показать весь комментарий
06.10.2022 10:34 Ответить
Це певно якісь високоточні снаряди типу Ескалібуру, влучання з першого пострілу. Оце справжня контр батарейна боротьба. Її ефективність важко переоцінити.
показать весь комментарий
06.10.2022 10:38 Ответить
І ад судьби нє спрятатся еє скритца -а-а..... Ну а пакой нам толька снітца-а-а....
показать весь комментарий
06.10.2022 10:44 Ответить
патанцуєм???
показать весь комментарий
06.10.2022 10:51 Ответить
Точність вражаюча.
показать весь комментарий
06.10.2022 11:04 Ответить
Красавчики , снайпери . Слава ЗСУ.
показать весь комментарий
06.10.2022 11:09 Ответить
влучання з першого пострілу це або око бога або ескалібур.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:48 Ответить
точно лупят
показать весь комментарий
06.10.2022 13:00 Ответить
прямісінько у дзюрдочку! Браво! дякі,котики😉
показать весь комментарий
06.10.2022 13:02 Ответить
 
 