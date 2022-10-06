Украинские воины взяли в плен оккупанта, открытая рана которого была переполнена личинками мух. ВИДЕО 18+

Украинские воины взяли в плен раненого оккупанта, открытая рана которого была переполнена личинками мух.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись шокирующего состояния раны солдата армии РФ бойцы опубликовали в соцсетях. По словам пленника, он был ранен два дня назад. Очевидно, что какая-либо медицинская помощь оккупанту не предоставлялась.

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