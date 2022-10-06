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"Пусть там прячется... Сюда чтоб не ехал": российские военные призывают родственников и друзей избегать мобилизации, - перехват ГУР. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты советуют оформить отсрочку по состоянию здоровья или вообще бежать из России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

В очередном перехваченном разговоре оккупант, который сейчас находится в Херсонской области, рассказал матери о ситуации на передовой и просит любым способом помешать мобилизации родственника.

"В любом случае... Пусть там, я не знаю, скрывается, что хочет делать, чтобы сюда не ехать... Хоть страну меняет - без разницы! Сюда пусть не едет. На границе Грузии там черти-что творится. Люди сбегают. Пусть любые способы находит", - сказал российский солдат.

По словам оккупанта, последние три дня на фронте были "тяжелыми". Он утверждает, что ВСУ "что-то озверело", поэтому российская армия терпит потери.

"Раненых много. До этого вообще каждый день там пачками вывозили. Сейчас в окопах обычно сидим", - добавил оккупант.

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Топ комментарии
+9
не успеют его разыскать - завтра-послезавтра и батыру и его дону в Красносельском будет ********.
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06.10.2022 12:42
+7
І знову тікати. Тікати і все. Ніхто навіть думки собі не думає, щоб організувати протест, опозицію, опір. Просто стадо, яке тікає від забою. Німе і тупе.
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06.10.2022 12:36
+3
Золотого Тамерлана онучата голі.
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06.10.2022 12:36
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Э вихід: у воєнкоматі сказати що ти дуже любиш молитися та продемонструвати це воєнкому. Ну і не забуваємо говорити що ви, падлюки, вне палітікі.
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06.10.2022 12:26 Ответить
Татары, по ходу.
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06.10.2022 12:27 Ответить
МОНГОЛИ вони всі
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06.10.2022 12:33 Ответить
Вы так говорите, как будто быть монголом - это что-то плохое.
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06.10.2022 12:34 Ответить
Золотого Тамерлана онучата голі.
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06.10.2022 12:36 Ответить
Передай родичу що ми тут вже отримали люлєй. Нехай не їде.
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06.10.2022 12:35 Ответить
І знову тікати. Тікати і все. Ніхто навіть думки собі не думає, щоб організувати протест, опозицію, опір. Просто стадо, яке тікає від забою. Німе і тупе.
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06.10.2022 12:36 Ответить
Їх цьому не вчили.
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06.10.2022 12:38 Ответить
Тугодуми -- думали шо тут прогулки на свіжому повітрі .
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06.10.2022 12:38 Ответить
не успеют его разыскать - завтра-послезавтра и батыру и его дону в Красносельском будет ********.
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06.10.2022 12:42 Ответить
Виродки ,тупі раби
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06.10.2022 12:49 Ответить
через позывной найдут тебя собаки и лисицы в посадке
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06.10.2022 12:55 Ответить
Цікаво, а де те бидло, яке регулярно пише, що всі ці перехоплення несправжні, а постановки СБУ?
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06.10.2022 13:00 Ответить
А ще би фоток їм добавить з дохлими ОРКАМИ , так баби будуть синов і чоловіків везти у Монголію сами
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06.10.2022 13:14 Ответить
позивной "дон". знаю такого
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06.10.2022 15:08 Ответить
Не, тот с приставкой "ган" или "гон"... точно не буду утверждать, неразборчиво было.
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06.10.2022 16:34 Ответить
 
 