Украинские бойцы приземлили вражеский беспилотник антидроновым ружьем. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы приземлили вражеский беспилотник с помощью антидронового ружья.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая об эффективности такого оружия, опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+10 Krotow
показать весь комментарий06.10.2022 13:08
+9 Rulya Kosh
показать весь комментарий06.10.2022 11:56
+8 Валентин Коваль
показать весь комментарий06.10.2022 12:31
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против Байдена - как дикари с луками просто будут красножопые.
перший раз чи шо? вже дороздавалися до появи ЯЗ у дикунів. їм нема шо втрачати, а Байден буде вмилостивлювати....
нє, ну смішно, але це реально так.