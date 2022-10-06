Украинские бойцы приземлили вражеский беспилотник антидроновым ружьем. ВИДЕО

Украинские бойцы приземлили вражеский беспилотник с помощью антидронового ружья.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, свидетельствующая об эффективности такого оружия, опубликована в соцсетях.

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