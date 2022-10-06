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Уничтожена колонна оккупантов, которые с награбленным пытались бежать из Лимана. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

При выходе из Лимана российские оккупанты пытались забрать с собой побольше награбленного.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгромлена российская техника с награбленным. Оккупанты пытались выйти из Лимана и унести побольше всего с собой", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тела оккупантов до сих пор валяются в освобожденном Лимане. Бродячие псы и кошки начинают их есть, - журналистка Станко. ФОТО 18+
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Топ комментарии
+41
Ну красиво же. Сдохнуть за стиральную машинку и старые трусы ето так по-руzки
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06.10.2022 12:07
+28
Наочна ілюстрація до російського прислів'я (мовою оригіналу) "Жадность фраера сгубила".
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06.10.2022 12:02
+26
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06.10.2022 12:02
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Наочна ілюстрація до російського прислів'я (мовою оригіналу) "Жадность фраера сгубила".
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06.10.2022 12:02 Ответить
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06.10.2022 12:02 Ответить
Російська ТЕХНІКА?
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06.10.2022 12:02 Ответить
Ну, Урали.
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06.10.2022 12:05 Ответить
Ну, Жигулі.
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06.10.2022 12:25 Ответить
Але щось пішло не так, стрілянина, крики.
Біжимо у тумані, нам треба за ріку.
Потягнувся землею слід кривавий.
До переправи...
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06.10.2022 12:04 Ответить
Унитазные войска
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06.10.2022 12:06 Ответить
Ну красиво же. Сдохнуть за стиральную машинку и старые трусы ето так по-руzки
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06.10.2022 12:07 Ответить
Кацап прилег отдохнуть вместе со своим скарбом. Не захотел расставаться со спи@женым феном и кремом для бритья.
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06.10.2022 12:08 Ответить
ещё там были женские трусы и лифчики которые хозяйка не успела постирать
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06.10.2022 12:16 Ответить
красота !!!!!!
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06.10.2022 12:12 Ответить
Всі орки полягли з награбованими речами , да так гарно
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06.10.2022 12:18 Ответить
Легкові авто грабували місцеві...ніхто не буде під час драпу знімати деталі з авто...
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06.10.2022 12:23 Ответить
Легкові авто грабували не під час драпу, а під час окупації. Хто б з окупантів дозволив це робити місцевим, коли самим треба?
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06.10.2022 12:28 Ответить
От окупанти на награбованих авто і вивозили типу унітази..але коли припекло,покидали все, далі -- драп на остен, місцеві ж потім все спокійно дограбували...
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06.10.2022 12:38 Ответить
І якщо Ви мені скажете,що окупанту під час драпу для чогось знадобилось знімати переднє ліве коліща з жигуля, або праве з Уралу --- я Вам не повірю....
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06.10.2022 12:42 Ответить
Може запаску вирішив поставити?!
Ги!!
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06.10.2022 12:48 Ответить
Кому взагалі потрібне колесо з жигуля?
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06.10.2022 13:43 Ответить
Дуже файно.
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06.10.2022 12:23 Ответить
А мужик какой то в прицепе заснул. Разбудите, уже приехали, последняя остановка. Может он прозевал свой выход.
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06.10.2022 12:37 Ответить
Кто так шустро откручивает колеса?Наши воины?Но они вряд ли передвигаются на тавриях.Или местные?
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06.10.2022 12:54 Ответить
певно партізанен
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06.10.2022 15:14 Ответить
Місцеві і нашу таким же чином розібрали би? Не побачив б це - не повірив...
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06.10.2022 13:50 Ответить
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06.10.2022 15:00 Ответить
Не вкладається в голові : навіщо це все тягнути? Воно все не нове...
Виходить,для них це цінність.
Убогі виродки,де ви взялися на нашу біду?
Тільки фізичне знищення цього отстойного утворення,разом з їхніми енергоресурсами,алмазами,добривами...
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06.10.2022 15:45 Ответить
Кажуть колон було чотири.
Коли три дні тому я тут запитав хто, що чув за расхєрачені колони та полонених, мене забанили! Диво)
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06.10.2022 16:11 Ответить
Кто-то может определить самую первую машину в колонне? У меня оставалась вишнёвая 99-я в Лимане.
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06.10.2022 17:25 Ответить
 
 