Уничтожена колонна оккупантов, которые с награбленным пытались бежать из Лимана. ВИДЕО

При выходе из Лимана российские оккупанты пытались забрать с собой побольше награбленного.

Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Разгромлена российская техника с награбленным. Оккупанты пытались выйти из Лимана и унести побольше всего с собой", - говорится в сообщении.

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