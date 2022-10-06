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Уничтожена колонна оккупантов, которые с награбленным пытались бежать из Лимана. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
При выходе из Лимана российские оккупанты пытались забрать с собой побольше награбленного.
Видео обнародовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Разгромлена российская техника с награбленным. Оккупанты пытались выйти из Лимана и унести побольше всего с собой", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+41 Valter Valter
показать весь комментарий06.10.2022 12:07
+28 IgorYakovlevich
показать весь комментарий06.10.2022 12:02
+26 Алекс Скела
показать весь комментарий06.10.2022 12:02
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Біжимо у тумані, нам треба за ріку.
Потягнувся землею слід кривавий.
До переправи...
Ги!!
Виходить,для них це цінність.
Убогі виродки,де ви взялися на нашу біду?
Тільки фізичне знищення цього отстойного утворення,разом з їхніми енергоресурсами,алмазами,добривами...
Коли три дні тому я тут запитав хто, що чув за расхєрачені колони та полонених, мене забанили! Диво)