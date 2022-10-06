РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18092 посетителя онлайн
Новости Видео Киевские новостиВойна в Украине
4 316 24
Днепр_город (3768) Киев (24551) Кличко (4516) транспорт (1738) гуманитарная помощь (1202)

Киев передал Днепру 30 автобусов и 10 из них загрузил гумпомощью, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Киев отправил в Днепр 30 пассажирских автобусов на замену сгоревшим во время российского обстрела. 10 из них загружены гуманитарной помощью.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Киев отправляет Днепру в качестве помощи 30 автобусов, которые будут курсировать по маршрутам общественного транспорта. 10 из них поедут к днепрянам загруженные гуманитарной помощью. Мы должны сегодня помогать друг другу, должны вместе выстоять и победить российских варваров. В это сложное время мы должны особенно поддерживать те города, которые находятся почти на линии фронта", – подчеркнул Кличко.

По его словам, Киев передает Днепру автобусы, которые удобны для пассажиров и доказали свою надежность.

"Автобусы, которые столица передала Днепру, – это МАЗы двух моделей с низким уровнем пола и пассажировместимостью 100 и 150 человек. Они оборудованы пандусами для комфорта пассажиров на инвалидных колясках. Кабины водителей – с системами кондиционирования воздуха. Двигатель и автоматическая коробка передач – производства известных фирм Mercedes-Benz и Voith, которые обеспечивают надежную работу", – сообщил Кличко.

Он также добавил, что киевляне не испытают неудобств: на следующей неделе в Киев прибудут еще 10 автобусов в качестве помощи от западных партнеров.

Смотрите: Враг нанес ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровщины. Никопольщина обстреляна из "Градов" и тяжелой артиллерии, - ОВА. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Молодці - всі украінці єдині , як ніколи 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
06.10.2022 12:30
+5
Особисто вам не доповіли скільки і чого? Щож... Тоді автобусам - кругом марш! Не треба їх Дніпру давати
показать весь комментарий
06.10.2022 12:48
+3
Передали міській раді. Маршрути (які максимально втратили автобуси) будуть вже міськими, а не приватними
показать весь комментарий
06.10.2022 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці - всі украінці єдині , як ніколи 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
показать весь комментарий
06.10.2022 12:30 Ответить
То де ж українці-мільярдери ?
Чи вони не українці ?
показать весь комментарий
06.10.2022 14:07 Ответить
Контролюйте гумдопомогу, бо клешні ярмака всюди.
показать весь комментарий
06.10.2022 16:10 Ответить
Что то по Киеву *бнуло только что. А у нас тоже все автобусы в куче собранные?
показать весь комментарий
06.10.2022 12:30 Ответить
Звучит красиво. А ситуация странная, Киев передал кому? Это ж частный автопарк был и должен был быть застрахован.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:30 Ответить
Передали міській раді. Маршрути (які максимально втратили автобуси) будуть вже міськими, а не приватними
показать весь комментарий
06.10.2022 12:37 Ответить
Ну хорошо что вы в это верите. В Днепре даже за парковку на Кипр люди платят, не в местный бюджет, а на Кипр.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:57 Ответить
Усі водії, які будуть працювати на цьому маршруті на ціх автобусах, вже написали заяви на прийом на работу до комунального транспортного підприємства .
показать весь комментарий
14.10.2022 12:23 Ответить
да, застрахован, только война - это форс-мажор
показать весь комментарий
06.10.2022 12:40 Ответить
Получается автоцивилку можно не оплачивать и кредиты не платить? Или как объясните пожалуйста, а то я этот момент про форс-мажор упустил.
показать весь комментарий
06.10.2022 12:59 Ответить
Страховку не виплатять, бо форс-мажор
показать весь комментарий
06.10.2022 14:48 Ответить
Скільки і чого Київ передав Чернігову та Сумам яким зобов'язаний "як земля колгоспу" за героїчний захист шляху на Київ від окупантів?
показать весь комментарий
06.10.2022 12:35 Ответить
Особисто вам не доповіли скільки і чого? Щож... Тоді автобусам - кругом марш! Не треба їх Дніпру давати
показать весь комментарий
06.10.2022 12:48 Ответить
Не мені, а народу України. Жодних повідомлень. Я за цим слідкую. Жодних... Мабуть звідти "слуги народу (бєні)" повтікали...
показать весь комментарий
06.10.2022 12:56 Ответить
Можливо це вас дуже здивує, але народ України це не тільки ви особисто. Мені, на приклад, достеменно відомо про постачання значної кількості медикаментів і обладнання у лікарню одного з містечок Сумської області. Саме з Києва. Саме з ініціативи у тому числі і Кличка. І це лише один конкретний випадок, повторюю точно відомий особисто мені.
Поняття не маю що там у Дніпрі з бєнями. Якщо їх там занадто багато, автобуси розвертаємо? Нехай там люди пішки походять, кажуть це корисно?
показать весь комментарий
06.10.2022 13:02 Ответить
В Дніпрі, скажемо так, багато грошей. Виходить "гроші до грошей", а в невеликих містах коштів кіт наплакав і саме там скільки не ходи по колу з шапкою нічого не назбираєш...
показать весь комментарий
06.10.2022 14:33 Ответить
Вибачте, але я досі не розумію вашу позицію щодо події описаної у цій статті. У Дніпрі виникли серйозні проблеми з містським транспортом. Київ (умовно Кличко) допоміг місту Дніпро трьома десятками автобусів і ще якимись ніштяками. Це погано? Так робити не треба було? Це прям дуже погано? Що у цій події вас так обурює? Гроші до грошей - це ви про що?
До речі, Кличко - чорт (але не у цьому конкретному випадку).
показать весь комментарий
06.10.2022 16:59 Ответить
Дніпро дуже, мяко кажучи, не бідне місто на відміну від Чернігіва або Сум. Вважаю що допомагати насамперед потрібно тим субєктам які не можуть швидко вирішити проблеми самостійно. Дніпро може.
показать весь комментарий
06.10.2022 18:02 Ответить
а 99-ых итак в три раза меньше на маршруте чем надо.. но переживём..
показать весь комментарий
06.10.2022 12:40 Ответить
надо их рассредоточить хоть по городу, а не копить в 1-ом месте...
показать весь комментарий
06.10.2022 12:44 Ответить
Беня выстроил в Днепре самую большую синагогу в мире - там отделка стоит больше, чем 30 автобусов.
Виталик, если у Киева излишки - пусть включает отопление.
показать весь комментарий
06.10.2022 14:05 Ответить
Беня за копейку удавится. Синагогу построил чтобы выслужиться перед Израилем. Днепрянам за все время от него ничего не перепало - он думает только о своем обогащении и воровстве государственных денег.
показать весь комментарий
06.10.2022 15:58 Ответить
Гумунітарка то добре, буде що міській владі деребанити. Той хто отримував державну гумунітарку у Дніпрі розуміє про що я.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:01 Ответить
 
 