Взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. В северной части города возвышается густой дым.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении. Во временно оккупированном Мелитополе и районе утром раздаются сильные взрывы. В северной части города поднимается густой дым". – говорится в сообщении.

Подробности на данный момент уточняют.

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