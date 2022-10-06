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Взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. В северной части города возвышается густой дым.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении. Во временно оккупированном Мелитополе и районе утром раздаются сильные взрывы. В северной части города поднимается густой дым". – говорится в сообщении.
Подробности на данный момент уточняют.
Топ комментарии
+15 5 копійок
показать весь комментарий06.10.2022 13:18
+12 Алекс Скела
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+5 Neftekachka Beznadega
показать весь комментарий06.10.2022 13:25
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Ну понятно шо туда 20000км., но вот у нас и Трайдентов то нет
Смешно кстати как чмобики тупо как стадо не дерутся с военкомамы, их же тупо как ..... нет! скот получше отправляют.
их тупо как уже утилизированное.... материал после например, вот они любят бросаться - как лепешки, выгружают и оставляют ждать, а орки не будь рабами, то есть, дураками, знают что принести с собой это значит что неделю и субботу можно не просыхать. побольше бы таких шойговцев.
Финны имели в сто раз больший напряг, чем щас ВСУ. Не вспугни.ТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ(Ермаку заткнуть бы... вообще бы всего заткнуть Ермака)
новому гитлеру поет заупокой.