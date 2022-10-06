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Взрывы раздаются в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Мелитополе раздаются взрывы. В северной части города возвышается густой дым.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня снова неспокойно на Запорожском направлении. Во временно оккупированном Мелитополе и районе утром раздаются сильные взрывы. В северной части города поднимается густой дым". – говорится в сообщении.

Подробности на данный момент уточняют.

Читайте: В оккупированном Мелитополе сложная социальная ситуация: сверхвысокие цены на продукты, оккупанты почти не пропускают медикаменты, - Федоров
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Топ комментарии
+15
Бавовнятко бавиться.
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06.10.2022 13:18
+12
Там виконують Баха...
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06.10.2022 13:18
+5
То американская "Катюша"
новому гитлеру поет заупокой.
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06.10.2022 13:25
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Бавовнятко бавиться.
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06.10.2022 13:18 Ответить
с Днем рорждения ******** с Днем рожденья ********.. ты наш
сделай нам подарок.... сдохни завтра поутру...
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06.10.2022 13:44 Ответить
У нього ДН завтра. Він молодший за мене. Салага пітерська.
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06.10.2022 13:52 Ответить
Там виконують Баха...
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06.10.2022 13:18 Ответить
Атакамс у нас нет, но если вна Камчатке хлопки с покуревом неудачно на дачах, то это не мы.
Ну понятно шо туда 20000км., но вот у нас и Трайдентов то нет

Смешно кстати как чмобики тупо как стадо не дерутся с военкомамы, их же тупо как ..... нет! скот получше отправляют.
их тупо как уже утилизированное.... материал после например, вот они любят бросаться - как лепешки, выгружают и оставляют ждать, а орки не будь рабами, то есть, дураками, знают что принести с собой это значит что неделю и субботу можно не просыхать. побольше бы таких шойговцев.
Финны имели в сто раз больший напряг, чем щас ВСУ. Не вспугни.ТЕЕЕЕЕЕЕЕЕ(Ермаку заткнуть бы... вообще бы всего заткнуть Ермака)
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06.10.2022 13:23 Ответить
То американская "Катюша"
новому гитлеру поет заупокой.
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06.10.2022 13:25 Ответить
Касапы чё, курить хотели бросить...??
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06.10.2022 13:26 Ответить
Склади орків чомусь вибухають , мабуть до зміни погоди
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06.10.2022 13:34 Ответить
Бавляться сірниками суки !?
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06.10.2022 13:37 Ответить
Курение вредит Вашему Здоровью!
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06.10.2022 14:13 Ответить
 
 