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Херсонские коллаборанты требуют от Шойгу застрелиться: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово "офицер" для многих является непонятным словом", - сказал предатель Украины.

Смотрите: "Когда мы отступаем - мы идём вперед", - предатель Стремоусов рассказал о тактике армии РФ на Херсонщине. ВИДЕО
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Топ комментарии
+69
Покажи приклад, клоун
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06.10.2022 13:22
+54
той хто зрадив
не може розповідати про якусь честь..
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06.10.2022 13:22
+45
Похоже правда что Шойгу решили списать
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06.10.2022 13:22
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Схоже що скоро цей спермоусов знов буде плавати, але вже не на човні, а у дерев'яному макинтоші.
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06.10.2022 15:22 Ответить
до подрыва "партизанами" спермоусова 3...2...1
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07.10.2022 10:45 Ответить
За манерою промов цей покидьок намагається наслідувати свого кумира путіна. Сподіваюсь ця гидота знайде свою гілку в херсонському лісі.
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06.10.2022 15:45 Ответить
Цей покидьок вже зрозумів, що поставив не на того оленя.
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06.10.2022 16:51 Ответить
Шойгу должен застрелиться.
А почему не путин
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06.10.2022 18:26 Ответить
"Допустіл до такого положенія". Ой, а що з сталося?
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06.10.2022 18:35 Ответить
в рашці слово офіцер нєпонятно поголовно для усіх - був такий хенерал брусілов, який переметнувся до большевічків(очолюва генштаб ркка) і коли взяли Крим, він дав слово офіцера(надрукували газету), що білогвардійці, які залишаться на острові не будуть переслідуватися червоними, результат - розстріл 30 тис бєлих в Севастополі
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07.10.2022 10:25 Ответить
спермоусов RIP. забыл он что не в Украине, где можно выражать свои мысли, а в рашке.
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07.10.2022 10:44 Ответить
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