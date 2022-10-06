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Херсонские коллаборанты требуют от Шойгу застрелиться: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.
Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово "офицер" для многих является непонятным словом", - сказал предатель Украины.
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А почему не путин