Херсонские коллаборанты требуют от Шойгу застрелиться: "Но слово "офицер" для многих непонятное". ВIДЕО

Предатель Украины, так называемый "замглавы Херсонской ОГА" Кирилл Стремоусов считает, что министр обороны РФ Сергей Шойгу должен был застрелиться.

Об этом он заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Многие говорят, что на месте министра обороны, допустившего такое положение, просто мог бы как офицер застрелиться. Но слово "офицер" для многих является непонятным словом", - сказал предатель Украины.

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