"Танкисты жгут москалей", - эксклюзивное видео о работе Героя Украины, танкиста Сергея Пономаренко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Победа над Россией в продолжающейся войне должна быть полной и окончательной. В противном случае, она со временем восстановится.
Такое мнение в новом видеопроекте "Український свідок" высказал Герой Украины, заместитель командира танкового батальона ВСУ Сергей Пономаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Если закончить войну сегодня, то мы ее не закроем, а передадим своим детям или внукам. Ведь спираль истории постоянно возвращает нас на круг войны с Россией. Нужна не скорая, а полная победа. Российское государство перестанет существовать - и исчезнет угроза не только для Украины, но и для всего мира", – убеждает Пономаренко.
Комментируя текущие события на фронте и постоянные обстрелы Россией гражданской инфраструктуры и мирного населения, танкист подчеркивает, противник пытается сломать население Украины.
"Но россияне никак не могут понять одно: каждый такой обстрел не ломает, а наоборот объединяет украинцев", - отмечает Пономаренко.
Как отмечается, подразделение Сергея работает в Харьковской области. За время работы подразделения в 2022 году уничтожено более 15 вражеских танков, с нашей стороны потеряно 3 единицы техники. Потерь среди личного состава – нет. Есть один без вести пропавший.
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вот так было и при "нападении" Вермахта на орду.
никто так, кроме наверное Александра М., не мутил - враг тупо стоит и помеивается, солдиков тупо располагает на лежанках и даже без женщин и тут оп.... а уже надо портки держать и ..... не меч\автомат но памперс.
Вполне понятно почему
Русь це тільки Україна - була, є і буде. Невже тим хто про русню пише складно розуміти просте. Москалі, москальня, кацапня. Що їх не влаштовує.
А на рахунок передачі війни дітям, внукам, то в мене інше бачення. Путлер не захоче передавати комусь захоплення Києва (на яке він дуже розраховує і для нього це головне). А вік його вже підходить. В випадку зупинки війни вона знову розпочнеться максимум через 5 років.
Слава Героям.