"Танкисты жгут москалей", - эксклюзивное видео о работе Героя Украины, танкиста Сергея Пономаренко. ВИДЕО

Победа над Россией в продолжающейся войне должна быть полной и окончательной. В противном случае, она со временем восстановится.

Такое мнение в новом видеопроекте "Український свідок" высказал Герой Украины, заместитель командира танкового батальона ВСУ Сергей Пономаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Если закончить войну сегодня, то мы ее не закроем, а передадим своим детям или внукам. Ведь спираль истории постоянно возвращает нас на круг войны с Россией. Нужна не скорая, а полная победа. Российское государство перестанет существовать - и исчезнет угроза не только для Украины, но и для всего мира", – убеждает Пономаренко.

Комментируя текущие события на фронте и постоянные обстрелы Россией гражданской инфраструктуры и мирного населения, танкист подчеркивает, противник пытается сломать население Украины.

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"Но россияне никак не могут понять одно: каждый такой обстрел не ломает, а наоборот объединяет украинцев", - отмечает Пономаренко.

Как отмечается, подразделение Сергея работает в Харьковской области. За время работы подразделения в 2022 году уничтожено более 15 вражеских танков, с нашей стороны потеряно 3 единицы техники. Потерь среди личного состава – нет. Есть один без вести пропавший.