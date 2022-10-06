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"Танкисты жгут москалей", - эксклюзивное видео о работе Героя Украины, танкиста Сергея Пономаренко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Победа над Россией в продолжающейся войне должна быть полной и окончательной. В противном случае, она со временем восстановится.

Такое мнение в новом видеопроекте "Український свідок" высказал Герой Украины, заместитель командира танкового батальона ВСУ Сергей Пономаренко, передает Цензор.НЕТ.

"Если закончить войну сегодня, то мы ее не закроем, а передадим своим детям или внукам. Ведь спираль истории постоянно возвращает нас на круг войны с Россией. Нужна не скорая, а полная победа. Российское государство перестанет существовать - и исчезнет угроза не только для Украины, но и для всего мира", – убеждает Пономаренко.

Комментируя текущие события на фронте и постоянные обстрелы Россией гражданской инфраструктуры и мирного населения, танкист подчеркивает, противник пытается сломать население Украины.

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"Но россияне никак не могут понять одно: каждый такой обстрел не ломает, а наоборот объединяет украинцев", - отмечает Пономаренко.

Как отмечается, подразделение Сергея работает в Харьковской области. За время работы подразделения в 2022 году уничтожено более 15 вражеских танков, с нашей стороны потеряно 3 единицы техники. Потерь среди личного состава – нет. Есть один без вести пропавший.
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Если экстраполировать, то у ВСУ было 7000 танков, а у орков тыща, но онинапале, а мы просто танчиками землю орале.(ВСУ напали на "всрф")
вот так было и при "нападении" Вермахта на орду.
никто так, кроме наверное Александра М., не мутил - враг тупо стоит и помеивается, солдиков тупо располагает на лежанках и даже без женщин и тут оп.... а уже надо портки держать и ..... не меч\автомат но памперс.
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06.10.2022 13:59 Ответить
Ал. Македонского - тоже напал так шо сцарек посмеивался, перед тем как рассыпал золото, шоб боевики, ой, наемники Александра его не схватили. убежал, *****(Алекс Хавр там был и йо-кнул, а потом был вы... дат в плен)
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06.10.2022 14:02 Ответить
Люди такого не скажуть. Якщо це Люди...
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06.10.2022 14:10 Ответить
Говорили "бей фрицев" и это было нормально

Вполне понятно почему
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06.10.2022 14:22 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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06.10.2022 14:54 Ответить
Оце розумна людина. Москалів, а не русні, про яку тупо пише дехто.
Русь це тільки Україна - була, є і буде. Невже тим хто про русню пише складно розуміти просте. Москалі, москальня, кацапня. Що їх не влаштовує.

А на рахунок передачі війни дітям, внукам, то в мене інше бачення. Путлер не захоче передавати комусь захоплення Києва (на яке він дуже розраховує і для нього це головне). А вік його вже підходить. В випадку зупинки війни вона знову розпочнеться максимум через 5 років.
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06.10.2022 19:02 Ответить
Ой, ля-ля, ой, ля-ля, завтра палим москаля...
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06.10.2022 20:54 Ответить
СКІЛЬКІ В УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ НАЦІЙ !?)
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06.10.2022 21:44 Ответить
Дуже сподобалось відео. Водночас надихає і заспокоює. Працюють професіонали.
Слава Героям.
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07.10.2022 08:41 Ответить
 
 