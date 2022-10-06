Пропагандист Соловьев предлагает реанимировать сталинскую статью для "врагов народа": "Кто-то же должен ответить?". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил судить виновных за провалы РФ на фронте по советским законам.
Об этом он заявил во время одного из своих эфиров, передает Цензор.НЕТ.
"Ну, если что-то пошло не так, кто-то же должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. В настоящее время ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают, или потому что измена. Хорошую статью здесь напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы актуальные. Например, "Предательство Родины", "Контрреволюционное восстание", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", "Терроризм", - сказал пропагандист.
Отметим, что лиц, осужденных по этой статье, в СССР называли "врагами народа".
Пожалуйста, подождите...
"космополитов" и "убийц в белых халатах"!
валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
историю КПСС учить надо было в универе, а не дурака валять
Просто мрію побачити, як кацапи почнуть жерти один одного!
Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую."(с) - время для самобичевания пришло.
Шапиро шапире рознь
Кто-то, а не я, кто-то , а не я..." (с)
рука не здригнеться
"Боже, дякую тобі за це чудо!" - помолиться снайпер
Його свої доїдять.
если россия проиграет - россияне скажут, что это была личная война путина и ОН ее проиграл. и начнут подтирать посты в соцсетях, где они поддерживали войну.
путин тоже не хочет брать на себя поражение. он объявит виновными генералов и публично их расстреляет на площади.
генералам лучше первыми расстрелять путина и объявить его виновным.
Верной дорогой идёте, потомки УБЛЮДКОВ!
...нехай собі далі сподівається...
Повертайте 59-у і з нею "тройкі НКВД".
А втім, "тройкі НКВД" не обов'язково. Можете іх назвати "тройкі ФСБ".
И он живет теперь в городе Вологда , а я на севере это вона где.