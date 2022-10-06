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Пропагандист Соловьев предлагает реанимировать сталинскую статью для "врагов народа": "Кто-то же должен ответить?". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил судить виновных за провалы РФ на фронте по советским законам.

Об этом он заявил во время одного из своих эфиров, передает Цензор.НЕТ.

"Ну, если что-то пошло не так, кто-то же должен за это ответить? Осенняя кампания пока, вежливо говоря, складывается не в нашу пользу. И кто-то должен за это ответить так, чтобы это было понятно. В настоящее время ВСУ стянули в Запорожскую область огромное количество техники и людей. А где удар по местам концентрации? И у меня простой вопрос: это происходит, потому что не умеют и не знают, или потому что измена. Хорошую статью здесь напомнили мне: 58-ю. В ней есть целые разделы актуальные. Например, "Предательство Родины", "Контрреволюционное восстание", "Шпионаж", "Вредительство", "Диверсии", "Терроризм", - сказал пропагандист.

Отметим, что лиц, осужденных по этой статье, в СССР называли "врагами народа".

Смотрите: Пропагандиста Соловьева разозлила лиманская операция ВСУ: "Че происходит?! У нас миллион с лишним армия! Хватит уже терять территории!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+45
підтримую. цей перший піде під ніж
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06.10.2022 14:51
+35
Підтримую! ******, суки, один одного! Жеріть живцем! Щоб вас там менше лишилося.
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06.10.2022 14:53
+32
абсолютно "ЗА" !!!

"космополитов" и "убийц в белых халатах"!

валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
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06.10.2022 14:54
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підтримую. цей перший піде під ніж
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06.10.2022 14:51 Ответить
абсолютно "ЗА" !!!

"космополитов" и "убийц в белых халатах"!

валоденька, салавьев-шапиро, ты крышечку ящичка пандоры приоткрой и дальше само покотится до бородатых мужиков-погромщиков в красных рубахах
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06.10.2022 14:54 Ответить
Та да! 😁 Соловйову згадалася пісня "Кто-то а нє я, кто-то а нє я сложіт пєсню завтрашнєго дня... "
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06.10.2022 15:47 Ответить
А о том, что он сам попасть под "статью" может, помет видимо не думает?
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06.10.2022 14:52 Ответить
потому как "космополит безродный"

историю КПСС учить надо было в универе, а не дурака валять
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06.10.2022 14:56 Ответить
Про це не думали навіть перші 20 років існування срср, думаєте будуть зараз думати?
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06.10.2022 14:57 Ответить
це чмо повино першим підти по цій статті
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06.10.2022 14:52 Ответить
А виллы в натовской Италии он тоже по сраленским законам покупал? Не много ли мы все внимания уделяем этому мусору с фамилией Шапиро-Виницковский?
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06.10.2022 14:53 Ответить
І обов'язково поверніть ще кріпацтво
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06.10.2022 14:53 Ответить
Непогана ідея, але погодьтесь, що не Ваша. Першим її висловив нєкій нікіта міхалков.
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06.10.2022 16:08 Ответить
Підтримую! ******, суки, один одного! Жеріть живцем! Щоб вас там менше лишилося.
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06.10.2022 14:53 Ответить
Висер "соловьйоваго памьйота" до негайної практичної реалізації
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06.10.2022 14:55 Ответить
Говорящі голови рашки -- перші на виход .
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06.10.2022 14:55 Ответить
І обов'язково, перейминуйте своє фсб в нквс, для історичної ідентичності.
Просто мрію побачити, як кацапи почнуть жерти один одного!
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06.10.2022 14:55 Ответить
Перейменовувати не обов'язково. А от "тройки" вже пора повертати. Навіть якощ аони будуть "ройки ФСБ", а не "тройки НКВД".
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06.10.2022 16:07 Ответить
Все вірно, вводьте ту статтю . І почніть з *уйла-он скільки вашого народу через нього в Україні хробаків , та диких тварин годує! Чом не ворог народу!
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06.10.2022 14:55 Ответить
В декабре 2013 года другой пропагандон путлера Дима Сикелев был назначен начальником ВГТРК рабZeи..,а это значит начали поливать грязью Украину уже с декабря...
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06.10.2022 14:55 Ответить
примечательно (русс.)
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06.10.2022 14:58 Ответить
"Вчерашний день, часу в шестом,
‎ Зашёл я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
‎ Крестьянку молодую."(с) - время для самобичевания пришло.
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06.10.2022 14:56 Ответить
Какой ГовноКомандующий - такая и армия, и правительство, и СМИ, и народ Так что, давай, накажи себя, *****!
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06.10.2022 14:56 Ответить
Соловьов. Ты думаешь, что ты бессмертный или какой-то неприкасаемый? Это ошибка.
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06.10.2022 14:56 Ответить
шапира он безродная, а не соловьев.....
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06.10.2022 14:59 Ответить
Прошу аккуратнее. У моего друга фамилия Шапиро
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06.10.2022 15:01 Ответить
але він, певен порядна людина, а не салавьев
Шапиро шапире рознь
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06.10.2022 15:11 Ответить
"Два міра - два Шапіра"
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06.10.2022 17:08 Ответить
Он порядочный человек. Украинец
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06.10.2022 20:47 Ответить
"Кто-то станет первым, а не я...
Кто-то, а не я, кто-то , а не я..." (с)
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06.10.2022 14:57 Ответить
Ктт-кттт-кттт-кттт відгукнувся кулемет
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06.10.2022 16:01 Ответить
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06.10.2022 15:00 Ответить
Уявляю емоції українського снайпера, коли цей мобік доїде.))
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06.10.2022 15:27 Ответить
десять пострілів і всі в першу дірку.

рука не здригнеться
"Боже, дякую тобі за це чудо!" - помолиться снайпер
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06.10.2022 15:58 Ответить
этот до фронта не доедет, - свои чмобики в посадке прикопают=)
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06.10.2022 16:12 Ответить
Цей точно тне доїде....
Його свої доїдять.
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06.10.2022 16:29 Ответить
******** это хорошо, тебя лживую гниду расстреляют в первых рядах, вдруг ты предатель.
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06.10.2022 15:01 Ответить
В сталінські часи це була аксіома.
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06.10.2022 17:22 Ответить
Славно подгорает у Помёта.
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06.10.2022 15:01 Ответить
та быстрее уже совмещайте расстрелы с мобилизацией и торжествами.
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06.10.2022 15:01 Ответить
Ти, падло, перший мусиш біля стінки стояти...
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06.10.2022 15:04 Ответить
К этой статье есть незабвенное: лес рубят - щепки летят. Так что готовьтесь: товарищ путин, произошла чудовищная ошибка...
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06.10.2022 15:07 Ответить
Так, Мудозвона самого треба саджати по цій статті, чи він вважає, що наявність вілли в Італії під ч.4 ст.58 не підпадає, або його підбурювання до війни під ч.7, 10, 11?
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06.10.2022 15:08 Ответить
"А что случилось?"
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06.10.2022 15:10 Ответить
тивинського барана Кунжутбетного під заклання наряджають ...
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06.10.2022 15:31 Ответить
Довго, довго запрягають! 200 +надцять днів - а ще нікого не розстріляли. Головне, щоб почали - там понесеться
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06.10.2022 16:03 Ответить
А отвечать-то за что? Все же идет по плану. крыса сказала )))
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06.10.2022 15:10 Ответить
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06.10.2022 15:12 Ответить
Дилемма - как выбирать врагов кода все враги?
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06.10.2022 15:17 Ответить
От він і піде поцій статі дегенірат. Нічому деяких історія не вчить.
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06.10.2022 15:21 Ответить
ти, гнида рогокопина, семітський кацапо-фашст, відповідати за за все зло війни будеш в першу чергу, я готовий безкоштовно бути палачем.
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06.10.2022 15:22 Ответить
а єто происходит
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06.10.2022 15:24 Ответить
никто не хочет брать на себя поражение.

если россия проиграет - россияне скажут, что это была личная война путина и ОН ее проиграл. и начнут подтирать посты в соцсетях, где они поддерживали войну.

путин тоже не хочет брать на себя поражение. он объявит виновными генералов и публично их расстреляет на площади.

генералам лучше первыми расстрелять путина и объявить его виновным.
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06.10.2022 15:25 Ответить
Ну кто бы сомневался, что сейчас пересажают своё же стадо, а ***** объявит, что войну просрали из-за врагов народа, а те, кого не посадят, будут очень громко аплодировать, чтобы не попасть под замес!
Верной дорогой идёте, потомки УБЛЮДКОВ!
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06.10.2022 15:27 Ответить
Тобто вихід лля пуйла знайдено! Всі боялися, що пуйло у тупіку-депресняку, може у розпачу почати кидатись ядрьоними бонбами по всьому світу, а в нього був заготований "планБ" - "бомбити" Воро... ніт, не Вороніж - ворогів народу. Але й Вороніжу не треба розслаблятися...
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06.10.2022 17:20 Ответить
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06.10.2022 15:40 Ответить
Так та стаття вже давно за соловйовим плаче - от же ж тупе, навіть не розуміє, що просить спиляти гілку, на якій сидить. Рашизм дуже згубний навіть для #идівських мізків. А можливо, саме для них у першу чергу
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06.10.2022 15:51 Ответить
Тихше. Не розказуйте йому. Нехай повернуть ту 59-у статтю. Навіть нехай під іншим номером. І "тройкі" нехай повертають. Соловйов сподівається, що судити буде він. Ну то й нехай...
...нехай собі далі сподівається...
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06.10.2022 16:02 Ответить
"Таварещ путен, прайзашла чодовещная ашипка!"
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06.10.2022 17:44 Ответить
прекрасная статья
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06.10.2022 15:52 Ответить
"Правільная статья"
Повертайте 59-у і з нею "тройкі НКВД".
А втім, "тройкі НКВД" не обов'язково. Можете іх назвати "тройкі ФСБ".
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06.10.2022 15:59 Ответить
58-у.
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06.10.2022 17:22 Ответить
"Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займётся чисткой сараев - прямым своим делом ..."
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06.10.2022 16:00 Ответить
там є цікава стаття про шкідництво, кацапах потрібно її реанімувати негайно. Усе сядуть. А помьот той що слов'їний повинен бути на поготові. В кацапії був такий собі літератор за псевдом Міша Кольцов. Писав на всіх без розбору. Відправили його в Іспанію, там він знюхався з несамовитою Долорес. Вона йому в ліжку накапала про вивезене золото і що частину його вкрали по дорозі. А він зразу ж Сталіну. Влаштували переваження, все сходиться. Мішу взяли за фаберже і він зник. По закритому списку. Так що Соловушці потрібно приготуватись.
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06.10.2022 16:00 Ответить
Весьма недальновидно со стороны мудозвона. Его по этой статье и кокнут=)
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06.10.2022 16:11 Ответить
У него, кроме вилл, небось ещё и паспортина буржуйская имеется.
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06.10.2022 16:26 Ответить
Не прокатить паспортина: бо пропустять громадянина неназваної країни Європи, але дадуть під сраку громадянину параші!
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06.10.2022 18:32 Ответить
Почему-то все совкодрочеры считают что они в Гулаге будут вертухаями, - что четко выдает неграмотность сабжев, так основная масса з/к была своя, совкодрочерская. Как там у классика, - "один из них был правым уклонистом, другой, как оказалось, ни при чем" =)))
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06.10.2022 16:33 Ответить
Так тебя первого сакральной жертвой и сделают.
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06.10.2022 17:59 Ответить
Так він шизофренік (але хитромудрий)👈
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06.10.2022 18:26 Ответить
Этот мудак наверняка читал в молодости "Архипелаг ГУЛаг" Солженицына. И наверняка совсем по другому воспринимал все пункты этой статьи.
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06.10.2022 18:55 Ответить
Виродок, підла двулика потвора, Соловйов, чомусь забув згадати ще про 5-у графу, яка була обов"язковою в радянській анкеті (національність), коли людина хотіла вступати до вишу, або влаштуватися на роботу, особливо на престижні та високооплачувані спеціальності та посади... І, якщо ти був євреєм, німцем, або кримським татарином, то існували негласні квоти на прийняття таких людей на конкретні посади та на конкретні підприємства... І Соловйов все це знає, бо обидва його батьки були євреями, які, напевно, пам"ятають "дело врачей" при сталіні, дискредитацію в ссср людей за національністю, фабрикування карних справ поетам та письменникам лише за національною ознакою, приписуючи їм так званий "буржуазний націоналізм"(чим це відрізняється від нацизма?, котрий робив те саме, тільки називав все це по-іншому) Вован Соловйов щодня зраджує не українців, не грузинів, не латишів та литовців, не естонцівта та поляків, він щодня зраджує своїх власних батьків, євреїв, якщо, звісно він їх не зрікся, публічно, на камеру, "по-сталінськи", під порожні теревені про 58-ю статтю УК ссср, водночас, на камери, відмовившись від своєї віли в Італії, на озері Комо... та від решти об"єктів нерухомості за кордоном, які розташовані на території "бєздуховнава запада", який, чомусь так вабить Владіміра Рудольфовича Соловйова (в якого папа - Рудольф Наумович Віницьковський, мама - Інна Соломоновна Шапіро)
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06.10.2022 19:32 Ответить
А потом мне пришили дельце по статье уголовного кодекса , успокоили, все перемелется , дали срок , не дали опомнится 58 дают статью говорят ничего Вы так молоды если б знал бы с кем еду с кем водку пью он бы хрен доехал до Вологды.
И он живет теперь в городе Вологда , а я на севере это вона где.
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06.10.2022 20:16 Ответить
Може краще відразу до розвінчання культу лічності по Хрущову?
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06.10.2022 23:57 Ответить
 
 