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Наступление ВСУ. Мобилизация в РФ. Война дронов | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в 20.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проанализирует ситуацию на фронте.

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А скільки книжок у нього...
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06.10.2022 20:11 Ответить
То 3D шпалери)
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06.10.2022 20:32 Ответить
В принципі усе зрозуміло, правда трохи різна інфа відносно озброєння ЗСУ. І так,Бахмут і Авдіївка тримаються. Ще буде важко, але мотивація ,якість Армії зроблять свою справу.
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06.10.2022 20:41 Ответить
ukrainiansfirst

Бабич, Каракай, Жеребецький, Юрченко, Зайцев...Всі вони мали пряме відношення до Справи Громад чи ЄС. Всі вони і тисячі патріотів, взявши зброю, вступили на захист своєї держави. Це підтверджує ще одну істину - таки є велика різниця між патріотами, і тими кому #какаяразніца

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07.10.2022 02:45 Ответить
І знову пресловуті ПІськи, скільки ж можна? Ну ПіскИ ж, йоли-пали!
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07.10.2022 22:32 Ответить
 
 