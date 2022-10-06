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Наступление ВСУ. Мобилизация в РФ. Война дронов | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в 20.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проанализирует ситуацию на фронте.
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Бабич, Каракай, Жеребецький, Юрченко, Зайцев...Всі вони мали пряме відношення до Справи Громад чи ЄС. Всі вони і тисячі патріотів, взявши зброю, вступили на захист своєї держави. Це підтверджує ще одну істину - таки є велика різниця між патріотами, і тими кому #какаяразніца