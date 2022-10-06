Наступление ВСУ. Мобилизация в РФ. Война дронов | Бутусов В ПРЯМОМ ЭФИРЕ. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня в 20.00 главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире канала "Бутусов плюс" проанализирует ситуацию на фронте.

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