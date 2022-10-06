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Грузинские добровольцы показали уничтоженную российскую технику в селе Давыдов Брод Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Грузинские добровольцы опубликовали видеозапись, на которой снята уничтоженная российская боевая техника вблизи села Давыдов Брод на Херсонщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео можно увидеть остатки не менее пяти вражеских машин.

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Топ комментарии
+50
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
Героям слава !!!
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06.10.2022 19:07
+29
დიდი მადლობა გენაცვალებო ჩემო ძვირფასო ქართველებო!
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06.10.2022 18:56
+26
На бандеромобілі. 😆
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06.10.2022 19:15
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Это они на багги?
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06.10.2022 18:55 Ответить
на катафалке для рашистов
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06.10.2022 19:01 Ответить
ПАРНИ ЕСЛИ ВИДИТЕ КАК КТО ТО ТЯНЕТ ОДЕЯЛО ЗА КАКОГО ТО ПОЛИТИКА - ЗНАЙТЕ - ЄТО БОТІЬІ

ХЛОПЦІ, ЯКЩО БАЧИТЕ ЯК ХТОСЬ ТРИНДИТЬ ЗА ЯКОГОСЬ ПОЛІТИКА - ЗНАЙТЕ - ЦЕ ПРОДАЖНА ТВАРЮКА - БОТ.

У нас впп падає 300 років підряд... 30 останніх фактологічні документи є. Тобто обкрадають та на ці гроші купляють ботів.

При "попередникі"
"очистка банків"
зараз
"беня отменил долги в банке"

Тобто ніяких змін крадіжок з вашого карману, просто інформативно нав'язують зміну відношення від "говорящих голів"
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06.10.2022 22:04 Ответить
"беня отменил долги в суді"*
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06.10.2022 22:05 Ответить
словесный понос зеленой ботвы...
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07.10.2022 04:51 Ответить
На бандеромобілі. 😆
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06.10.2022 19:15 Ответить
У Mad Max-а позичили
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06.10.2022 19:41 Ответить
დიდი მადლობა გენაცვალებო ჩემო ძვირფასო ქართველებო!
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06.10.2022 18:56 Ответить
wtf?
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06.10.2022 18:59 Ответить
"Спасибо большое, мои дорогие грузины!"
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06.10.2022 19:30 Ответить
Благодарит дорогих своих соплеменников.

зы А че, красивий язык, округлое, плавные линии)
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06.10.2022 19:31 Ответить
А почему он называет отряд "грузинские партизаны", разве их легион не официальные ВСУ?
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06.10.2022 21:02 Ответить
Я не бачив шо воно написало, але судячи з вашого запитання то він кацап Так звані рускіє для мене закінчились в 2014-му.
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06.10.2022 19:21 Ответить
Чечня грузія то дрібниці? Афган Вьетнам? ЗЛО було є і буде таким.

Он зараз знову США рятує через НАСА... там і гуманітарка піде їм...
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06.10.2022 19:32 Ответить
Я ж кажу шо не бачив шо воно там написало. Шо за наєзд?
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06.10.2022 19:36 Ответить
Чинебулад!
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06.10.2022 18:58 Ответить
хероев наваросеи Карма догоняет даже посмертно......
9 ч В Коми (РФ) неизвестные облили красной краской и разбили мемориальную табличку в честь боевика «ДНР» Моторолы. Доску разбили на здании школы № 13 в поселке Дальний. Мемориальную табличку в честь Арсена Павлова, известного как Моторола, российские чиновники разместили в июне.
https://twitter.com/i/status/1577929342755262466
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06.10.2022 18:58 Ответить
Биджо, мои дорогие. Кстати есть поставки. Из Грузии в Харьков. Вино. Иссключительное
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06.10.2022 19:05 Ответить
Бережи вас, рідненькі, Господь та Матінка Богородиця
Героям слава !!!
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06.10.2022 19:07 Ответить
красивое.....

9 ч Sky News показав роботу M270 MLRS по скупченню техніки окупантів
https://twitter.com/i/status/1577918023981305856
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06.10.2022 19:07 Ответить
Кацапню валить цілий Інтернаціонал. Завели "друзів" вздовж всіх кордонів. Талант...
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06.10.2022 19:16 Ответить
Понти до добра не доводять...
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06.10.2022 19:35 Ответить
конашенков бреше, що в Давидовому Броду вони всіх укропів та іноземців повбивали, загалом 220 осіб. Це було вчора, мовляв; сьогоднішньої брехні його ще не дивився.
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06.10.2022 19:16 Ответить
Какашенков язиком знищив особовий склад ЗСУ 3рази, а авіацію та техніку 5-10 разів.
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06.10.2022 21:57 Ответить
Красавчеги брати грузини
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06.10.2022 19:16 Ответить
дякую хлопці
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06.10.2022 19:21 Ответить
❤️❤️❤️🇺🇦🇬🇪
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06.10.2022 19:22 Ответить
Отважные ребята из Грузии!!
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06.10.2022 19:36 Ответить
Дякую, хлопці! Дай Боже, щоб ви з таким нАстроєм(і настрОєм) повернулися після перемоги додому, до Грузії(якщо ви захочете, звісно). І пройдетеся в формі по თბილისი(Тбілісі), і натовчете пики рсні й там, щоб вони В ЧЕРЗІ, б.яді, в рашку стояли на пунктах пропуску!
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06.10.2022 19:38 Ответить
Респект! Гамарджоба генацвале!
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06.10.2022 19:41 Ответить
Грузини ще ті вояки, це не якісь там зачухані буряти. Дякуємо їм за це.
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06.10.2022 19:44 Ответить
майже нічого не зрозумів.. але пісня у грузинському виконанні звучить - "на греммі"..
скучаю-сумую по Грузії.. там залишив частку себе і цього вже не відняти..
подяка грузинським Героям-інтернаціоналістам.. -бандерівцям
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06.10.2022 19:44 Ответить
Спасибо, Грузия! Когда нужно будет мы к вам прийдем на помощь
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06.10.2022 20:01 Ответить
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06.10.2022 20:04 Ответить
слава сакартвело!
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06.10.2022 20:13 Ответить
საქართველოს გაუმარჯოს !!!!
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06.10.2022 20:20 Ответить
Настоящие кунаки!
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06.10.2022 20:22 Ответить
Супер! Ценный дядька. Спасибо грузинам, чеченцам и прочим нашим братьям за помощь!
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06.10.2022 21:25 Ответить
НЕОБХОДИМО ЕЩЕ В ГРУЗИИ ВЛАСТЬ НАГНУТЬ !)
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06.10.2022 21:51 Ответить
Говорит - как поёт!
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06.10.2022 21:54 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Грузії!!!
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06.10.2022 22:54 Ответить
Вот он настоящий народ Кавказа. А не какие-то там доны.
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06.10.2022 23:29 Ответить
Спасибо вам!
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07.10.2022 00:52 Ответить
Гмадлобт, мегобребо! Сакартвелос дідеба!
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07.10.2022 07:28 Ответить
 
 