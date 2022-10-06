Грузинские добровольцы показали уничтоженную российскую технику в селе Давыдов Брод Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Грузинские добровольцы опубликовали видеозапись, на которой снята уничтоженная российская боевая техника вблизи села Давыдов Брод на Херсонщине
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео можно увидеть остатки не менее пяти вражеских машин.
Топ комментарии
+50 Чайка Київ
показать весь комментарий06.10.2022 19:07
+29 Андрей Кузьменко 178cfe33
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+26 Muni
показать весь комментарий06.10.2022 19:15
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ХЛОПЦІ, ЯКЩО БАЧИТЕ ЯК ХТОСЬ ТРИНДИТЬ ЗА ЯКОГОСЬ ПОЛІТИКА - ЗНАЙТЕ - ЦЕ ПРОДАЖНА ТВАРЮКА - БОТ.
У нас впп падає 300 років підряд... 30 останніх фактологічні документи є. Тобто обкрадають та на ці гроші купляють ботів.
При "попередникі"
"очистка банків"
зараз
"беня отменил долги в банке"
Тобто ніяких змін крадіжок з вашого карману, просто інформативно нав'язують зміну відношення від "говорящих голів"
зы А че, красивий язык, округлое, плавные линии)
Он зараз знову США рятує через НАСА... там і гуманітарка піде їм...
9 ч В Коми (РФ) неизвестные облили красной краской и разбили мемориальную табличку в честь боевика «ДНР» Моторолы. Доску разбили на здании школы № 13 в поселке Дальний. Мемориальную табличку в честь Арсена Павлова, известного как Моторола, российские чиновники разместили в июне.
https://twitter.com/i/status/1577929342755262466
Героям слава !!!
9 ч Sky News показав роботу M270 MLRS по скупченню техніки окупантів
https://twitter.com/i/status/1577918023981305856
скучаю-сумую по Грузії.. там залишив частку себе і цього вже не відняти..
подяка грузинським Героям-інтернаціоналістам.. -бандерівцям
Героям слава!!!
Слава Грузії!!!