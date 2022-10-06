Обед украинских воинов в полевых условиях: "Только чмобикам российским не показывайте". ВИДЕО

Украинские бойцы показали обед в полевых условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи на столе, за который садятся украинские воины, стоят два вида роллов, хлеб и еще несколько блюд

"Обед ВСУ. Только чмобикам российским не показывайте", - пишут авторы публикации в сообщении.

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