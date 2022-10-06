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Обед украинских воинов в полевых условиях: "Только чмобикам российским не показывайте". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы показали обед в полевых условиях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи на столе, за который садятся украинские воины, стоят два вида роллов, хлеб и еще несколько блюд

"Обед ВСУ. Только чмобикам российским не показывайте", - пишут авторы публикации в сообщении.

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Топ комментарии
+94
Для них все повинно бути по максимуму
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06.10.2022 19:22
+77
Хоч якась радість хлопцям!
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06.10.2022 19:19
+63
Смачного, хлопці!
Слава ЗСУ!
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06.10.2022 19:28
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Хоч якась радість хлопцям!
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06.10.2022 19:19 Ответить
Ех, ще б хлопцям нашої зброї вітчизняної найкращої підкинути - від стрілецької до Богдан та Вільхи...

Але то вже за Гетьмана буде 😕
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06.10.2022 19:44 Ответить
Тобто - ніколи )))
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06.10.2022 19:45 Ответить
Тобто чому?
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06.10.2022 20:01 Ответить
Джон КРОУТЕР e20898b9

"Богдана - *****
Вильха - норм"

1) Вільха.
2) Але в Зміїний з материкової частини "Богдана" влучила і непогано.
Доречі, мінімальну відстань подивись.
Вахівець з артилерійських озброєнь?
Аргументуй, інакше "*****" у тебе в голові, ав ти черговий диванний π...добол.
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06.10.2022 20:57 Ответить
Для особо одарённых рассказываю - в Богдане снаряд который весит 60+ кг нужно вручную подавать на высоту выше плеч при заряжании .
Для сравнения во французских цезаря это делается автоматически за счёт чего и скорострільності и тп
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08.10.2022 08:16 Ответить
Рашисты уже поняли что "вітчизняне " не значит "найкраще". Нам побеждать надо а не дурью маяться, если зарубежное лучше (да хотя бы не сильно хуже) и его можно купить - нужно покупать. Не хочу тут разводить флуд, но к многим нашим образцам вооружения у военных серьезные претензии!
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06.10.2022 20:12 Ответить
весь час дивитись в рота союзникам?
а ще можна по рашці стріляти чи ні.

вибачайте, вже краще своє мати
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06.10.2022 21:56 Ответить
А ще б замовили на німецьких чи американських заводах хоча б полк машин НОТА. Бо в Харкові їх кацап не дасть виготовити
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07.10.2022 01:35 Ответить
Для них все повинно бути по максимуму
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06.10.2022 19:22 Ответить
💯👍
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06.10.2022 19:39 Ответить
и самое лучшее!
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06.10.2022 20:40 Ответить
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07.10.2022 11:54 Ответить
чмогикам
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06.10.2022 19:23 Ответить
Хтось підвіз ... Суші ...
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06.10.2022 19:23 Ответить
або повар є
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06.10.2022 19:36 Ответить
Східна кухня, але не собаки, не собаки як у чмобиків😂
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06.10.2022 19:40 Ответить
Все поменялось теперь собаки чмобиков обгладывают.
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06.10.2022 19:45 Ответить
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06.10.2022 21:57 Ответить
До речі, щодо собак. )))

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06.10.2022 23:29 Ответить
краще б вона його з іншого боку частково відмобілізовала
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07.10.2022 14:18 Ответить
..та таке й мені, не голодному наче, не варто показувати
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06.10.2022 19:24 Ответить
гарно
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06.10.2022 19:26 Ответить
Наоборот надо показывать чтобы орки слюной давились и ху.ла славили.
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06.10.2022 19:27 Ответить
Смачного, хлопці!
Слава ЗСУ!
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06.10.2022 19:28 Ответить
а я люблю мівіні! іноди роблю собі як делікатес
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06.10.2022 19:55 Ответить
Хлопцi,Смачного ! Для вас все найкраще!
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06.10.2022 19:28 Ответить
СМАЧНОГО, хлопці! І бережи вас Боже!
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06.10.2022 19:30 Ответить
На здоров,я хлопцi,приемного апетиту! СлаваЗСУ!
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06.10.2022 19:31 Ответить
Victor Tregubov

Избранное · 18 ч. ·

Яка в них кльова мобілізаційна пропаганда! Спершу Людожер, тепер цей сфінктер-командор!
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06.10.2022 19:32 Ответить
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06.10.2022 20:05 Ответить
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06.10.2022 21:58 Ответить
Не було зерна то жерло жолуді
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07.10.2022 01:37 Ответить
ого, як круто
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06.10.2022 19:36 Ответить
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06.10.2022 19:40 Ответить
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06.10.2022 19:56 Ответить
Не смішно. Бо на тому модерновому Т72 від чехів тільки обладнання було майже на 1м $. Сам танчик коштував чехам 1,2м $.
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06.10.2022 21:11 Ответить
to je humor s úctou k Čechům
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06.10.2022 21:53 Ответить
https://censor.net/ua/news/3371188/chehy_prydbaly_modernizovanyyi_tank_t72_dlya_zsu
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06.10.2022 21:12 Ответить
це ж не з чехів сміються, а з кацапні, яка так легко і невимушено здає дороговартісну техніку
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06.10.2022 22:07 Ответить
Смачного, хлопци. Кушайте хорошо, Вы сегодня - самые главные в Мире.
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06.10.2022 19:43 Ответить
Славные смелые ребята! Приятного аппетита!! Вы защитники и спасители Родины!!
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06.10.2022 19:46 Ответить
Чмобикам надо показать. Быстрее в плен сдадутся.
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06.10.2022 19:48 Ответить
))))) я навіть дома так не їм ))))
чмобік думає: ***.. я из-за одной такой кухни сдамся в плен вместе с танком.....
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06.10.2022 19:49 Ответить
чмобіки скоро ще гроші будуть доплачувати шоб здатися в полон)))))
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06.10.2022 19:51 Ответить
Треба чмобікам включити радіо "Яйки, млеко, фоддка есть, руссиш сдафайся". Миж укрофошисти все таки.
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06.10.2022 20:02 Ответить
все найкраще дітям та воякам.
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06.10.2022 20:11 Ответить
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07.10.2022 11:58 Ответить
Как раз было бы полезно показать российским чмобикам. Часть них определённо прозрели бы. Остальных можно превратить в жигули.
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06.10.2022 20:17 Ответить
В конце Второ Мировой Войны американцы сбрасывали немцам листовки "Сдавайтесь, мы будем поить вас на завтрак горячим шоколадом". Немцы сдаваться не спешили. Тогда листовки показали пленным немцам, на что те сказали: "Вам не поверят. Обещайте сохранить жизнь и не калечить - так рассказывает про вас наша пропаганда. И тогда уже поите, как нас, шоколадом."

Надо обещать не отрезать гениталии.
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06.10.2022 20:27 Ответить
Жигулифицировались
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06.10.2022 20:57 Ответить
Смачного, Захисники наші!

Суші робив профі.

Суші захотілось
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06.10.2022 21:00 Ответить
В Литве говорят, когда желают приятного аппетита: skanaus! Как вижу тут, по-украински аналогично - смачного!
Кто хорошо и вкусно ест, тот хорошо воюет.😋 Вы молодцы, лучшие воины света!👍✌
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06.10.2022 21:05 Ответить
Що ви пановене *******?- це показовий розвід для диванних тупорилих "вояків".
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06.10.2022 21:45 Ответить
І все су-ка кацапське-залишилося:приятного апетита,щоб ви повиздихали кацапські гниди!!!
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06.10.2022 21:47 Ответить
А чему удивляться? Россияне не раз говорили, что даже наша "Мивина" в несколько раз лучше их "Доширака".
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06.10.2022 21:57 Ответить
У нас свого часумв ООС були і вареники, і оселедець під шубою, і кубати, і палачинди, і чебуреки. Умільці є в кожному військовому колективу. В тому числі і майстри суші🍣🍣🍣
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06.10.2022 21:59 Ответить
якщо командир - справжній командир, то знайде і приставить до діла і кухаря, і будь-якого спеціаліста, а воїни будуть нагодовані, миті, вдягнені та навчені. а якщо командир гімно, то і підрозділ - натовп чмонь.
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06.10.2022 22:50 Ответить
Українським воїнам - найкраще!
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06.10.2022 22:01 Ответить
Юра, я все розумію, але наші волонтери весь час просять овочі та фрукти. Возимо з городів. Долучайтесь мовчки, хто хоче перемоги. Війна завжди була великим свинством та безладом, нищенням ресурсів та каліцтвом душ та тіл
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07.10.2022 08:38 Ответить
Щось я не ррзумію для чого волонтери збирають харчі і гроші для ВСУ якщо їх так Зеля годує, або це для избраных
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07.10.2022 13:58 Ответить
 
 