Обед украинских воинов в полевых условиях: "Только чмобикам российским не показывайте". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские бойцы показали обед в полевых условиях.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на короткой записи на столе, за который садятся украинские воины, стоят два вида роллов, хлеб и еще несколько блюд
"Обед ВСУ. Только чмобикам российским не показывайте", - пишут авторы публикации в сообщении.
Топ комментарии
+94 Юрій Нікітін
показать весь комментарий06.10.2022 19:22
+77 Red_Sky_On
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+63 Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий06.10.2022 19:28
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Але то вже за Гетьмана буде 😕
"Богдана - *****
Вильха - норм"
1) Вільха.
2) Але в Зміїний з материкової частини "Богдана" влучила і непогано.
Доречі, мінімальну відстань подивись.
Вахівець з артилерійських озброєнь?
Аргументуй, інакше "*****" у тебе в голові, ав ти черговий диванний π...добол.
Для сравнения во французских цезаря это делается автоматически за счёт чего и скорострільності и тп
а ще можна по рашці стріляти чи ні.
вибачайте, вже краще своє мати
Слава ЗСУ!
Избранное · 18 ч. ·
Яка в них кльова мобілізаційна пропаганда! Спершу Людожер, тепер цей сфінктер-командор!
чмобік думає: ***.. я из-за одной такой кухни сдамся в плен вместе с танком.....
Надо обещать не отрезать гениталии.
Суші робив профі.
Суші захотілось
Кто хорошо и вкусно ест, тот хорошо воюет.😋 Вы молодцы, лучшие воины света!👍✌