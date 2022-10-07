Украинский танк уничтожает вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО

В сеть попало видео, на котором зафиксировано как украинский танк точным выстрелом уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, что выстрел по вражеской технике был произведен с достаточно близкого расстояния.

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