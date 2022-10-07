Украинский танк уничтожает вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сеть попало видео, на котором зафиксировано как украинский танк точным выстрелом уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.
На кадрах видно, что выстрел по вражеской технике был произведен с достаточно близкого расстояния.
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+37 Валентина Саюн c856325a
показать весь комментарий06.10.2022 21:22
+37 Yaroslav Vinnitsa
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+32 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий06.10.2022 21:40
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Пожалуйста, подождите...
хоча, з іншого боку, дивлячись на всі ті злодіяння, які роблять русские-потвори, не здивуюся, якщо у хлопців будуть так чухатися руки, що вони, все ж таки підуть їх душити власноруч
"Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть"
Це навряд.
До Херсона на 20 км вже давно дійшли, до Антонівського дещо більше.
А от коли почнеться реальне оточення або відріжуть від переправ, троді і побіжуть.
1) Ви писали в своєму коменті про Херсон, найближча переправа біля нього - Антонівський та залізничний мости.
Судячи зі змісту Ваших багаточисельних коментів під багатьма статтями, лінійкою я навчився користуватися і картою (тоді були тільки паперові) "трошки" раніше за Вас.
При чому тут Нова Каховка?
2) Я плітками не бавлюся, у мене там друзі та діти друзів воюють, так що лінійка навіть не потрібна.
Звісно, що з Німеччини значно "відніше", особливо зважаючи на кількість Ваших коментів, бачу що інших справ у Вас мабудь взагалі нема, так що скоріше саме Ви збираєте, може і ненавмисно, побрехеньки сидячи добами в мережі.
"Аналіз від Бутусова говорить те саме,що і я."
Що за звичка перестрибувати з теми на іншу і що до "20 км від Херсону" і "аналіза Бутусова"?
Давайте розберемось для початку хоча б з тим, з чого почалось - які переправи є найближчими до Херсона, ті, що я написав, чи у Новій Каховці?
Та Вашого прогнозу - "дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег."
і мого варіанту.
Я взагалі не телепат, і про який саме "аналіза Бутусова" телепатнути не виходить не можу.
"на якому місці стоять ЗСУ за 20 км від Херсону?"
Не напишу, сподіваюсь зрозуміло чому.
Скажемо так - приблизно в північно-західному напрямку.
Цікаво дивитись, як у російських телеграм-каналах зараз йде пошук "хто винуватий".
Так ось, для росіян.
У вас все в этой ситуации виноваты. Нет какого то одного, или двух, или десяти генералов, что виноваты в вашей ситуации. Вы все одинаково никчемны и ущербны.
Все те "контрактники", которые имели такую экипировку на момент вторжения, что получили от украинцев (у которых хватает нюансов по экипированию) ласковое прозвище "бомжи".
Ваши производители оружия, что в 21 веке на все что смогли- это проапгрейдить старую совковую технику гаджетами иностранного производства, и решили что теперь у них современная техника "на которой мы НАТО в пепел сотрем".
Ваше Министерство обороны которое после 8 лет войны даже не закупило форму и экипировку на случай обострения конфликта.
Ваше общество, которое так и не одуплилось, что вы просто товарно-сырьевая республика, которая имеет в наличии в общем то не самые дефицитные ресурсы на планете. Что эти ресурсы есть и у других. И что надо было не "ваевать с НАТА", а просто сидеть и не выделываться. Ну да, ресурсов у вас хватает. В Африке тоже. И величия там от этого факта что то немного.
Ваша абсолютная бесхребетность и русское раболепие, позволяющее Путину сидеть у власти. Два десятка лет одна моль формирует деспотичный формат навязывания власти, а вы при этом себя чем то великим считаете. Ведь скинуть Путина, это по людским жертвам гораздо меньше 60 000 росиян погибших за эти полгода. Но вы настолько рабы что готовы погибать на чужой земле из-за боязни Пыни потерять власть, или сидеть по тюрьмам при отказе от мобилизации, чем выступить единым фронтом. Не выступите. Для этого ваш народ должен быть единой нацией. А вы просто рабы, которым для того чтоб поддерживать относительно нормальный уровень мотивации, достаточно пичкать псевдопатриотической херней "Я русский, с нами бог", при стране что не может освоить производство туалетной бумаги.
Вы живете в своем манямирке, а сейчас просто жестокая реальность начала вас бить в лицо, и чем сильнее ваш манямирок отличается от реальности- тем сильнее удары.
Так что у вас нет каких то отдельных личностей, виновных за нынешнюю ситуацию.
Вы все одинаково никчемны
(с) командор-сержант Хартман
Играй, паскуда, пой, пока не удавили..."
-Тьфу, ёпты! "Хохлы" что, гвоздями стреляют?!