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Украинский танк уничтожает вражескую РСЗО "Ураган". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сеть попало видео, на котором зафиксировано как украинский танк точным выстрелом уничтожил вражескую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео распространяется в соцсетях.

На кадрах видно, что выстрел по вражеской технике был произведен с достаточно близкого расстояния.

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Топ комментарии
+37
Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег. І розцвіте Херсон. Тримайтесь і бережіть Україну
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06.10.2022 21:22
+37
Нормально, эта хрень, которая РСЗО по идее должна быть в глубоком тылу. Но если там уже есть украинский танк, то есть основания для многозначных выводов
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06.10.2022 21:36
+32
С языка сняли....ЗСУ прорываются так быстро, шо русня тикать не успевает
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06.10.2022 21:40
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Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег. І розцвіте Херсон. Тримайтесь і бережіть Україну
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06.10.2022 21:22 Ответить
Ніт...навіть якщо арестович каже що так. Херсон буде дуже важким...
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06.10.2022 21:38 Ответить
Херсон можна обіити .
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06.10.2022 21:42 Ответить
я теж вважаю, що наші Генерали достатньо розсудливі, щоб ломитися в Хєрсон в лоба!
хоча, з іншого боку, дивлячись на всі ті злодіяння, які роблять русские-потвори, не здивуюся, якщо у хлопців будуть так чухатися руки, що вони, все ж таки підуть їх душити власноруч
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06.10.2022 21:57 Ответить
І знову як можна побудувати захист на одному березі,коли переправи будуть під вогнем ЗСУ? Тільки втеча,щоб якось закріпитися на другому березі. До речі, це питання було в анонсі Бутусова.
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06.10.2022 22:04 Ответить
Сомневаюсь, что Херсон расцветет. Раньше орки херачили по Николаеву, а теперь будут и по Херсону. Хорошо бы их от Запорожья погнать одновременно.
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06.10.2022 22:11 Ответить
Неа, наша "власть" поддерживает расстрел городов: доказательство: смена генералов под Харьковом которьіе отгоняли от Него - удаляли, 3й остался в "управлении" которіьй дал подойти реактивньім и артелерии...
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07.10.2022 00:44 Ответить
Валентина Саюн c856325a

"Тільки дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть"
Це навряд.
До Херсона на 20 км вже давно дійшли, до Антонівського дещо більше.
А от коли почнеться реальне оточення або відріжуть від переправ, троді і побіжуть.
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06.10.2022 22:12 Ответить
Дивиться карту,міряйте відстані, а не плітки читайте. Берислав ще не в зоні боїв,тільки Дудчани звільнили. До Нової Каховки ще є що робити.
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06.10.2022 22:19 Ответить
Валентина Саюн c856325a

1) Ви писали в своєму коменті про Херсон, найближча переправа біля нього - Антонівський та залізничний мости.
Судячи зі змісту Ваших багаточисельних коментів під багатьма статтями, лінійкою я навчився користуватися і картою (тоді були тільки паперові) "трошки" раніше за Вас.
При чому тут Нова Каховка?

2) Я плітками не бавлюся, у мене там друзі та діти друзів воюють, так що лінійка навіть не потрібна.
Звісно, що з Німеччини значно "відніше", особливо зважаючи на кількість Ваших коментів, бачу що інших справ у Вас мабудь взагалі нема, так що скоріше саме Ви збираєте, може і ненавмисно, побрехеньки сидячи добами в мережі.
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07.10.2022 10:47 Ответить
Ви напишіть на якому місці стоять ЗСУ за 20 км від Херсону? Так, коли маю час,то читаю багато з інших ресурсів, часто зарубіжних. Аналіз від Бутусова говорить те саме,що і я. На сьогодні не так,як ви пишите,хоч і жаль
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07.10.2022 18:20 Ответить
Валентина Саюн c856325a

"Аналіз від Бутусова говорить те саме,що і я."
Що за звичка перестрибувати з теми на іншу і що до "20 км від Херсону" і "аналіза Бутусова"?
Давайте розберемось для початку хоча б з тим, з чого почалось - які переправи є найближчими до Херсона, ті, що я написав, чи у Новій Каховці?
Та Вашого прогнозу - "дійти до переправ,хоч за 20 км і орки в Херсоні втечуть на другий берег."
і мого варіанту.
Я взагалі не телепат, і про який саме "аналіза Бутусова" телепатнути не виходить не можу.

"на якому місці стоять ЗСУ за 20 км від Херсону?"
Не напишу, сподіваюсь зрозуміло чому.
Скажемо так - приблизно в північно-західному напрямку.
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07.10.2022 19:29 Ответить
головна мета не херсон. це другорядна ціль, яка буде досягнута автоматично, по ходу досягнення основної. головна ціль - максимальна демілітаризація кацапів із максимальним збереженням своїх сил.
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06.10.2022 22:34 Ответить
Как на ху.ла именины ЗСУ спекли пирог с касапов железа и глины.
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06.10.2022 21:25 Ответить
Нормально, эта хрень, которая РСЗО по идее должна быть в глубоком тылу. Но если там уже есть украинский танк, то есть основания для многозначных выводов
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06.10.2022 21:36 Ответить
С языка сняли....ЗСУ прорываются так быстро, шо русня тикать не успевает
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06.10.2022 21:40 Ответить
Хай у Вас ручки не болять!))
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06.10.2022 21:36 Ответить
Видно у москалів там повний триндець з обороною, раз їхню рсзо яка має знаходитись на відстані від лінії фронту розстрілюють з танка.
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06.10.2022 21:37 Ответить
Це означає, шо нема ні арти, ні птурщиків, ні авіації. Нічого
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06.10.2022 22:08 Ответить
Новые веяния в отмазках

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06.10.2022 21:40 Ответить
Тому що перемогу Бог дає Україні
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06.10.2022 21:43 Ответить
Як їм Бог може дати перемогу, якщо він на нашему боці? Дивні якісь.
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06.10.2022 21:44 Ответить
От якраз і ми взнали хто з "кумирів" виявився гівном
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06.10.2022 21:59 Ответить
Даруй вам хлопці боже здоров'я!
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06.10.2022 21:44 Ответить
The Guardianновые войска будут отправлены на фронт в определенной боеспособной форме, это снова изменит природу конфликта. Поэтому очень важно, чтобы украинское контрнаступление продолжало добиваться прогресса быстрее, чем российская мобилизация сможет создать для него препятствия.
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06.10.2022 21:46 Ответить
Serg Marco

Цікаво дивитись, як у російських телеграм-каналах зараз йде пошук "хто винуватий".

Так ось, для росіян.

У вас все в этой ситуации виноваты. Нет какого то одного, или двух, или десяти генералов, что виноваты в вашей ситуации. Вы все одинаково никчемны и ущербны.

Все те "контрактники", которые имели такую экипировку на момент вторжения, что получили от украинцев (у которых хватает нюансов по экипированию) ласковое прозвище "бомжи".

Ваши производители оружия, что в 21 веке на все что смогли- это проапгрейдить старую совковую технику гаджетами иностранного производства, и решили что теперь у них современная техника "на которой мы НАТО в пепел сотрем".

Ваше Министерство обороны которое после 8 лет войны даже не закупило форму и экипировку на случай обострения конфликта.

Ваше общество, которое так и не одуплилось, что вы просто товарно-сырьевая республика, которая имеет в наличии в общем то не самые дефицитные ресурсы на планете. Что эти ресурсы есть и у других. И что надо было не "ваевать с НАТА", а просто сидеть и не выделываться. Ну да, ресурсов у вас хватает. В Африке тоже. И величия там от этого факта что то немного.

Ваша абсолютная бесхребетность и русское раболепие, позволяющее Путину сидеть у власти. Два десятка лет одна моль формирует деспотичный формат навязывания власти, а вы при этом себя чем то великим считаете. Ведь скинуть Путина, это по людским жертвам гораздо меньше 60 000 росиян погибших за эти полгода. Но вы настолько рабы что готовы погибать на чужой земле из-за боязни Пыни потерять власть, или сидеть по тюрьмам при отказе от мобилизации, чем выступить единым фронтом. Не выступите. Для этого ваш народ должен быть единой нацией. А вы просто рабы, которым для того чтоб поддерживать относительно нормальный уровень мотивации, достаточно пичкать псевдопатриотической херней "Я русский, с нами бог", при стране что не может освоить производство туалетной бумаги.

Вы живете в своем манямирке, а сейчас просто жестокая реальность начала вас бить в лицо, и чем сильнее ваш манямирок отличается от реальности- тем сильнее удары.

Так что у вас нет каких то отдельных личностей, виновных за нынешнюю ситуацию.

Вы все одинаково никчемны
(с) командор-сержант Хартман
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06.10.2022 21:46 Ответить
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06.10.2022 21:48 Ответить
Порвали 2 баяна?
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06.10.2022 21:56 Ответить
"Меня схватили за бока, два здоровенных мужика

Играй, паскуда, пой, пока не удавили..."
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06.10.2022 22:06 Ответить
Та ні. Вручили інсрумент двохсотому кацапидлу для відправки на концерт кабздоха шляхом реінкарнації. Не пропадать же добру.
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06.10.2022 23:07 Ответить
Российский чмобик, из глухой деревни, пытается снять с убитого коллеги бронежилет, дёргает и дёргает, у него ничего не получается. Он вытирает со лба пот
-Тьфу, ёпты! "Хохлы" что, гвоздями стреляют?!
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06.10.2022 22:06 Ответить
Бог то є наші незламні воїни-захисники! Слава Нації! 💙💛 Смерть ворогам! 🖤❤️
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06.10.2022 22:17 Ответить
👏👍🇺🇦‼️⚔️❤️✌️✊🫡❤️🇬🇧🇨🇦🇪🇺🇺🇸🇪🇪🇹🇷🇳🇴🇱🇹🇩🇪🇨🇿🇦🇿🇮🇩🇸🇪🇯🇵🇫🇮🇩🇪✌️✊👏👏🇺🇦‼️⚔️❤️
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06.10.2022 22:43 Ответить
Танкісти - красені, вже в тил до кацапів забралися, орки мабуть охреніли перед польотом в пекло. Не чекали, підораси?
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06.10.2022 23:34 Ответить
А були часи, коли рашка приймала участь у спільних навчаннях з НАТО... Ото сиділи б собі тихенько, продавали нафту та жили як Емірати, так ні... Закортіло повий.буватись.
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07.10.2022 00:04 Ответить
 
 