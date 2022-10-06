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С 1 октября в Херсонской области освобождено более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 225-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"За время от 1 октября только на Херсонщине от российского псевдореферендума было освобождено и стабилизировано более полутысячи квадратных километров территории и десятки населенных пунктов. Есть успехи и на восточном направлении. Обязательно наступит день, когда мы отчитаемся об успехах и в Запорожской области – в тех районах, которые пока контролируются оккупантами. Настанет день, когда мы скажем и об освобождении Крыма.

Эта перспектива очевидна. Очевидно и то, что по этому пути еще предстоит пройти. Еще предстоит многое выдержать, многое сделать. Сделать и украинцам, и нашим партнерам – всем, кто ценит свободу и международное право", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+10
Диктор зеленого інформбюро.
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06.10.2022 22:56
+8
Розуму вистачає лише на читання з суфлера чужих текстів.
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06.10.2022 23:43
+6
Єто пол процента от оккупированного. Самие дорогие шашлики в мире.
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07.10.2022 00:32
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Диктор зеленого інформбюро.
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06.10.2022 22:56 Ответить
In general, this type of information is disseminated by the spokespersons of the General Staff.
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06.10.2022 23:04 Ответить
Дык, главком... если так, гипотетически.
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07.10.2022 00:29 Ответить
ЗЫ... So, commander-in-chief... if so, hypothetically.
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07.10.2022 00:30 Ответить
Маршал Победы)))Наверно с детства мечтал сыграть...Левитана)))
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06.10.2022 23:24 Ответить
Розуму вистачає лише на читання з суфлера чужих текстів.
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06.10.2022 23:43 Ответить
Повёл луганский мобик, с винтовкой мосина, украинского бойца на расстрел, после безуспешного допроса.
"Бах!" "бах!"... "бах!"- слышат его "коллеги" пять выстрелов...
Прибегает этот "палач" обратно в штаб
-Фу, еле ******** от этого укра! Патроны кончились, Ни разу в него не попал, так руки дрожали!
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07.10.2022 00:00 Ответить
Єто пол процента от оккупированного. Самие дорогие шашлики в мире.
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07.10.2022 00:32 Ответить
У сибірському дурдомі за розписом - є превентив-позиція ядерна, відпрацьовується чемно й цілодобово, аж-то бункер кремльманича хитається.
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07.10.2022 01:55 Ответить
чого так бистро за один день здали весь південь зрадою ,а звільняемо по 100 метрів в день на десятки років розстянеться
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07.10.2022 07:58 Ответить
 
 