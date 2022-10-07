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На южном направлении уничтожены еще два вражеских беспилотника, - Воздушные силы ВСУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы ПВО Вооруженных Сил Украины уничтожили еще два вражеских беспилотника на южном направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Военнослужащие боевых обслуг зенитного ракетного полка воздушного командования "Центр", выполняющие боевые задания в оперативном подчинении воздушных соединений "Юг" и "Восток" на южном направлении около 18:00 и 21:00 по подтвержденным данным уничтожили два вражеских БпЛА, их тип уточняется", - говорится в сообщении.

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Та блин, за вчера сбился со счета, скока было тех тревог в Одессе... Вечером за 1 час было 3. Где те химеры, шо бьют за тысячу...
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07.10.2022 00:49 Ответить
🧨Видео прилёта «бавовны» по мосту.
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08.10.2022 09:38 Ответить
 
 