Украинский воин ликвидирует оккупанта в туалете. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети появилось видео, на котором украинский воин ликвидирует российского оккупанта в туалете.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры появились в соцсетях.
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+107 дмитрий a4f273bf
показать весь комментарий07.10.2022 01:44
+59 Urs
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+57 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий07.10.2022 02:14
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Ай яй яй! Убили! Замочили!
Ай яй яй, как старший приказал.
Ай яй яй! Убили! Замочили!"
Отак і поховайте його з очком.
Птички жалко...
Тогда был бы хоть 1% спастись
И свидетельства о преступлениях
було б 100 зі 100 якби з нашого боку був нохчо бо саме нохчо путін закликав мочити в сортирі.
але то я вже дойобуюся, пробачте мені.