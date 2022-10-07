Украинские бойцы затрофеили вражеский танк. ВИДЕО

Украинские воины пополнили свой танковый парк еще одной бронемашиной за счет российского "ленд-лиза".

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях. На записи зафиксирован момент погрузки трофея на трал для эвакуации на ремонт.

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