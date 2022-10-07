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Украинские бойцы затрофеили вражеский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины пополнили свой танковый парк еще одной бронемашиной за счет российского "ленд-лиза".

Как сообщает Цензор.НЕТ, свой трофей бойцы показали в соцсетях. На записи зафиксирован момент погрузки трофея на трал для эвакуации на ремонт.

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Топ комментарии
+16
Т62 походу
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07.10.2022 09:46
+14
Т62М зі "щоками", новітьня розробка другої половини минулого століття.
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07.10.2022 09:48
+13
К арматам тягачи нужны. 😁
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07.10.2022 09:59
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Т62 походу
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07.10.2022 09:46 Ответить
Т62М зі "щоками", новітьня розробка другої половини минулого століття.
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07.10.2022 09:48 Ответить
то не щоки, а брови брежнева
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07.10.2022 11:04 Ответить
нормальний апарат https://www.youtube.com/watch?v=HP6XjNC2RJ0
ось характеристики у відео
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07.10.2022 10:49 Ответить
Цей на металобрухт.
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07.10.2022 09:46 Ответить
Написано-"на ремонт".
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07.10.2022 09:53 Ответить
Та який ремонт, цей танк ще Андропова пам'ятає.
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07.10.2022 10:14 Ответить
У нас ВСЕ танки, кроме трофейных помнят не только Андропова, но и Брежнева и что? А еще много, причем, что у нас, что у рф всяких Шилок и Ос, те вообще Хрущева помнят.
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07.10.2022 10:24 Ответить
Не знаю шо там у вас, а в ЗСУ такого лайна нема. Там і гармата інша і екіпаж 4 чоловіка - ні БК, ні екіпажів для цього лайна. Металобрухт.
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07.10.2022 10:28 Ответить
Давай тебя посадим в окопчик под прямую наводку, этого металлобухта, потом напишешь.
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07.10.2022 15:00 Ответить
На даний момент що Шилка що Оса якщо справні,не такий і поганий варіант.
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07.10.2022 10:45 Ответить
Т-62, с бровями Брежнева
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07.10.2022 09:47 Ответить
Лапатним аналагавнєтам-аналагав нєт...
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07.10.2022 09:49 Ответить
Кацапи-вороги з нами танками діляться, а німаки союзнички- жмикрути.
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07.10.2022 09:49 Ответить
Стара ***** мєркєль сказала шо треба ***** в дупу заглянути бо бєз нєво міра в Європі небуде
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07.10.2022 09:52 Ответить
Так у неї всі плани на пенсію поламалися )) От і біситься бабулька ...
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07.10.2022 10:21 Ответить
Судячи з того який це танк, то схоже на те, що в рф лиш такі танки і залишилися.
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07.10.2022 09:52 Ответить
Армати ж ще є)
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07.10.2022 09:53 Ответить
К арматам тягачи нужны. 😁
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07.10.2022 09:59 Ответить
було 4 штуки
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07.10.2022 10:08 Ответить
І ті картонні для параду...
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07.10.2022 10:23 Ответить
Не тільки .Є ще якась кількість Т90.
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07.10.2022 10:46 Ответить
певно рашисти з якогось "пєдєсталу" зняли
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07.10.2022 09:56 Ответить
це вже для музею скоріше
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07.10.2022 10:00 Ответить
Ну ето уже не танк а гуано
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07.10.2022 10:06 Ответить
Так правильно,повне лайно.Але краще чим БМП-1.
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07.10.2022 10:48 Ответить
Ну дивлячись для чого... Піхоту на Т-62 не повозиш ж...
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07.10.2022 11:52 Ответить
в цей танк влазило 4 жигуля
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07.10.2022 10:09 Ответить
Супер! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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07.10.2022 20:14 Ответить
Це взагалі якийсь Т 33
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07.10.2022 22:38 Ответить
А где кровать?
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08.10.2022 01:13 Ответить
 
 