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"Азов" восстанавливает подразделения. Не хватает танков и артиллерии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Полк "Азов" восстанавливает подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов.

Об этом сообщил на пресс-конференции в/о командира полка "Азов" Никита Надточий, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас структура полка представляет собой батальонно-тактическую группу, в которую входят четыре пехотные роты, минометная батарея, взвод огневой поддержки, группа разведки, управления и подразделения обеспечения.

"В условиях современной войны нам не хватает танков и артиллерии для того, чтобы быть автономными в своих действиях и иметь возможность вести боевые действия на суше. Поэтому мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов и ждем вооружения и техники, которую нам обещали", - сказал Надточий.

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Второе по приоритету – это беспилотники и связь, – добавил он.

"На данный момент 25 военнослужащих отдельного отряда общего назначения "Азов", которые были ранены и эвакуированы вертолетами из Мариуполя, встали в строй и выполняют боевые задания, в том числе и я. И сегодня полк "Азов" имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения. За время выполнения боевых задач есть потери личного состава и техники, но уверяю вас, что потери противника в разы больше", - отметил Надточий.
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Топ комментарии
+15
Я думаю ми всією країною молимося за вас, удачі вам хлопці Удачі, Удачі, сили та здоров'я, будьте ви всі живі та здорові.
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07.10.2022 10:00
+10
Азов-ви справжні воїни та герої...Ви вже легенда...
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07.10.2022 10:01
+6
Озброїти Азов по повній, підтримати авіацією і рашистський фронт буде прорваний від Гуляй-поля і Вугледару аж до самого Маріуполя і Бердянська.
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07.10.2022 10:06
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Я думаю ми всією країною молимося за вас, удачі вам хлопці Удачі, Удачі, сили та здоров'я, будьте ви всі живі та здорові.
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07.10.2022 10:00 Ответить
👍
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07.10.2022 10:00 Ответить
Азов-ви справжні воїни та герої...Ви вже легенда...
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07.10.2022 10:01 Ответить
як не вистачає? а ленд-ліз?
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07.10.2022 10:03 Ответить
ленд-ліз розпочався тільки 1-о жовтня та ще не набрав потрібних обертів...
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07.10.2022 10:08 Ответить
А десь писалось, що розпочався (на практиці)? Ніби навіть після 1-го жовтня ми отримуємо зброю на безоплатній основі (додатково ж виділили 12.5 млрд $).
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07.10.2022 10:20 Ответить
Хотів би я знати, звідки такі чутки про початок ленд-лізу з 1-ого жовтню? Ви маєте посилання на якийсь документ, що тут про це так впевнено заявляєте?
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07.10.2022 10:58 Ответить
Друзі, зразу видно, що ви не дивились вчорашнє відео від Бутусова. НЕ так все добре у нас із озброєнням, на жаль. Досі багато чого не вистачає.
(і боюся, що ленд-ліз цього не змінить, ******* танки і літаки вони і не думають нам надавати(()
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07.10.2022 10:19 Ответить
До таких новин треба одразу дописувати реквізити банківського рахунку, щоб можна було допомогти хлопцям коштами.
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07.10.2022 10:04 Ответить
Чого не вистарчає "Азову".того не вистарчає і ЗСУ
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07.10.2022 10:06 Ответить
Озброїти Азов по повній, підтримати авіацією і рашистський фронт буде прорваний від Гуляй-поля і Вугледару аж до самого Маріуполя і Бердянська.
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07.10.2022 10:06 Ответить
безпілотники та зв'язок це дуже важливі речі я б не ставила їх на друге місце, нехай будуть разом зі всім іншим на першому, це частини цілого, частини боєздатності підрозділу...
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07.10.2022 10:07 Ответить
Справедливості ради танків і артилерії не вистачає всім бригадам ЗСУ і 53 і 93 і 60 і...
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07.10.2022 10:12 Ответить
Дурень, думками багатіє!! Справедливості раді..
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07.10.2022 10:18 Ответить
Низький уклін, як АЗОВЦЯМ, так і усім Захисникам України !!
Стефанчук-Зеленський теж формують батальйони, в Монако та Відні!!!
Мабуть! голова НБУ Шевченко, бабло повіз їм на зимовий одяг!!
Чекаємо від нього новин…
Смерть рашистам ***** та їх опожопівцям в Україні !!,
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07.10.2022 10:17 Ответить
Обычно когда рашисты видят Азов то бросают танки и драпают,так что скоро насобирают техники.
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07.10.2022 10:35 Ответить
"На цей момент 25 військовослужбовців окремого загону загального призначення "Азов", які були поранені та евакуйовані гелікоптерами з Маріуполя, стали до строю та виконують бойові завдання"
Треба натякнути русні, що бойові завдання виконуватимуться не тільки на території України.
Щоб вони там вже починали сцятися і шукати ДРГ в сміттєвозах Ростова та Бєлгорода.
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07.10.2022 11:19 Ответить
На параше уже матка упала.
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07.10.2022 11:29 Ответить
Якби хтось з відомих фондів "відкрив лінію" зі збору коштів на цільове відновлення трофейної та придбання нової техніки для "Азову", то українці, разом із МОУ мсогли б пришвидчити вирішення цього питання?!
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07.10.2022 12:08 Ответить
Відберіть 2 лярди з zeмарафону і буде вам щастя....
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07.10.2022 12:11 Ответить
 
 