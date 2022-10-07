"Азов" восстанавливает подразделения. Не хватает танков и артиллерии. ВИДЕО
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Полк "Азов" восстанавливает подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов.
Об этом сообщил на пресс-конференции в/о командира полка "Азов" Никита Надточий, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас структура полка представляет собой батальонно-тактическую группу, в которую входят четыре пехотные роты, минометная батарея, взвод огневой поддержки, группа разведки, управления и подразделения обеспечения.
"В условиях современной войны нам не хватает танков и артиллерии для того, чтобы быть автономными в своих действиях и иметь возможность вести боевые действия на суше. Поэтому мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов и ждем вооружения и техники, которую нам обещали", - сказал Надточий.
Второе по приоритету – это беспилотники и связь, – добавил он.
"На данный момент 25 военнослужащих отдельного отряда общего назначения "Азов", которые были ранены и эвакуированы вертолетами из Мариуполя, встали в строй и выполняют боевые задания, в том числе и я. И сегодня полк "Азов" имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения. За время выполнения боевых задач есть потери личного состава и техники, но уверяю вас, что потери противника в разы больше", - отметил Надточий.
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(і боюся, що ленд-ліз цього не змінить, ******* танки і літаки вони і не думають нам надавати(()
Стефанчук-Зеленський теж формують батальйони, в Монако та Відні!!!
Мабуть! голова НБУ Шевченко, бабло повіз їм на зимовий одяг!!
Чекаємо від нього новин…
Смерть рашистам ***** та їх опожопівцям в Україні !!,
Треба натякнути русні, що бойові завдання виконуватимуться не тільки на території України.
Щоб вони там вже починали сцятися і шукати ДРГ в сміттєвозах Ростова та Бєлгорода.