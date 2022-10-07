РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13200 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
19 167 76
армия РФ (15397) война (46961) СБУ (18701) Херсонщина (3530)

Рашисты жили вместе со свиньями в свинарнике Херсонской области, - СБУ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В освобожденном селе Любимовка в Херсонской области российские захватчики жили в свинарнике вместе со свиньями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ получила безоговорочные доказательства, что собаки путина – в жизни настоящие свиньи. После освобождения Любимовки на Херсонщине сотрудники СБУ начали проверку заброшенных позиций так называемой "второй армии мира". И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха. Оккупанты делили стол и сон со свиньями", - говорится в сообщении.

Местный житель, проведший экскурсию "командным пунктом" россиян, прокомментировал: "Нашли себе подобных".

Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.

Читайте также: Для усиления армии РФ на оккупированный Донбасс прибыло 500 уголовных преступников, - Генштаб ВСУ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+35
Бідні кабанчики. Після таких сусідів треба гарно провітрювати.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:29
+31
Нічого дивного-ето жє іх радная срєда обітанія...
показать весь комментарий
07.10.2022 10:26
+31
"как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему"
показать весь комментарий
07.10.2022 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нічого дивного-ето жє іх радная срєда обітанія...
показать весь комментарий
07.10.2022 10:26 Ответить
...патамуша вся расєя-адін агромний свінарнік...
показать весь комментарий
07.10.2022 10:30 Ответить
Так для них це як 5-ти зірковий готель ))
показать весь комментарий
07.10.2022 10:39 Ответить
навіть лакшері...
показать весь комментарий
07.10.2022 10:40 Ответить
Треба довести експертам НАТО, тут якесь западня
показать весь комментарий
08.10.2022 01:43 Ответить
Як говорив Шаріков : "Воздух в свінарнікє пріятний" .
показать весь комментарий
07.10.2022 10:27 Ответить
Бідні кабанчики. Після таких сусідів треба гарно провітрювати.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:29 Ответить
І як їх не знудило?
показать весь комментарий
07.10.2022 10:42 Ответить
Бідні свині, їх треба показати психологу, після такого стресу.🤕
показать весь комментарий
07.10.2022 12:45 Ответить
Це природньо.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:29 Ответить
Як вдома.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:30 Ответить
Собаки кацапами погребували - до будок не пустили ☹️
показать весь комментарий
07.10.2022 10:30 Ответить
...а свині - добрі люди 😂
показать весь комментарий
07.10.2022 10:44 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 10:30 Ответить
Співчуіаю свиням
показать весь комментарий
07.10.2022 10:31 Ответить
Свинарник для свинособак - дом родной, а украинский свинарник для россиян - апартаменты в отель 4 звезды.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:31 Ответить
"как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему"
показать весь комментарий
07.10.2022 10:31 Ответить
У господарстві немає нічого неприємного..
показать весь комментарий
07.10.2022 10:31 Ответить
Але я думаю ви не поставите ліжко в хліву, щоб спати там?
показать весь комментарий
07.10.2022 10:34 Ответить
Якщо на дворі сонечко світить тепла зоряна ніч, то ні, а якщо холодно і непогода та ще й вмазаний а поруч хлів то цілком, і без ліжка
показать весь комментарий
07.10.2022 10:40 Ответить
😁😂
показать весь комментарий
07.10.2022 11:50 Ответить
Все так душевно, по домашнему что не хотелось уезжать. Но главное стиралка есть. Я подозреваю что орки смародеренные стиралку у себя в деревнях так же ставят посреди двора на куче навоза чтобы соседи завидовали. Вот и все ее предназначение
показать весь комментарий
07.10.2022 10:32 Ответить
Якби не пральні машини та БК біля входу, то більше скидалося ніби кацапи сюди вигнали господарів з хат. Бо занадто чисто як на злопатоїдів.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:33 Ответить
Всьо так па дамашнєму-даже уєзжать нє хатєлі...
показать весь комментарий
07.10.2022 10:34 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 10:37 Ответить
Цікаво, а до вітру вони виходили на двір, чи прям там разом з свинками. Єволюція, б.лять.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:35 Ответить
Это лютый трэш!!! Проверьте еще свинок на сифилис и гонорею. Они их походу еще и вместо жен использовали
показать весь комментарий
07.10.2022 10:35 Ответить
Собачьи будки уже были, теперь свинарники))) Когда кацапов величали свинособаками, многие думали что это метафора, козломордые решили доказать что это реальность)))
показать весь комментарий
07.10.2022 10:35 Ответить
Так повинні жити усі москалі, які виживуть, а особливо на маскві !!!
показать весь комментарий
07.10.2022 10:36 Ответить
бідні-бідні поросята брудні кацапи приперлись в свинарник
показать весь комментарий
07.10.2022 10:37 Ответить
можливо це свинки зробили собі запас продуктів у вигляді кацапів
показать весь комментарий
07.10.2022 10:38 Ответить
это они от кадыровцев там прятались
показать весь комментарий
07.10.2022 10:38 Ответить
Для них це так "по домашнему"
показать весь комментарий
07.10.2022 10:40 Ответить
Вони знайшли своє місце 😂
показать весь комментарий
07.10.2022 10:41 Ответить
***** ,ну зачем для этого переться в Украину. Заведите у себя и живите с ними
показать весь комментарий
07.10.2022 10:43 Ответить
А в конце загон под пленкой типо чума, видимо орковский генерал жил с женой хвостатой
показать весь комментарий
07.10.2022 10:43 Ответить
"О сколько нам открытий чудных готовят москали вокруг !.. " (пушкин ас)
показать весь комментарий
07.10.2022 10:45 Ответить
І чому їх називають свиньми...
показать весь комментарий
07.10.2022 10:47 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 10:49 Ответить
Dlia kacapov eto cytajetsia normalnaja zyzn.Eto tak s pokolenije idiot
показать весь комментарий
07.10.2022 10:49 Ответить
eto ruski mir po ixnemu
показать весь комментарий
07.10.2022 10:51 Ответить
У каждого своя хата, пришли построить новый кацапо мир, не представляю , какой был старый.
показать весь комментарий
07.10.2022 10:49 Ответить
***, копия , Царев ..
показать весь комментарий
07.10.2022 10:51 Ответить
бідним поросятам довелося жити із руськими свинями
показать весь комментарий
07.10.2022 10:52 Ответить
свині тягнуться до свиней... - генетичний зов.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:16 Ответить
До речі - "близость" у них можлива не тільки з їх "видом"....
показать весь комментарий
07.10.2022 10:57 Ответить
Нажаль,наступний приплод потрiбно весь топити...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:55 Ответить
- Алло сыначка! Ты где сейчас?
- Пад Херсонам!
- А чо делаете?
- Свинарник захватили!
- И чо?
- Мать! Уних свиньи живут лучше, чем мы дома!

показать весь комментарий
07.10.2022 13:34 Ответить
Шкода свиней,бо засмерділися
показать весь комментарий
07.10.2022 11:00 Ответить
А що Вас дивує? У російській фашистляндії до сих пір приватні будинки будуються під одним дахом з приміщеннями для житла господарів. "Тонкій та загадочний запах Расєї" для них досі асоціюється зі смородом свинарника.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:04 Ответить
они один народ, у них даже жилье общее...
показать весь комментарий
07.10.2022 11:14 Ответить
объедали свиней, и не удивительно , что те теперь едят их. А стиралка уже даже не удивляет
показать весь комментарий
07.10.2022 11:18 Ответить
бідні свині, з таким непотребом прийшлось жити(
показать весь комментарий
07.10.2022 11:32 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 11:34 Ответить
Я не удивлюсь если эти ублюдки насиловали бедных свинок.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:36 Ответить
Так і народжуються свинособаки... Спали разом.......
показать весь комментарий
07.10.2022 11:40 Ответить
Ледве знайшли братній народ? Не бачили мабуть, як ті свині їх їдять, хороших.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:42 Ответить
Все ж ліпше, ніж вдома.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:43 Ответить
Невже і кацапські мусульмани там жили? Ну там кадирівці якісь.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:45 Ответить
Лютий треш.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:33 Ответить
Это они так под хрюшек косили. Ну, - маскировка военная такая.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:27 Ответить
Надо бы свиней отфильтровать на предмет мимикрирующих кацапов.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:41 Ответить
Сало близько і кукуйка низько 😃
показать весь комментарий
07.10.2022 13:42 Ответить
не нужно оскорблять свиней сравнением с кацапами.кацапы это биомусор!
показать весь комментарий
07.10.2022 13:55 Ответить
Це українські непарнокопитні жили з мацьковскими друногорогими свинями поряд .

Бідні хрюшки
показать весь комментарий
07.10.2022 14:13 Ответить
На свиней зря наезжают. Говорят, что спят и жрут там, где срут. Закрыли бедных животных в клетку, и называют засранцами. Любого закрой в камеру без параши, и он будет срать там, где спит. Если свинья имеет выход на двор, то пойдет срать туда.

А у кацапов есть выбор, но срут там где жрут и спят. И даже свиньями их не назовешь, свиней неохота оскорблять. Отака ***** малята.
показать весь комментарий
07.10.2022 14:41 Ответить
А ещё говорят : "Человек не свинья, ко всему привыкает"
Это я в защиту хрюшек.
показать весь комментарий
09.10.2022 06:50 Ответить
Чита, росія - люди живуть поміж сміттезвалищ - https://www.youtube.com/watch?v=6CuMuY2v4VQ&t=637s
показать весь комментарий
07.10.2022 22:30 Ответить
Так это ж украинские хрюшки. Для орков это почти как их жёны, только водку не пьют и матом не ругаются.
Понимать надо.
показать весь комментарий
09.10.2022 06:48 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2022 02:23 Ответить
Мабуть тому щоб Українців від свинини не вернуло )
показать весь комментарий
12.10.2022 00:21 Ответить
 
 