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"Слушай, добей, а!" - "Мы же, сука, не вы - долбо#бы!", - раненый "врач" из Костромы во время боя просит бойца ВСУ добить его. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинский военный в боевых условиях отказался добивать раненого врага по его просьбе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что российский военный оказался зажатым между БТРом и стеной после встречи с ВСУ. Он начал умолять, чтобы его добили, но один из наших бойцов пытается вытащить его. Даже, несмотря на то, что бой продолжается.

"Мы же, сука, не вы - долбо#обы!", - говорит боец и начинает помогать врагу, который называется врачом из Костромы.

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Топ комментарии
+90
Українці ніколи не були на не будуть аднім народом з ублюдочними кацапами...
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07.10.2022 11:09
+71
Айболит дорогу в Африку показывал. На броне с автаматом. Такое.
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07.10.2022 11:09
+55
Надеюсь, амнести Интернешнл не осудят за этот братский удар по пятаку ))
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07.10.2022 11:10
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Ні один москаль чи кацап не схотів, побачити ї зробити висновки, як Українці, наприклад, рятували людей ( антимайданівців, російських диверсантів і інших українофобів) 2 травня в Одесі коли трапилась пожежа в будинку профспілок й на виклики ДСНС які довго не приїджали чи приїздили, напевно боячись їхати. Тому треба знищувати кацапів по більше, всіма способами і інші країни щоб приймали активну участь, як мінімум "вирізати" мільойнів 25-30. По іншому вони на жаль не розуміють і нас жаліти вони не будуть.
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07.10.2022 13:25 Ответить
Хочу доповнити трошки що ватні кацапи в Українцях "бачили" лише негатив і заздрили Україні в цілому, тепер вони відгрібають поступово й може різко і в подальшому, мокшани отримають іще більше різних карм, бумерангів Бавовниняток і тому подібне.
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07.10.2022 13:43 Ответить
тому і напали бо побачили толерасів
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31.12.2022 00:46 Ответить
"Лада" накрилася...
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07.10.2022 14:18 Ответить
з ручним керуванням
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08.10.2022 23:05 Ответить
Лікар дає клятву Гіпократа, яка забороняє навмисне вбивство. Як він воювати збирався?
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07.10.2022 15:08 Ответить
Так він же не лікар, а "врач"
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07.10.2022 19:02 Ответить
Doktor Ай-болит
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08.10.2022 02:42 Ответить
Ну так, а чем всё закончилось? Надеюсь, наши из-за этого вонючего ,,врача" не пострадали. И всё-таки его добили
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08.10.2022 07:31 Ответить
Зацените красоту момента .Пацан ехал сверху на бехе а она потеряв управление от страха или поврежения вьехала в здание.Кацап слетел и попал под нее.И его бросили свои же типа медика .Это так" своих не бросаем".И наш не стрелял в него просто в сторону.
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08.10.2022 20:02 Ответить
орк говорит, что, он врач, только наши врачи в белых халатах в больницах, а этот на танке, с автоматом, интересно кого он лечит???????????????
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09.10.2022 11:15 Ответить
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