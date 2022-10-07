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Минометчики уничтожили российский танк. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские бойцы уничтожили российский танк прямым попаданием из миномета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент попадания в российскую бронемашину запечатлен беспилотником и опубликован в соцсетях.

Также смотрите: Украинский танк Т-64БВ уничтожает российский танк с близкого расстояния. ВИДЕО
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Топ комментарии
+46
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07.10.2022 11:31
+19
з міномета, першим пострілом (навколо не видно воронок)?
"фартовий" танк
мінометники - профі..
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07.10.2022 11:33
+12
на смену профессиональной армии пришла любительская
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07.10.2022 11:39
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і прєвратілісь в бєлих жєгулей
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07.10.2022 11:30 Ответить
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07.10.2022 11:31 Ответить
на смену профессиональной армии пришла любительская
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07.10.2022 11:39 Ответить
Хана трусам, пропали гроші.
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07.10.2022 11:33 Ответить
з міномета, першим пострілом (навколо не видно воронок)?
"фартовий" танк
мінометники - профі..
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07.10.2022 11:33 Ответить
Скоріш за все, вогонь вели з "Нони" 120-мм мінами.
Тому що два прямих влучання одне за одним - для міномета це фантастика, якщо міни не кореговані.
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07.10.2022 11:37 Ответить
Боюся спросить а шо "НОНА" так могет?? Два выстрла и все в точку??? Тода хера себе "игруня"!
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07.10.2022 11:44 Ответить
З Вікіпедії:
Навіть для сьогодення 2С9 «Нона-С» - унікальна артилерійська система, що поєднує в собі властивості гармат різних видів і призначена для безпосередньої вогневої підтримки підрозділів повітряно-десантних військ на полі бою.

Можливості цієї гармати дозволяють застосовувати її не тільки для ураження живої сили і руйнування оборонних споруд супротивника, але і вести боротьбу з танками, для чого до боєкомплекту входять різні набої. В першу чергу, це спеціальні осколково-фугасні артилерійські снаряди з готовим нарізом на провідному поясочку; такими снарядами можна вести вогонь на дальність до 8,7 км, а їх невисока початкова швидкість (367 м/с) дозволяє вести стрільбу з великою крутістю траєкторії.
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07.10.2022 11:51 Ответить
Та я ж шо, тока за, то шо наши бойцы "ювелиры" всех бы обнял, приподнял, покружил, поставил на место!!! Молочаги, словов нема ваще!! Пусть себя берегут!!!
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07.10.2022 11:55 Ответить
перепрошую, а хіба за димом щось видно? не сумніваюсь в майстерності наших Захисників, але факт залишається іактом
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07.10.2022 11:38 Ответить
дивись уважно на 8-мій секунді
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07.10.2022 11:41 Ответить
дивився, не можу підвердити відсутність воронок в лісосмузі ци поряд
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07.10.2022 11:46 Ответить
Бінгоооооо!!!
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07.10.2022 11:35 Ответить
А второй - тоже миномет? Вроде как он на последок еще и стрельнул.
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07.10.2022 11:38 Ответить
я вообще не понимаю зачем нужна такая дура как танк, возить с собой кучу брони, если все равно её пробивают снаряды, переносные ракеты, мины... единсвенный вариант это собрать их много в одной точке и двигаться быстро при прорыве чтобы не успели перебить... но я вижу как танки ездят поодиночке
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07.10.2022 11:39 Ответить
не намагайтесь знайти логіку в діях козлорилих свинособак- її там немає.
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07.10.2022 11:49 Ответить
Имхо, тут как раз ничего не пробило. Два попадания есть, но экипаж, судя по всему, живой.
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07.10.2022 11:57 Ответить
Как раз там всім песта, сидю зараз в такому ж танчику, і також по нас підари луплять з мінометів, другий взрив то скоріше за все ***** БК так всі там жмури без варіантів
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07.10.2022 16:16 Ответить
"я вообще не понимаю зачем нужна такая дура как танк"-- як це зачєм? А з Джавелінів та Н-лавів по чому тоді лупити, по піхоті чи що?!
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07.10.2022 13:45 Ответить
Я бы таким "спилбергам" руки по отрывал, за такую подачу материала!! Где так сказать интригующее начало - типа " брониованная машина аналагавнанет, крытно пробирается вдоль украинского поля и т.д.. Наши орлы разведчики обнаруживают скрытное перемещение техники врага, из последних сил передают координаты в штаб. В штабе враг, всячески пытается сорвать операцию по обезвреживанию аналагаванет супер машины орков.. Но наши доблестные СБУшники предотвращают диверсию. "Злючая арта" залпом накрывает квадрат ну и там любовь поцелуии главных героев, он ее спас, она его из огня вытащила и все такое!! В так шо??? Тфу, стояла "коробка" в поле, никого не трогала - ХЕРАК!!! И все, не пойми шо, кроме того шо мысля о том что одним танком у орков с экипажем стало меньше уже грет душу!!! СЛАВА ЗСУ!!!
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07.10.2022 11:41 Ответить
ну го на фронт і знімай своє кіно0
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07.10.2022 12:09 Ответить
Помню лет 20 назад у нас конструкторское бюро сделали управляемые самонаводящиеся противотанковые мины для минометов. Даже на выставках представляли опытные образцы. На том все и заглохло. А какое было бы серьезное оружие против рашистских бронетанковых армад
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07.10.2022 11:46 Ответить
А тепер молимося на постачання "Екскалібурів".
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07.10.2022 12:01 Ответить
В технологическом плане Украина 20 лет назад и теперь это две разные страны.
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07.10.2022 14:26 Ответить
Сектор приз на барабане
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07.10.2022 12:18 Ответить
"Ааааааааавтомобиль!"
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07.10.2022 12:33 Ответить
Якубович играет в рускую рулетку:
-вращайте барабан!
-ииии..... на барабане супер приз! автомобиль!
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07.10.2022 13:00 Ответить
що головне у танку???
Правильно-не бZдєть
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07.10.2022 12:53 Ответить
Й ЖОДНОГО відношення до Війська зеуйописко НЕ МАЄ. Тупо смердить й під стіл бздить й сцикає для дебілізора, чмойопане...
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07.10.2022 12:54 Ответить
Caution! Heavy smokers inside.
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07.10.2022 17:06 Ответить
Красіво. Кацапи, а памятаєте Зеленопілля ? Це тільки аванс.
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07.10.2022 22:30 Ответить
 
 