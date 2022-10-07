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Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Мобилизованным россиянам из Якутии раздали шоколад и прокладки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мобилизованный достает из пакета автомобильную аптечку, шоколад и прокладки.
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+32 Oleg Mamont
показать весь комментарий07.10.2022 11:46
+25 Nikolay Ivankov 071fa753
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показать весь комментарий07.10.2022 11:50
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- ой, вей, он что одолжил деньги и не вернул ?!
- нет, что вы... он в хорошем смысле этого слова !
Второй начинает расспрашивать:
- Она вкусная, однако?
- Вкусная, однако!
- Как оленя?
- Не.
- Как тюленя?
- Не.
- А как?
- Как ипаться....
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%BD