РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13149 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом Мобилизация в РФ
13 508 50
Россия (91317) мобилизация (1629)

Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Мобилизованным россиянам из Якутии раздали шоколад и прокладки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мобилизованный достает из пакета автомобильную аптечку, шоколад и прокладки.

Также читайте: ЕС ввел персональные санкции против членов оккупационной власти РФ, Дугина, Газманова и Чичериной
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+32
букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
показать весь комментарий
07.10.2022 11:46
+25
А букет?
показать весь комментарий
07.10.2022 11:44
+25
Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х
показать весь комментарий
07.10.2022 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А букет?
показать весь комментарий
07.10.2022 11:44 Ответить
букет будет когда домой в коробке с под туфлей вернется... я бы даже сказал не букет, а целый венок ))))
показать весь комментарий
07.10.2022 11:46 Ответить
І букет ))
показать весь комментарий
07.10.2022 11:46 Ответить
ну логично - шоколадку на прокладку, и жрать.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:44 Ответить
Най ще шаблі замість автоматів і брічки замість танків дадуть і все буде норм ))
показать весь комментарий
07.10.2022 11:45 Ответить
да этим можно колья и рогатины выдать. зачем на них металл тратить
показать весь комментарий
07.10.2022 11:47 Ответить
Тоді вже каміння і шкури замість броніків ))
показать весь комментарий
07.10.2022 11:49 Ответить
так у них и так вместо бронепластин - ворованные ноутбуки. это же те еще дебилы.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:51 Ответить
Не мішало би таблєтки від нервів і поносу .
показать весь комментарий
07.10.2022 11:45 Ответить
Нє, най нервуються і сруться ... ))
показать весь комментарий
07.10.2022 11:48 Ответить
походу шоколад з пургеном... тому і прокладки в дупу
показать весь комментарий
07.10.2022 15:04 Ответить
Неправильный пакет какой то, непрактичный. Надо сразу большой, черный и с застёжкой. Для 200-х
показать весь комментарий
07.10.2022 11:50 Ответить
Для ********** нормально
показать весь комментарий
07.10.2022 11:51 Ответить
вы только что обидели всех **********, сравнив их с этим сбродом (((
показать весь комментарий
07.10.2022 11:52 Ответить
то геи, а то п...
показать весь комментарий
07.10.2022 12:02 Ответить
- Абраша, а ви вкурсе, что Изя таки ******** ?
- ой, вей, он что одолжил деньги и не вернул ?!
- нет, что вы... он в хорошем смысле этого слова !
показать весь комментарий
07.10.2022 12:04 Ответить
А чорний пакет?
показать весь комментарий
07.10.2022 11:51 Ответить
А на хера вы едете воевать , вы ж вообще читать не умеете ,как тот медведь
показать весь комментарий
07.10.2022 11:52 Ответить
потому и едут.
показать весь комментарий
07.10.2022 13:08 Ответить
Які ще тобі тактічєчкіє ачкі?! Прокладки на очі ліпи.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:53 Ответить
Це ці що пєтухов з навоза ліплять? Так вони ні шоколаду ні прокладок не бачили ніколи, от і думають що це якесь новітнє озброєння рус недоармії.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:53 Ответить
А памперси?!?!
показать весь комментарий
07.10.2022 11:54 Ответить
для памперсов надо кушать, а им и прокладки хватит
показать весь комментарий
07.10.2022 13:10 Ответить
А памперси - це занадто дорого, або дефіцит?
показать весь комментарий
07.10.2022 11:54 Ответить
А Вагнеру дают дроны, одежду дорогую, противодронное оружие волонтеры. А извините здесь только насмешки над врагом манипулятивные.
показать весь комментарий
07.10.2022 11:57 Ответить
******* всеравно вся русня бует в пакете,и как можно не ржать с тупых имбецилов,иди поплачь зрадойоб или просто кацап)))
показать весь комментарий
07.10.2022 12:02 Ответить
Шо воно белькоче?
показать весь комментарий
07.10.2022 11:58 Ответить
Если что то у Вагнера даже своя авиация есть. Думаю даже в Азова врятли что такое есть
показать весь комментарий
07.10.2022 11:59 Ответить
У повара дохера чего есть. И ЧП и зеки и карманное *****. А тебе что, от этого легче, руцьке?
показать весь комментарий
07.10.2022 12:03 Ответить
Орки голодні на шоколадки тому будуть працювати за шоколадки
показать весь комментарий
07.10.2022 11:59 Ответить
за Б/У трусы !
показать весь комментарий
07.10.2022 12:02 Ответить
Було б непогано роздати їм ще й протизаплідні засоби,на випадок зустрічі з кадировцями....
показать весь комментарий
07.10.2022 12:00 Ответить
Чукча держит шоколадку.
Второй начинает расспрашивать:

- Она вкусная, однако?
- Вкусная, однако!
- Как оленя?
- Не.
- Как тюленя?
- Не.
- А как?
- Как ипаться....
показать весь комментарий
07.10.2022 12:01 Ответить
анекдоту лет 100. И в оригинале был апельсин (********). Спиртом, водкой, шоколадом чукчей еще геологи-полярники угощали.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:07 Ответить
Спирт и табак стоили чукчам независимости от российской империи.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:13 Ответить
Да и шоколадку-то дали - без шоколада.
показать весь комментарий
07.10.2022 12:16 Ответить
сухпайки им из копальхена выдали ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B5%D0%BD
показать весь комментарий
07.10.2022 12:06 Ответить
**@льхен - копальхен!!!
показать весь комментарий
07.10.2022 13:29 Ответить
Они несут русский мир, так как из всего русского знают "я х*ею *лядь"!
показать весь комментарий
07.10.2022 12:13 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 12:20 Ответить
В СРСР були прокладки?
показать весь комментарий
07.10.2022 14:05 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 12:49 Ответить
Не перепутай - что куда совать, Кутузов!
показать весь комментарий
07.10.2022 13:27 Ответить
путин по себе судит
показать весь комментарий
07.10.2022 13:54 Ответить
памперси та та закріплююче потрібно видавати
показать весь комментарий
07.10.2022 14:52 Ответить
Прокладки им придётся запихивать в задницы когда прилетит хаймарс.
показать весь комментарий
07.10.2022 15:37 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2022 00:32 Ответить
Памперсы ищо надо выдать!
показать весь комментарий
10.10.2022 10:58 Ответить
 
 