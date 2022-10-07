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Двух спавших в окопе оккупантов украинские бойцы ликвидировали с помощью дрона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады метко сбросили боеприпас с дрона и ликвидировали двух спавших в окопе оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись момента уничтожения захватчиков бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также: Украинский танк Т-64БВ уничтожает российский танк с близкого расстояния. ВИДЕО
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Топ комментарии
+49
Они даже не поняли что случилось. Один спрашивает, милый, ето ты перднул?
Второй: - А где мои яйца?
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07.10.2022 11:56
+37
Із-за кордону легко казати! Тут логіка інша -- ці двоє не прийдуть вбивати мене та родину, руйнувати будинок та все, що зробив за своє життя, їх ліквідація на якусь мить наблизила мир. А взагалі жахлива смерть -- стікати кров'ю. Але хто їм винен, що пішли за гроші вбивати українців?
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07.10.2022 12:08
+31
Зате як красиво)
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07.10.2022 11:49
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Де ікона? )))
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07.10.2022 11:46 Ответить
Вы перед сном молились, Дездемоны?
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07.10.2022 12:18 Ответить
Дез-демоны? Deamons is dead
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07.10.2022 13:50 Ответить
Так це ж було вже.
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07.10.2022 11:48 Ответить
Зате як красиво)
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07.10.2022 11:49 Ответить
Було і тільки розбудили
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07.10.2022 15:22 Ответить
Було але не обрізане... не розумію...
Недостатньо перемог у хлопців які можна показати?
Чи це психологічна атака на москалів...
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07.10.2022 16:43 Ответить
Жуть... та страх.. а життя було таке розове і ще довге
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07.10.2022 11:48 Ответить
Біног😄💀😄
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07.10.2022 12:43 Ответить
Доброго вечора ми з України.
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07.10.2022 11:50 Ответить
А по международной конвенции будить таким образом можно? Мы ничего не нарушили?
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07.10.2022 11:51 Ответить
Daa , polshishechku narushili......niprikapali musor , no eta patom , puskai poterpiat 😂😂
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07.10.2022 12:00 Ответить
Страйк
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07.10.2022 11:51 Ответить
Aga , svinosabakoam ruskim ataslali straik 😁
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07.10.2022 11:57 Ответить
Тваринкам буде що поїсти.... Слава ЗСУ!

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07.10.2022 11:52 Ответить
Дивно, що після такого попадання вони ще ворушились.
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07.10.2022 11:54 Ответить
Касяну покажіть, може до нього дійде, в чому різниця між дроном типу Байрактар і одноразовим "шахідом" від аятол.
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07.10.2022 11:56 Ответить
хм, це був зовсiм не Байрактар, а звичайний дрон по типу DJI Mavik. Байрактар несе набагато бiльший заряд, i його використовувати на такий "дрiб'язок" нiхто не будет. Та й продовження не було б зовciм.
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07.10.2022 12:03 Ответить
это вот такой октокоптер
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07.10.2022 12:29 Ответить
Они даже не поняли что случилось. Один спрашивает, милый, ето ты перднул?
Второй: - А где мои яйца?
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07.10.2022 11:56 Ответить
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07.10.2022 12:07 Ответить
Ще краще ефект був би,якби дунули над ними у КАМАЗiвську дудку...
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07.10.2022 13:45 Ответить
Із-за кордону легко казати! Тут логіка інша -- ці двоє не прийдуть вбивати мене та родину, руйнувати будинок та все, що зробив за своє життя, їх ліквідація на якусь мить наблизила мир. А взагалі жахлива смерть -- стікати кров'ю. Але хто їм винен, що пішли за гроші вбивати українців?
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07.10.2022 12:08 Ответить
Дядя, ты не понял. Против коррупции был Майдан в 2004м. За это в 2014-м нас хотели нагнуть, как нагнули русских, и мы вышли на второй Майдан. Путлер этого не простил и сегодня сносит под ноль украинские города, убивает наших женщин и детей. Вот поэтому пока мы не превратим в фарш всю русню, что пришла на нашу землю, все свои разговоры о борьбе с коррупцией и о конвенциях можешь засунуть себе в задницу.
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08.10.2022 14:36 Ответить
Ты бы хоть историю почитал, что ли. "Республиканец" Кучма к тому моменту отмерил себе 3 срока, опередив плешивого обнулителя. А в 2004-м за пост президента боролись уже Ющенко и Янукович, в результате суд признал результаты второго тура неопределенными в виду массовых фальсификаций власти в пользу дважды несидевшего ставленника путлера, которого тот дважды поздравил с "победой" на выборах. Не нужно мне парить бред о событиях, коим я был свидетель и участник.
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12.10.2022 03:20 Ответить
Вот смотри порошкобот, что хранится в вашей "заднице"

"Мы пытались с министром (иностранных дел Швеции. - Ред.) Бильдтом объяснить украинской стороне, что на последних метрах этого марафона нужно выполнить все условия. Будем надеяться, что Украина успеет", - отметил он.

После встречи с Виктором Януковичем министр сделал довольно резкое заявление. "У нас нет времени для блефа", - сказал Радослав Сикорский журналистам.

"Последний срок - это 18 ноября", - добавил он.
......
Евромайда́н - массовая многомесячная акция протеста в центре Киева, начавшаяся 21 ноября 2013 года в ответ на приостановку украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом и поддержанная выступлениями населения в других регионах Украины.
То есть, порошкобот, ты реально думаешь, что это мол такое совпадение ? Может ты л-х ?
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08.10.2022 16:09 Ответить
Слушай, дятел, мало того, что ты тут паришь рашистские нарративы, но ты еще и с матчастью плохо знаком. Евромайдан - это ни разу не "акция протеста в ответ на приостановку подготовки к подписанию соглашения об ассоциации". Если бы ты вместо изучения событий 2014 года по раша-тв и их же методичкам, попытался изучить реальную историю и причины Евромайдана, то узнал бы, что протест против отказа от подписания соглашения об ассоциации, которое было, кстати прописано в программе Партии Регионов - она же партия Президента Януковича, был малочисленным и организован в основном неравнодушными студентами. В Евромайдан с сотнями тысяч участников этот протест превратили глупый янукович, который спустил цепных псов Захарченко на этих самых студентов и маньяк путлер, шантажировавшмй глупого януковича угрозами разных проблем и предлагавший януковичу миллиарды долларов за отказ от подписания этого соглашения. Массовое зверское избиение людей мусорами - вот причина Евромайдана. Но тебе, дятлу, этого не понять, потому что ты как и все рашисты, считаешь, что протест не может быть субъектным и всегда кем-то управляется.
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12.10.2022 03:30 Ответить
Краще бути звірем, проте живим, ніж трупом удобрювати свою ж землю. Не ми розпочали цю бійню. І не закордонним смердюхам за москальські кошти нас ганити. Йди вслід за кораблем.
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07.10.2022 12:11 Ответить
Какая злость, пани? Это же сплошное веселье
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07.10.2022 12:12 Ответить
Не запачкайте біле пальто.
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07.10.2022 12:17 Ответить
А зачем ты смотришь жестокое видео? НЕ СМОТРИ.
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07.10.2022 13:03 Ответить
Жорстокості в цих кадрах ніякої немає.

Доказу що той що знепритомнів втратив життя - також.

Адже були п'яні як чіпи, при будь якому болі різної ступені - тіло просить реакції без прорахунку що саме пошкоджено - шкіра чи артерія.

Останнє, якщо розуміти будову скелету (артерія під кісткою коли він лежить на спині), має шанс пошкодження - 15%. Тому скоріше за все відключився від алко+шоку. Але пролежить 1-2 години та втратить 1 літру крові. Це зовсім не смертельно.

Очевидно що непопадання в ціль - унеможливлює 100% знищення.

Той що поряд - навіть не проснувся... Тобто промілей там на трьох)
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07.10.2022 16:53 Ответить
Ви точно знаєте справжній прислів "моя хата з краю"? Бо там далі "першим ворога стрічаю".
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07.10.2022 13:17 Ответить
Ось таких моралістів, як ця панянка, я завжди питаю, а це нормально, по "человеколюбські" буде, якщо під час гвалтування у гвалтівника схватить приступ апендициту і його скрутить як жабу.
А жертва насилля зрадіє (уявіть!!!) болісному завиванню гвалтівника. Хіба ж можна радіти чужому болю!
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07.10.2022 18:39 Ответить
А зачем они снова спать лягли?
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07.10.2022 12:04 Ответить
не виспалися напевно...
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07.10.2022 12:06 Ответить
Перейшли у вічний сон.
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07.10.2022 12:16 Ответить
Ще двух пiдоров спалiли! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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07.10.2022 12:06 Ответить
Пусть вам сниться дом рАдной,
баба с пышнАю пиз..ой,
бочка пива, водки таз
и кадырова приказ
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07.10.2022 12:06 Ответить
старое видео.
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07.10.2022 12:10 Ответить
А гарнi фiльми цiкаво передивлятися...
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07.10.2022 13:49 Ответить
Странная концовка, они что обнялись? снаряд не эффективен?
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07.10.2022 12:10 Ответить
Боеприпас действительно слабенький с невысокой степенью поражения. Но в данном случае они просто трепыхались перед тем, как сдохнуть.
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07.10.2022 12:14 Ответить
Якраз дуже ефективний: відірвало яйця і посікло нутрощі. Москалі тупо стікли кров'ю.
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07.10.2022 12:15 Ответить
Там конус разлета осколков в стороны а не вниз, а они в заглублении спали, так что могло и просто разбудить. Можно было зум на лицо "бедолаги" покрупнее навести или снизиться - хороший наглядный материал - нехер идти убивать соседей по приказу бункерного безумца !
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07.10.2022 18:10 Ответить
Ромео и Ромео)))) Так обнимаются, прям милота
-Саня ты в порядке, саня?
-Блэт, пиструнчик оторвало!
-Неееет!!!
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07.10.2022 12:12 Ответить
На добраніч, діти.
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07.10.2022 12:15 Ответить
опять? Их же бомбили один раз.
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07.10.2022 12:15 Ответить
А на біс?!
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07.10.2022 12:16 Ответить
Повчальний ролик, Путлєр оголосив, що українців не існує, сволота займалася тим, аби реалізувати мрію свого фюрера, аби нас не стало, а тут наочний приклад, що Україна і українці є, ми є і будемо, а орків на двоє поменшало
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07.10.2022 12:17 Ответить
старий ролик це погано, не бачив, але консерви вкидати все одно не треба
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07.10.2022 12:19 Ответить
Так вроді живі обидва?Як можна було вижити після такого?
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07.10.2022 12:17 Ответить
Курку рубали колись? Вона ще й бігає, буває.
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07.10.2022 13:18 Ответить
Перша весільна ніч, і на тобі...
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07.10.2022 12:22 Ответить
залишилось тільки присипати землею...
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07.10.2022 12:26 Ответить
спят теперь.....мертвым сном
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07.10.2022 12:28 Ответить
це страшне...проте спати краще вдома, а не в полі і не в хліву з краденими пральними машинами.
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07.10.2022 12:33 Ответить
sweet dreams, orks.
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07.10.2022 12:40 Ответить
Шкода... Шо не 5 штук там спало...
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07.10.2022 12:52 Ответить
В слове нелюди вы забыли дописать две буквы.
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07.10.2022 12:57 Ответить
Люди не йдуть вбивати в іншу країну.
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07.10.2022 13:19 Ответить
Откуда ты взялась? Иди сходи к этим людям, пусть они тебе сделают хорошее.
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07.10.2022 13:20 Ответить
пусть гантелю прихватит с собой
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07.10.2022 13:21 Ответить
це перш за все звіри. як тебе ці "люди" згвалтують гантелею , потім будеш розумничати.
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07.10.2022 13:20 Ответить
И в Запорожье люди в многоквартирном доме спали.
А путин по ним ракетой ударил.
Видели видео, где тело молодой женщины из под завалов вытаскивали?
Посмотрите, потом будете новости про убитых орков лайкать.
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07.10.2022 13:29 Ответить
Один кацап другому: "Ты зачем так громко будильник завел?"
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07.10.2022 12:56 Ответить
Мирно спали. Мальчики в трусиках...
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07.10.2022 13:00 Ответить
***** шастать...
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07.10.2022 13:02 Ответить
доброго РАНКУ, ми з України.

.

це оті два гомика, що один одному смоктали.

перед смертю, коли зрозуміли що вогом відірвало все, що вони смоктали обійнялися та здохли.

яка сумна новина, піду порву два баяни.
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07.10.2022 13:09 Ответить
І завжди знайдеться купка "моралізаторів" - ой, вони ж спали, ой, як жорстоко, ви звіри, плак, плак. Маршрут знаєте чи нагадати?
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07.10.2022 13:09 Ответить
Потом можно в той же яме прикопать.
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07.10.2022 13:16 Ответить
Чудесний,енергосберігаючий алгоритм:
--- Москалі копають собі яму.
--- Лягають туди.
--- Чекають дрону.
--- Всьо.
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07.10.2022 13:23 Ответить
Саме так - розумніші "кришу" стелять - доб***алкаші - докопують воронку щоб не дуло)
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07.10.2022 16:54 Ответить
Ні це можна дивитися годинами!!!)
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07.10.2022 14:55 Ответить
Дома спать надо. А в чужих странах бывают всякие риски. Дома спали бы и были бы живы.

П.С. Это я всем этим зоозащитникам.
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07.10.2022 15:08 Ответить
Не не, зоозащитники печутся об єтих "асвабадителей" не продует ли почки, не словят отморожение) Женевская конвенция - она такая...
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07.10.2022 17:00 Ответить
Щось ніби як їм пофіг. Перший: "що це було, і де моя ковдра?". А другий: "та не переймайся, спи далі!". Пєтарду кинули з дрона, чи що?
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07.10.2022 18:35 Ответить
скоріше за все просто звичайний запой у орків, по пяні зроблені так і дохнуть в пяному дурмані
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07.10.2022 20:34 Ответить
Орки молодці, викопали собі домовину самостійно. Сподіваюсь, не забули в кишеньки насіння соняшника напхать?
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07.10.2022 22:00 Ответить
-- вань, ну ти і пєрдішь!
-- я йєщьо і усрался
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07.10.2022 22:56 Ответить
Тупые орки
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08.10.2022 14:38 Ответить
Дивишся і начебто хочеться поспівчувати.
А потім згадуєш, що - русня. Яка прийшла на твою землю зі зброєю. Яка розвалила у щебінь Маріуполь. Яка там вбила майже 100 тисяч цивільних.
Та бийте тварюк без жалю, пацани!
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10.10.2022 01:35 Ответить
 
 