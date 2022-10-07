"60 человек пропали без вести... 65... из мобилизованных": российские военные жалуются на невыносимые условия, - перехват ГУР. АУДИО
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Оккупант жалуется жене на невыносимую ситуацию, на пребывание под постоянным огнем, а также рассказывает о том, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали", – рассказал захватчик.
Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.
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Покоління- Поклоніння св.Унітазу
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В росії турнір з біатлону пройшов без стрільби, бо не було патронів
Турнір з біатлону пройшов без вогневих рубежів, оскільки організатори не встигли закупити патрони для стрілянини. Змагання проводилися серед юнаків та дівчат 15-18 років
Про це у коментарі пропагандистському телеканалу "Матч ТВ" розповів глава Федерації біатлону Удмуртії Іван Черезов. При цьому він не побачив нічого неординарного в тому, що турнір з біатлону пройшов без його головної відмінності від лижних перегонів.
"Цей турнір пройшов у нас без стрілянини, бо не встигли вчасно придбати патрони через певні процедури. Процедура придбання набоїв в цей час непроста. Терміни вже підтискали, і щоб не скасовувати змагання, провели їх без стрільби, дистанції долали без стрілецької частини. У цьому нічого страшного нема. Можна було й не проводити нічого, але змагання все одно потрібні, змагання мають сприйматися як свято", - сказав Черезов.
або ж сумістили б з жбурлянням "каров'їх лєпьошок"... на влучність
"Шойга злой мы не бояться.
Водка пить - земля валяться!!"
Часов в пять утра, когда еще не отступила долгая зимняя ночь, когда еще темно и все погружены в самый крепкий предутренний сон, а внимание часовых притупляется, беглец оставлял в окопе винтовку, патроны, гранаты, документы и пускался в путь, стараясь как можно скорее добраться до противоположного берега и взобраться наверх, а далее действовал строго по указаниям немецких листовок.
Но еще раньше, как только он добирался до противоположного берега, даже еще не успев взобраться на него, - он уже находился под охраной немецких пулеметчиков и снайперов, которые, если затевалась погоня, немедленно открывали заградительный огонь, не позволявший преследователям высунуть головы из траншей.
Кроме того, стараясь облегчить перебежчикам дорогу, немцы сделали несколько проходов в минированной зоне, снабдив их плакатами: "Подними вверх руки и пропуск. Спокойно иди к траншеям!" И, как правило, беглецам удавалось добраться до вожделенной цели.
А начиналось все с вечера. Ближе к ночи над передним краем обычно раздавалось знакомое всем пощелкивание микрофона, и вчерашние красноармейцы, бежавшие к врагу, обращались по радио к своим бывшим товарищам примерно так:
"Говорит солдат 1-й роты 1-го батальона 673-го стрелкового полка рядовой Серега Хмельной. Здравствуй, Ванек, слушай, милый человек! И передай всей роте. Приняли меня как положено. Живу в тепле, сыт. Избавился от жидов и комиссаров. Через три недели обещали отпустить в деревню к Соньке".
Сразу же следовало второе радиообращение. Теперь говорил немец, неплохо владеющий русским, по интонации - твердой, уверенной - угадывалось, что говорит офицер: "Солдаты Красной Армии! Переходите на нашу сторону! До шести утра обстрела не будет. В шесть тридцать завтрак. Если не придете - пропадете..."
С этим текстом немцы выступали ежедневно - два-три раза за день. Третье радиообращение. Опять перебежчик: "Здравствуй, Василек! Я - Денис. Давай, друг, бросай свою хреновую житуху и переходи к немцам. Приличная публика, не то что наши матерщинники. Кормят нас французским шоколадом, голландским сыром, датской ветчиной. Не жрали такого при Советах. Вот так. Служу в обозе. Обещали весной отпустить домой. Давай, смелей двигай, браток! Не пожалеешь!"
Сначала во время побегов и ночных речей полковая артиллерия открывала огонь по бегущим, разбивая лед, но долго продолжать стрельбу не могли - берегли снаряды. Однако полыньи снова замерзали, а немцы временно переносили радиоустановку в другое место, чтобы спустя время вернуться обратно, и опять мы слышали имена тех, кто раньше был с нами, а теперь против нас: Василек, Петюха, Джанбай, Гриць, Армен...
(с) Б. Горбачевский "Ржевская мясорубка. Время отваги: задача - выжить!"
(від себе: якщо замислитися, то чи неправильний вибір вони зробили? "Измена родине"? Вірність совєцькій родінє-матєрі - ага, щас ***... І так, від РЕАЛЬНИХ людей чомусь чув спогади, що при німцях жили непогано і хоч трохи відпочили від більшовиків)