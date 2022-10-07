"60 человек пропали без вести... 65... из мобилизованных": российские военные жалуются на невыносимые условия, - перехват ГУР. АУДИО

Оккупант жалуется жене на невыносимую ситуацию, на пребывание под постоянным огнем, а также рассказывает о том, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали", – рассказал захватчик.

Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.

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