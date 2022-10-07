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"60 человек пропали без вести... 65... из мобилизованных": российские военные жалуются на невыносимые условия, - перехват ГУР. АУДИО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупант жалуется жене на невыносимую ситуацию, на пребывание под постоянным огнем, а также рассказывает о том, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали", – рассказал захватчик.

Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.

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Топ комментарии
+25
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07.10.2022 12:37
+19
За 80+ лет РФ прошла путь от "28 панфиловцев" до "60 чмобиков"....
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07.10.2022 12:41
+19
правда про "подвиг" панфіловців то все суцільна брехня
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07.10.2022 12:44
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Він жеж на проводі -- хаи відповзає .
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07.10.2022 12:32 Ответить
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07.10.2022 12:37 Ответить
покоління Хіппі...покоління Пепсі...
Покоління- Поклоніння св.Унітазу
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07.10.2022 12:38 Ответить
Поколiння заЧМОканых хутiным пупчикiв, шобы вы знали почему вновь прибывшее гарматне м`ясо называют ЧМОбIками.
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07.10.2022 12:42 Ответить
Набухались... Где-то в канаве просыхают
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07.10.2022 12:39 Ответить
Мда,проблемка 🤔
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07.10.2022 12:39 Ответить
якесь відчуття ,що його бабу в цей момент **уть.
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07.10.2022 12:41 Ответить
Всё выспрашивает где он - как бы не постучал в окно/дверь.
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07.10.2022 12:44 Ответить
За 80+ лет РФ прошла путь от "28 панфиловцев" до "60 чмобиков"....
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07.10.2022 12:41 Ответить
правда про "подвиг" панфіловців то все суцільна брехня
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07.10.2022 12:44 Ответить
про подвиги чмобіків - також.
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07.10.2022 13:51 Ответить
Казахська дивиізя, де половина пішла служити в поліцію Гітлера, серед них 3 героя Союзу, така собі звитяга.
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07.10.2022 13:06 Ответить
"добрий"кацап то дохлий кацап
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07.10.2022 12:42 Ответить
65 чмобиков решило не подыхать за чужие замки в Геленджиках
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07.10.2022 12:45 Ответить
у полон здались організовано
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07.10.2022 13:04 Ответить
Испарились.
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07.10.2022 13:05 Ответить
Русский! 60 мобилизованных сдавался плен right now eating Ukrainian сало. Твой коммандер стафф betrayed you. Сдавайся! Тебя гарантировал life, соблюдать конвенции Женева, горячий food and чёрный сладкий американский вода то что называть coca cola!
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07.10.2022 13:20 Ответить
чёрный сладкий американский

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07.10.2022 13:44 Ответить
вести с дурки ))
///
В росії турнір з біатлону пройшов без стрільби, бо не було патронів

Турнір з біатлону пройшов без вогневих рубежів, оскільки організатори не встигли закупити патрони для стрілянини. Змагання проводилися серед юнаків та дівчат 15-18 років

Про це у коментарі пропагандистському телеканалу "Матч ТВ" розповів глава Федерації біатлону Удмуртії Іван Черезов. При цьому він не побачив нічого неординарного в тому, що турнір з біатлону пройшов без його головної відмінності від лижних перегонів.
"Цей турнір пройшов у нас без стрілянини, бо не встигли вчасно придбати патрони через певні процедури. Процедура придбання набоїв в цей час непроста. Терміни вже підтискали, і щоб не скасовувати змагання, провели їх без стрільби, дистанції долали без стрілецької частини. У цьому нічого страшного нема. Можна було й не проводити нічого, але змагання все одно потрібні, змагання мають сприйматися як свято", - сказав Черезов.
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07.10.2022 13:47 Ответить
Могли б або лук зі стрілами використати, або як у "Веселому коров'яку" коров'ячими лепешками по мішеням жбурляти...
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07.10.2022 13:52 Ответить
рогатки б видали...
або ж сумістили б з жбурлянням "каров'їх лєпьошок"... на влучність
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07.10.2022 13:55 Ответить
Чмобібики "навоювалися" і дременули додому, розповідати як "геройськи" укрохвашистів-наркоманів побіждали.
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07.10.2022 13:48 Ответить
говорят видели стаи белых журавлей, возвращались к родным скрепам, в Монголию !
"Шойга злой мы не бояться.
Водка пить - земля валяться!!"
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07.10.2022 14:23 Ответить
Вони зїбались в полон, бо не дурні. А ти сиди .. в танку, лошара.
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07.10.2022 14:53 Ответить
Ай-яй-яй! Як же ж так! Вони ж думали, що все буде, як то тєлєку, але щось пішло не так!..
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07.10.2022 16:44 Ответить
...перебежчик должен был выбраться из траншеи на бруствер и спуститься по обледеневшему склону к реке, перебежать по неровному ребристому льду к противоположному берегу, взобраться по скользкому склону наверх - что уже потруднее, а потом - что еще тяжелее и опаснее - переползти минное поле и достичь немецких траншей. И все это нужно сделать незаметно для своих и одновременно дать знать о своих намерениях немцам.
Часов в пять утра, когда еще не отступила долгая зимняя ночь, когда еще темно и все погружены в самый крепкий предутренний сон, а внимание часовых притупляется, беглец оставлял в окопе винтовку, патроны, гранаты, документы и пускался в путь, стараясь как можно скорее добраться до противоположного берега и взобраться наверх, а далее действовал строго по указаниям немецких листовок.
Но еще раньше, как только он добирался до противоположного берега, даже еще не успев взобраться на него, - он уже находился под охраной немецких пулеметчиков и снайперов, которые, если затевалась погоня, немедленно открывали заградительный огонь, не позволявший преследователям высунуть головы из траншей.
Кроме того, стараясь облегчить перебежчикам дорогу, немцы сделали несколько проходов в минированной зоне, снабдив их плакатами: "Подними вверх руки и пропуск. Спокойно иди к траншеям!" И, как правило, беглецам удавалось добраться до вожделенной цели.
А начиналось все с вечера. Ближе к ночи над передним краем обычно раздавалось знакомое всем пощелкивание микрофона, и вчерашние красноармейцы, бежавшие к врагу, обращались по радио к своим бывшим товарищам примерно так:
"Говорит солдат 1-й роты 1-го батальона 673-го стрелкового полка рядовой Серега Хмельной. Здравствуй, Ванек, слушай, милый человек! И передай всей роте. Приняли меня как положено. Живу в тепле, сыт. Избавился от жидов и комиссаров. Через три недели обещали отпустить в деревню к Соньке".
Сразу же следовало второе радиообращение. Теперь говорил немец, неплохо владеющий русским, по интонации - твердой, уверенной - угадывалось, что говорит офицер: "Солдаты Красной Армии! Переходите на нашу сторону! До шести утра обстрела не будет. В шесть тридцать завтрак. Если не придете - пропадете..."
С этим текстом немцы выступали ежедневно - два-три раза за день. Третье радиообращение. Опять перебежчик: "Здравствуй, Василек! Я - Денис. Давай, друг, бросай свою хреновую житуху и переходи к немцам. Приличная публика, не то что наши матерщинники. Кормят нас французским шоколадом, голландским сыром, датской ветчиной. Не жрали такого при Советах. Вот так. Служу в обозе. Обещали весной отпустить домой. Давай, смелей двигай, браток! Не пожалеешь!"
Сначала во время побегов и ночных речей полковая артиллерия открывала огонь по бегущим, разбивая лед, но долго продолжать стрельбу не могли - берегли снаряды. Однако полыньи снова замерзали, а немцы временно переносили радиоустановку в другое место, чтобы спустя время вернуться обратно, и опять мы слышали имена тех, кто раньше был с нами, а теперь против нас: Василек, Петюха, Джанбай, Гриць, Армен...

(с) Б. Горбачевский "Ржевская мясорубка. Время отваги: задача - выжить!"

(від себе: якщо замислитися, то чи неправильний вибір вони зробили? "Измена родине"? Вірність совєцькій родінє-матєрі - ага, щас ***... І так, від РЕАЛЬНИХ людей чомусь чув спогади, що при німцях жили непогано і хоч трохи відпочили від більшовиків)
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08.10.2022 00:08 Ответить
Это мы еще не начинали...
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08.10.2022 02:00 Ответить
 
 