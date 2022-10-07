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Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона уничтожили группу вражеских пехотинцев. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ с помощью дрона успешно атаковали группу российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно 10 оккупантов, часть из которых несут на носилках своего раненого. После точного сброса боеприпасов только один из них начал убегать, а другие остались лежать на земле.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Двух спавших в окопе оккупантов украинские бойцы ликвидировали с помощью дрона. ВИДЕО
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Топ комментарии
+39
ЖИГУЛІ В СТУДІЮ !!!!
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07.10.2022 13:16
+34
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07.10.2022 13:20
+23
А той, що втік, мабуть світовий рекорд Усейна Болта побив.
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07.10.2022 13:16
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ЖИГУЛІ В СТУДІЮ !!!!
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07.10.2022 13:16 Ответить
Афтамабіль !!!!
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07.10.2022 13:17 Ответить
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07.10.2022 13:20 Ответить
Та щаз! Сначала они должны задвухсотиться, а потом в кульке попасть на рашку и именно к родственникам... Путь к жигулям тернист
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07.10.2022 13:21 Ответить
Интересно а ради компенсации, если тело сгорело нах, то можно украсть труп чужого солдата?
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07.10.2022 13:58 Ответить
Можно вообще насрать в мешок и сказать, что это синок... ДНК совпадет да и запах срюцкий
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07.10.2022 14:31 Ответить
геніально!
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07.10.2022 15:15 Ответить
А той, що втік, мабуть світовий рекорд Усейна Болта побив.
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07.10.2022 13:16 Ответить
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07.10.2022 13:21 Ответить
Как лавина с гор бежит
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко там ВОГ сидит...
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07.10.2022 13:36 Ответить
Це не той раптово що був на ношах на початку роліка?
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07.10.2022 15:39 Ответить
Ні, той так і лежить надалі. Помните відео с коровой біля будівлі... Тут таке ж. Всі виживуть якщо медик за 15 хв дотрапить.

Вони вже вміють притворяться щоб повторній приліт не стимулювати...
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07.10.2022 16:38 Ответить
Цікаво, що це за ********* був, який один вразив стількох кацапів?
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07.10.2022 13:18 Ответить
Сало
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07.10.2022 13:20 Ответить
мясо
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07.10.2022 13:22 Ответить
Скоріш всього - ВОГ з "підствольника", обладнаний стабілізатором! Бо міна 60-мм має не циліндричну, а "заовалену" форму, розширену в центральній частині
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07.10.2022 13:26 Ответить
Скоріше не з подствольника, а вог-17 від автоматичного гранатомету АГС-17. Він трохи длінніший і народ з нього хатабки робить та з дронів скидує.
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07.10.2022 16:07 Ответить
Може буть! Я ж його не мацав і в руках не крутив! Різниця невелика - аби був результат!
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07.10.2022 16:24 Ответить
В пабликах есть видео, там боеприпас в руке держит боец.
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07.10.2022 14:14 Ответить
Сподіваюсь що всі успішно окочурились ...
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07.10.2022 13:21 Ответить
Насправді,вигідніше,щоб стали стабільно трьохсотими.Країна калік ☺️
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07.10.2022 13:57 Ответить
А писали що ВОГ - "хлопушка" Непогано "хлопнуло"!
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07.10.2022 13:23 Ответить
ВОГ посёк ноги, а вот минка 82 мм успокоила бы всю группу. Поэтому нам ещё есть над чем работать и повышать могущество кидаемых боеприпасов
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07.10.2022 13:35 Ответить
Згоден! Однак "мінку 82 мм""квадрик" міг і не піднять Навіть міна в 60 мм важча за ВОГ Але і "посічені ноги" - теж непогано! Адже це - навантаження для медиків Витрата медикаментів, часу на надання меддопомоги, пального для транспортування поранених до місця лікування та обігріву приміщень госпіталів А в цей час у госпіталях без достатньої меддопомоги здихають інші!
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07.10.2022 14:50 Ответить
Так, але як би трохи почекати то за усіма пораненими прийдуть в два рази більше орків щоб їх єваюкувати, тоді і можливо щось покрупніше скинути на них.
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07.10.2022 15:42 Ответить
Про це хай думає командир, якому підкоряється оператор квадрокоптера! Тут викладали фото з квадрокоптерами, до яких підвішені міни 120 мм (6 штук) !!!
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07.10.2022 15:49 Ответить
А шо чекати? В кінці відео ще якийсь бабах був, більш потужний
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07.10.2022 16:26 Ответить
Тіки хотів додати, що прилетіло там щось хороше
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07.10.2022 22:00 Ответить
Так! Так! Так!
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08.10.2022 02:07 Ответить
Це страйк.
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07.10.2022 13:25 Ответить
несли одного... тепер майже всіх потрібно. цілі порозбігались взагалі.
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07.10.2022 13:26 Ответить
там був і ще один вибух..майже в кінці
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07.10.2022 13:26 Ответить
То мабуть працює міномет по наводуі дрона
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07.10.2022 16:28 Ответить
Супер!
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07.10.2022 13:29 Ответить
Там в конце, по ходу, прилетел ещё и контрольный...
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07.10.2022 13:30 Ответить
Угу. Прєдупрєдітєльний у пузо - контрольний у голову, як медик кажу.
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07.10.2022 13:58 Ответить
повезло оркам - скоро домой вернутся... возможно даже не частично...
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07.10.2022 13:54 Ответить
А один вперед как побежал радостную весть отправить их женам что выиграли белые жигули
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07.10.2022 13:54 Ответить
А побежал вперед тот походу которого несли на носилках. Ему меньше всего досталось так как был в центе
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07.10.2022 13:59 Ответить
Дуже файно.
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07.10.2022 14:03 Ответить
Жирно ! 11 кацапів отримали своє.
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07.10.2022 14:11 Ответить
я так розумію,що це звичайні цивільні дрони на які підвішують чи гранати,чи якісь другі снаряди, було би круто, якщо б літали попарно, один скинув, когось вбив,когось поранив,а другий остаточно уже добив,тому,що щоб як в цьому випадку когось вбити,а когось ранити має дуже повезти з таким невеликим снарядом
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07.10.2022 14:23 Ответить
один убежал, *****..... ну и это логично..... не может же он один на себе десятерых тянуть.....
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07.10.2022 14:24 Ответить
Ти не зрозумів, він як раз той ну що своїх не кинув
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07.10.2022 22:01 Ответить
Каждый из этих кацапских пидаров просто мечтает,чтобы его ранило. Да так,чтобы спетлять отсюда. Даже ногу оторвёт.. -просто отлично для них.
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07.10.2022 14:26 Ответить
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07.10.2022 14:42 Ответить
Той, що був на ношах, знову зірвався та чкурнув геть
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07.10.2022 14:51 Ответить
Граната оказалась ещё той системы
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07.10.2022 15:06 Ответить
Напевно когось важного несли - бо навіть зміна прибігла. А для нас те що треба - одним спуском б/к стіки орків відправити у інваліди.
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07.10.2022 15:35 Ответить
Особливо приємно, що дрона не було чути
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07.10.2022 15:52 Ответить
В конце видео виден разрыв , помощнее )) 👍
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07.10.2022 17:02 Ответить
Кучненько йшли, кучненько і лежать.
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07.10.2022 17:12 Ответить
"Ванька-встанька не біжи,вже нема куди ідти"..))
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07.10.2022 17:43 Ответить
Приємно...
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07.10.2022 18:57 Ответить
Бомбочка ма-а-аленька, а какая вре-е-едная... (улыбается)
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07.10.2022 22:22 Ответить
Так жигулей не хватит на всех. Кого то нужно будет втихую прикопать.
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07.10.2022 22:40 Ответить
 
 