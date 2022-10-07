Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона уничтожили группу вражеских пехотинцев. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Бойцы 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й ОГШБ с помощью дрона успешно атаковали группу российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях. На записи видно 10 оккупантов, часть из которых несут на носилках своего раненого. После точного сброса боеприпасов только один из них начал убегать, а другие остались лежать на земле.
Топ комментарии
+39 Роман с камнем
показать весь комментарий07.10.2022 13:16
+34 Роман с камнем
показать весь комментарий07.10.2022 13:20
+23 Vsevolod Marchenko
показать весь комментарий07.10.2022 13:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
В жопу раненый рашист
Далеко не убежит
Глубоко там ВОГ сидит...
Вони вже вміють притворяться щоб повторній приліт не стимулювати...