Украина может изготавливать дроны-камикадзе лучше иранских, все для этого есть, не хватает только государственной программы, - Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Из-за низкой стоимости иранских дронов-камикадзе РФ может тратить большое количество таких средств. Они в разы дешевле крылатых и баллистических ракет.
Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.
По словам журналиста, применение Россией иранских беспилотников – это меньшая угроза, чем российские ракеты.
"Это уже демонстрация того, что у России недостаточно дальнобойных средств поражения и они применяют такие Shahed-136. Это очень простой в изготовлении беспилотник, его основное преимущество – цена. Там двигатель, у нас его называют "летающий мопед". Его можно услышать на 10 км. Они даже когда прокладывают маршрут, то пытаются идти вдоль трасс, чтобы не слышали этот двигатель. Русские понимают его уязвимость. Но они дешевы. Их можно послать по разным маршрутам, на этих маршрутах Shahed'ы могут создать достаточную нагрузку на средства ПВО, найти уязвимые зоны, где наши ЗРК не развернуты, где наши радары их не видят и обнаружить уязвимость", - пояснил Бутусов.
По словам главного редактора Цензор.НЕТ, из-за низкой стоимости этих дронов РФ может тратить большое количество таких средств. Они в разы дешевле российских крылатых и баллистических ракет.
"Россияне нашли дешевый способ рассредоточения наших средств ПВО, нанесение ударов в тылах. Все это сделано примитивными средствами, которые доступны нам. Этот Shahed-136 создан из подручных материалов, производимых на коммерческом рынке. Все эти микросхемы, платы, двигатель, все это можно заказать и доставить в Киев. Это даже не подлежит каким-либо ограничениям как военное оборудование. Боевую часть здесь можно сделать, для этого не нужно высоких технологий. Главный урок для нас - мы не можем разработать то, что даже Иран, страна под санкциями, давно поставила в Сирию", - отметил Бутусов.
Это все, добавил журналист, нуждается в государственных программах и государственном финансировании, заказе.
"У нас есть конструкторы, есть технологии даже лучше. Даже лучшие двигатели мы можем брать, лучшие микросхемы, платы, процессоры, лучше систему навигации создать. Для этого нужна просто государственная программа, которой нет на данный момент. К сожалению, пока мы этой целеустремленности достичь не можем в плане производства дронов", - добавил Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Але щоб олігарх відкрито пішов і списав собі борги на вкрадене підприємство... Це вже з області фантастики... Як же ж вони гоїв ненавидять... Йде війна, бюджету не хватає коштів, передовой броніків, обягу... зброї... а воно нахабно йде і робить своє чорне діло...
https://censor.net/ua/news/3372060/na_telemarafon_yedyni_novyny_u_2023_rotsi_planuyut_vytratyty_2_mlrd_grn_nardep_jeleznyak
"У 2018-му найбільшу допомогу від держави знову отримали фірми, пов'язані з мільярдером Юрієм Косюком. Ідеться про близько 970 мільйонів гривень"
У кожного свої схеми, у когось марафон, у когось дрзі-олігархи.
Ви мабуть знаєте що в недемократичних державах вибори йдуть не по волі людей, а с чого ви взяли що наша держава обирає владу на виборчих дільницях, а не в кабінетах Коломойського, Рината Ахметова, Дмитра Фірташа, Сергія Льовочкіна та ще 100+.
С чого ви взяли що десь на віргінських островах у них немає штабу маніпуляції не тільки ЗМІ а й виборів? Це простіше ніж в соціологію гратися...
Держава - в руках олігархів, якщо для вас це недоконано... то скоріше ви простішу відповідь шукаєте на питання "хто винен"... та ставите в дорікання популсу що він голосує "не так"... Але достеменно ви цього не знаєте, а висновки робите...
А до тих пір бажаю вам не шукати легких відповідей на складні питання.
Особливо клеймити тих, чья вина не доведена. Так ви краще не робите тим хто недостатньо освідчений.
наповнити відроботкою з Чернобиля
та запустити на мацкву-щоб орки зрозуміли
що таке ядерна зброя
В Туреччині для запуску виготовлення Байрактарів потрібна була державна програма або підтримка?
Але конкретні факти у вас є?
Те, що в усьому світі (і навіть у Штати... Та що там - Штати на першому місті!) існує ВПК лоббі - не таємниця.
І отут виникає питання - де було наше лоббі? Де був Кос'янов і той ж Бутусов?
Не змогли?
Тоді які питання від них можуть бути?
Акциз на дороги - есть, а на дроны - нет !
Приоритеты расставлены....
Зі слугами наріду вся партія ОПЗЖ і ці мерозотники - це відветрті вороги Украіни і п'ята колона кремля
https://censor.net/ua/news/3372133/nad_viyiskovoyu_bazoyu_u_kaluzkiyi_oblasti_rf_vybuhnuv_bezpilotnyk
Похоже Украина не только может, но и изготовляет и успешно применяет беспилотники-камикадзе.