Украина может изготавливать дроны-камикадзе лучше иранских, все для этого есть, не хватает только государственной программы, - Бутусов. ВИДЕО

Из-за низкой стоимости иранских дронов-камикадзе РФ может тратить большое количество таких средств. Они в разы дешевле крылатых и баллистических ракет.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем видео.

По словам журналиста, применение Россией иранских беспилотников – это меньшая угроза, чем российские ракеты.

"Это уже демонстрация того, что у России недостаточно дальнобойных средств поражения и они применяют такие Shahed-136. Это очень простой в изготовлении беспилотник, его основное преимущество – цена. Там двигатель, у нас его называют "летающий мопед". Его можно услышать на 10 км. Они даже когда прокладывают маршрут, то пытаются идти вдоль трасс, чтобы не слышали этот двигатель. Русские понимают его уязвимость. Но они дешевы. Их можно послать по разным маршрутам, на этих маршрутах Shahed'ы могут создать достаточную нагрузку на средства ПВО, найти уязвимые зоны, где наши ЗРК не развернуты, где наши радары их не видят и обнаружить уязвимость", - пояснил Бутусов.

По словам главного редактора Цензор.НЕТ, из-за низкой стоимости этих дронов РФ может тратить большое количество таких средств. Они в разы дешевле российских крылатых и баллистических ракет.

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"Россияне нашли дешевый способ рассредоточения наших средств ПВО, нанесение ударов в тылах. Все это сделано примитивными средствами, которые доступны нам. Этот Shahed-136 создан из подручных материалов, производимых на коммерческом рынке. Все эти микросхемы, платы, двигатель, все это можно заказать и доставить в Киев. Это даже не подлежит каким-либо ограничениям как военное оборудование. Боевую часть здесь можно сделать, для этого не нужно высоких технологий. Главный урок для нас - мы не можем разработать то, что даже Иран, страна под санкциями, давно поставила в Сирию", - отметил Бутусов.

Это все, добавил журналист, нуждается в государственных программах и государственном финансировании, заказе.

"У нас есть конструкторы, есть технологии даже лучше. Даже лучшие двигатели мы можем брать, лучшие микросхемы, платы, процессоры, лучше систему навигации создать. Для этого нужна просто государственная программа, которой нет на данный момент. К сожалению, пока мы этой целеустремленности достичь не можем в плане производства дронов", - добавил Бутусов.