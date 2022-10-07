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Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

38-летний Александр Засядько защищал Украину в составе Батальона им. Генерала Кульчицкого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Прощание с Александром состоялось в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле в Киеве.

Проводить его в последний путь пришли родные и боевые побратимы.

Александр упокоится на кладбище в с. Юрчиха Каменского района Черкасской области.

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Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 01

Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 02
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 03
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 04
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 05
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 06
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 07
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 08
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 09
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 10
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 11
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 12
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 13
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 14
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 15
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 16
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 17
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 18
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 19
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 20
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 21
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 22
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 23
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 24
Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь 25
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ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!

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07.10.2022 13:43 Ответить
У нас уходят лучшие...
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07.10.2022 13:44 Ответить
Практически цвет нации... Вечная память и подяка Герою.
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07.10.2022 13:54 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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07.10.2022 13:44 Ответить
Украіна в жалобі 😪😪😪
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07.10.2022 13:53 Ответить
Слава тобi Герой! Ти вiтддав найдорожче-свое життя за Украiну! Сем,i ,рiдним глибокi спiвчуття. Це и наше горе.
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07.10.2022 14:41 Ответить
 
 