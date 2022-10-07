Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

38-летний Александр Засядько защищал Украину в составе Батальона им. Генерала Кульчицкого.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Прощание с Александром состоялось в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле в Киеве.

Проводить его в последний путь пришли родные и боевые побратимы.

Александр упокоится на кладбище в с. Юрчиха Каменского района Черкасской области.

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