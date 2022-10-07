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Защитника Украины Александра (Дафа) Засядько проводили в последний путь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
38-летний Александр Засядько защищал Украину в составе Батальона им. Генерала Кульчицкого.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Прощание с Александром состоялось в Церкви Святого Николая УГКЦ на Аскольдовой могиле в Киеве.
Проводить его в последний путь пришли родные и боевые побратимы.
Александр упокоится на кладбище в с. Юрчиха Каменского района Черкасской области.
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