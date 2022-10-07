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Иранские дроны хорошо заметны для украинской ПВО, но россияне ищут "лазейки", где отсутствует противовоздушная оборона, - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская ПВО видит и уничтожает иранские беспилотники, но пока нет разветвленной сети противовоздушной обороны, чтобы уничтожать их все.

Об этом заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своем видео.

"У них дальнобойность большая, до 2 тыс. км могут пролететь, но наша ПВО их хорошо видит. Вопрос в том, что они ищут маршруты, где нет наших средств ПВО. Посылают вперед дроны-разведчики, которые ищут радиолокационное излучение и работает ли по них ПВО. Ищут цели там, где ПВО не плотная. Например, Россия ударила по Белой Церкви, то есть они ищут щели, где 100% нет прикрытия и пытаются ударить", - пояснил журналист.

По словам Бутусова, цена этих ударов низкая – в 10-15 раз меньше, чем у крылатой ракеты.

"Поэтому противник может выпускать значительное количество, какую-то часть наше ПВО сразу сбивает. Они очень тихоходны, запускают их ночью, чтобы уменьшить уязвимость, но и днем ​​запускают. Наша ПВО их видит, уничтожает, но пока у нас нет такой разветвленной сети, чтобы уничтожать их все. Лететь куда угодно и когда-либо они не могут, потому что им нужна разведка. Если эту группу дронов вовремя заметят, то их могут уничтожить разными средствами ПВО. Их видят, но они ищут маршруты, где бы их заметность была самой маленькой. Но это оружие менее опасно, чем ракетные удары", - добавил главный редактор Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+6
треба антидрони-комікадзе запускати на зустріч
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07.10.2022 14:12
+6
да ты Вова гений )) невероятно, но о том, что запас ракет в РФ небесконечный говорит всё, начиная от здравого смысла и логики, до высказываний любых экспертов. Именно поэтому используются старые советские ракеты, ракеты пво типа С-300, противоавианосные ракеты, ракеты Ониксов, и вся эта хрень рано или поздно тоже закончится. Калибры, Искандеры, новые модификации Х-ракет применяются единично уже. Теперь вот дронами пытаются компенсировать.
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07.10.2022 14:25
+5
чушь написал ) никто не будет рисковать посылая десант куда-то там в тыл, где в любую секунду могут сбить самолет-вертолет этот. А дронами рисковать можно, небольшая стоимость и не жалко.
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07.10.2022 14:20
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Правила форума Совет форумчан
А высокомобильные расчеты с ПЗРК не могут перехватывать эти дроны? Ведь если к нам в самый центр Украины залетают такие мопеды то и вражеские вертолеты и авиация может залететь и высадить десант или ДРГ
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07.10.2022 14:10 Ответить
чушь написал ) никто не будет рисковать посылая десант куда-то там в тыл, где в любую секунду могут сбить самолет-вертолет этот. А дронами рисковать можно, небольшая стоимость и не жалко.
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07.10.2022 14:20 Ответить
Не рівняйте голку з душкою !

Розмір тут має ключьове значення ....

Але й літаки вже залітали й не один -- в 50 км були від Хрещатику . У Гостомелі ...

Цікаво - де вони зараз ?!!!

Так що в Вас теорія , я життя це суцільна практика !!!

ЗСУ й тероборони разних міст й селищ просто йще не навчилися достатньо проти такої загрози .

Кожна система , кожний технічний засоб (навіть дрібний) який щось фіксує (сенсори) в обов"язковому порядку калібруються й тестуються . Під кожну загрозу сенсор повинен бути налагодженний . Навіть ПЗ можно для цього пристосувати . Але написання програми по VMD теж вимагає часу . Сенсор шуму вимагає точної регуляціє на певний спектор децебел .
Але питання , чи требо на це витрачати час , якщо й зараз через пів місяця ці "мопеди" в московитів закінчаться - якщо це дійсно іранські , а не китайські . А поки потрібні очі , людей потрібно виставляти на підходах до ключових об"єктів ...
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07.10.2022 14:32 Ответить
Сейчас такое что кацапы залетят вглубь Украины так же вероятно, как и высадка марсиан
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07.10.2022 14:34 Ответить
Так ж сама була верогідність нападу 24 лютого .
Але усі забули один параметр включити в аналіз верогідностєй .
Це "психічний стан" того єдиного там , хто надає накази .

Знаєте , верогідність того , що московити повинні були драпанути з Ліману йще 3 тиждня тому була до 90% . Верогідність того , що вони вже зараз повинні тікати з правого берегу Херсонщини теж так 80% .
Але шизоїд , який живе у властних "полюціях" надає певні накази ... Й хто його знає , якщо воно накаже стрибнути десанту над Львівщиною без парашутів з 5 км не думаю , що воно не знайде бажаючих ...
Нагадаю , що : збори на утілізацію тривають під оркестри й блатняк сіскастих шансоньєток з мікрофонами . Вони й рота не відкривають , коли їх в полі кидають в їх московії , де вже зараз може бути мінус у верчьорі . Їх кидають без снаряддя й підготовки в бій -- вони навіть не бліють .
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07.10.2022 15:37 Ответить
Ну никто не говорит о 100 процентах. Для таких случаев существует местная тероборона
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07.10.2022 16:16 Ответить
большинство пзрк наводятся на тепло двигателя. Не изветсно хватит ли тепла от мотоциклетного движка для захвата цели
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07.10.2022 17:05 Ответить
❗️Друзі, в ЗМІ шириться інформація, що на аеродром «Лунінець» у Білорусі доставили щонайменше 20 іранських дронів-камікадзе «Шахед-136» та пункти управління до них

Також у Гомель нібито прибули представники російських спецпідрозділів (можливо ПВК), які розмістилися у готелях.

Журналісти пишуть, що найближчим часом не виключається застосування зазначених БПЛА для заподіяння вогневих поразок територією України.

Хочемо сказати, що такої інформації від наших джерел нам поки що не надходило, ми обов'язково це перевіримо.

Відзначимо, що нашим військовим добре вдається боротися з дронами-камікадзе та с початку їх використання вже вдалося збити понад 50 штук.

В будь-якому разі, не зважаючи ні на що, повітряну тривогу ігнорувати не варто, бережіть себе ❤️
https://t.me/kievreal1/29048
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07.10.2022 14:11 Ответить
треба антидрони-комікадзе запускати на зустріч
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07.10.2022 14:12 Ответить
запускай, я тебе ща помогу, держи... кОмиказде-1 к бою готов
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07.10.2022 14:19 Ответить
щось на зразок цього. можливо, безпілотний вертоліт, який може швидко літати та нести велику сітку. Якщо ворожий дрон повільний і його можна виявити заздалегідь, тоді його можна зловити.

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07.10.2022 15:22 Ответить
Лучче сачек.
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07.10.2022 15:47 Ответить
Значит ли это, что запас ракет в эрэфии таки не безграничный? Видимо, существует определенный НЗ, который брать низзя.
Да, себестоимость запуска меньше. Но и сбиваются иранские мопеды чуть ли не из рогатки.
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07.10.2022 14:21 Ответить
да ты Вова гений )) невероятно, но о том, что запас ракет в РФ небесконечный говорит всё, начиная от здравого смысла и логики, до высказываний любых экспертов. Именно поэтому используются старые советские ракеты, ракеты пво типа С-300, противоавианосные ракеты, ракеты Ониксов, и вся эта хрень рано или поздно тоже закончится. Калибры, Искандеры, новые модификации Х-ракет применяются единично уже. Теперь вот дронами пытаются компенсировать.
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07.10.2022 14:25 Ответить
Очевидное невероятное!
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07.10.2022 14:27 Ответить
Про те, що в капів майже закінчилися ракети, більшість експертів розказують приблизно з початку березня
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07.10.2022 15:17 Ответить
* в кацапів
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07.10.2022 15:18 Ответить
Эксперты вообще много чего говорят. Так что к их мнению я бы прислушивался в последнюю очередь.
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07.10.2022 15:32 Ответить
Та до чого ту "запас" (який розумово не нескінченний) ?!

Зрівняйте кошти -- дрони дешевші за навіть крилаті ракети в раз 5-10 .
А за балістичні раз в 100-200 .
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07.10.2022 14:37 Ответить
Так-то оно так. Но. Если эффективность применения низкая, то хоть в 1000 раз. Спаливать ресурс за который деньги плочены никто просто так не будет.
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07.10.2022 15:36 Ответить
Саме так ... бо проти Ізраїлю а ні Хізбала , а ні самі іранці вже давно навіть не спробують , але ж є н"юансік . Україна по населенню в 5 разів більше Ізраїлю а по площі в 20 ... Плотність дорог теж в рази меньша . Простійше говорячи в кожне село споглядача не поставишь . Й в українців не було лагу часу , що б пристосуватися до подібної херні й налагодити хоча раннє попередження ...

Й головне -- зараз Україна живе виключно за рахунок тих , кого вона захищає від орків . Це дуже непрості відношення , бо існує певний момент , коли хтось зі фінансистів забуває , що їх теж захищають , а ось гроші усі пом"ятають , які владали , вкладають й будуть вкладати в ЗСУ й бюджет України . Забувають , що їх фінасові витрати як й збитки України повинні будуть потім конпенсуватися триліонною контрибуцією від загарбника .
Й тому така дозованна допомога , яка включає боєздатність ... навіть її підвищення , а ось статті про беспеку мирних громадят це в них така стаття "економії" !

Й тому в ситуацію з "мопедами" майже не втручаються й не допомагають саме в цьому .
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07.10.2022 15:58 Ответить
Я усе до чого написав попередній пост , бо ефективність вона на передку різко впала ,бо є абсолюно зворотня залежність цієї ефективності від досвіту того , хто знешкоджує "мопеди" .
Прі нульовому (або близькому до нуля) досвіту їх ефективність майже 95% . А на передку вже 5% -- бо особливо там вчаться дуже швидко й там рівень інтелекту бійців ЗСУ в разів 10 висших за супротивника . Але складно рівняти , коли там воює майже увесь спектр суспільства , а в ********** на передок потрапляє лише людський шлак (с точки зору інтелекту) . А якщо в когось там й був інтелект , то стекломой теж робить свою справу !
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07.10.2022 16:08 Ответить
Ну так а я за шо. До ракетних обстрілів пристосуватися важче. Але, якщо так піде далі, то такими темпами їм не допоможуть навіть тих 1000 штук, шо вони купили в Ірана. До того ж, ходять чутки, шо ту тисячу купили не за один раз і Іран має ще виготовити їхню N-ну кількість. А це означає, що спроможність насичення армії рф мопедами теж доволі обмежена. Чи встигнуть виробники до того моменту, як ЗСУ та ТрО пристосуються до максимально ефективного знищення - от в чому питання. А в тому, що пристосуються, у мене, особисто, сумнівів немає.
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07.10.2022 16:19 Ответить
В Україні зара одна з головних бід , що усі толкові військові сили вони на умовному передку й там справи з утілізацією "мопедів" вже майже ідеальна . Але в тилах й досі є такі "батьки-командири" які наказують своїм синкам воїнам спати в казармах , які пів терміну служби перебувають під спідницєю жінки . Ось в чому справа ... Требо щось робити з такими командирам , з таким комендантами ... Я вже не кажу про тиловиків СБУ й поліціантів , які продовжують кошмарити волонтерів й тут требо допомога тих ,хто надає зброю, хто фінансує . Тільки вони можуть Єрмаківську шайку прибрати від влади . Хоча їх апетити й звички приборкати !!!
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07.10.2022 16:27 Ответить
На передку теж такі були командири. Принаймні, до липня. Потім всі почали рити бліндажі.
Солдати теж такі були. Приїжджає і каже: «Я рити не буду. Я шо, рити приїхав, чи Батьківщину захищати?» Але таке ставлення вже в минулому. Бо тих, хто рити не хотів, вже давно понесли.
Досвід поступово переходить і в тил. Так, повільніше. Але на фронті від цього гарантовано залежить твоє власне життя. Там доводиться думати швидше. Інструкції на такі випадки завжди написані кров'ю. А в тилах сподіваються на «авось». Авось не прилетить. Авось не зачепить. Але способи поступово дойдуть і до тилу.
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07.10.2022 16:46 Ответить
Не завди , для цього саме й готують сержантів по НАТІвскому стандарту , бо саме сержант повинен "навчити" навіть (й досвітчених але не зажди відповідальних) бійців , що Батьківщину захищати це й своє життя берегти и товарішів , які й твою дупу прикривають (а ти відповідно їх) .
Що до були , то згодний -- це ж софкоїдна спадщина ... Один знайоми командир (капітан першого рангу й колишній старпом крейсеру до речі й як людина дуже безпонтова) на моє питання , мовляв , а скільки разів в місяць вони стріляли зі стрілецької , а він -- типо тож не моя спеціалізація ... А я йому , мовляв чи знає , що в НАТО кілька 2-зіркових генералів звільнили тільки за те , що вони здали нормативи по кросу ... Тому в НАТО ніколи не було пузатих не тільки офіцерів , але й генералів . Й по стандартах НАТО й будь якої цівілізованної країни в час бойових дій кожен офіцер й генерал (а хоч й командуючий) повинен на момент дій виконувати будь яку роботу , будь якого військового звання й повинен здавати піхотні нормативи . Крім того кожен в артілерії повинен мати навички й піхоти й сапера й тактичної медицини . А сержати , так ті постійно здають нормативи .
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07.10.2022 18:57 Ответить
Ну правильно. Стандарти й інструкції НАТО теж писані кров'ю та помилками і досвідом війн у В'єтнамі, перській затоці, Афганістані та Сирії.
Так, тут річ у тім, що нам від совку дісталося у спадщину, що майор - це остання ланка польового управління. Підполковник - то вже в штабі сидить. Йому не треба нікуди бігти. А на початку війни навіть ротні десантних бригад жалілися, шо у другій хвилі резервістів присилали бійців абсолютно без фізичної підготовки. На заході ж військових долучають до зайнять кросфітом.
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07.10.2022 19:21 Ответить
"На заході" фізуха займає 60% часу навчання . Й перший біжіть крос ротний , або навіть командир батареї . В противогазі ніхто не бігає (бо це херня) , а ось імітують евакуацію пораненних за 40 км кросу кожні 5 км ... по кілометру . Й йще стреляють 20% (китають гранати , міномети й кулемети) .
А чим йще займатися в армії ?! Ось сортіри мити - це ні , кухня тим більше . Й зброю розбирають тільки раз в місяць . Бо це дійсно інша спеціалізація ... В бойових умовах все одно не буде часу ремонтувати автомат . Не вистачає завжди часу й змазати , й почистити . Ніхто ніде не рахує набої й не збирає гільзи . Усе раціо -- тільки те проходять ,що може допомогти зберігти життя як умога більшої кількості особистого складу й тільки другий пріорітет -- виконання бойової задачи .
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07.10.2022 19:44 Ответить
Ну так у нас цей весь хлам для того, аби чимось солдата зайняти. Памятаєте, як в анекдоті: «Мені не треба, шо плац був підметений - мені потрібно, шоб ти за****вся». Це все пережитки призовної радянської армії. Шоб солдату дурні думки до голови не лізли. Про самоволку і хвойд.
А шо, в російській армії хтось переймається питанням збереження життя особового складу? Теж в кращих традиціях радянської армії. От від цього гівна ми зі скрипом і намагаємося відійти. Фізуха - це завжди ліньки. Хоча це залежить як раз від командира частини та ротного - будуть солдати займатися, чи ні.
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07.10.2022 21:10 Ответить
Эти дроны могут использовать только с целью терроры мирного населения и ударов по зданиям и обьектам, причем эффект достаточно небольшой. Их планировали массово применять по нефтекомплексам и нефтеперерабатывающим заводам на Ближнем Востоке.
Короче чушь это всё, скоро о них забудут. Даже сравнивать с крылатыми ракетами, искандерами-кинжалами и даже с-300 тут нечего. Те в 20 раз опаснее и страшнее, чем мопедики.
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07.10.2022 14:23 Ответить
Ну ниче...плюс один мотиватор и прецедент для построения современной ПВО Украины. Нет внешних раздражителей - нет эволюции
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07.10.2022 14:28 Ответить
Коротше пєдіки - мопєдіки.
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07.10.2022 14:51 Ответить
А Ви властно кажучи в чому бачите сенс застосування "мопеду" ?!

Ви з чим рівняєе ?!

Ваши "рассуждалкі" вони на рівні , що мовляв виробникам "Хундай" 1200 кубів ... куди їм до "Ферарі" й "Ройлс-Ройсів" , бо то мильниці , а це дійсно єлетарні тачиллли !
Але ж факт бізнесу в тому полягає , що найбільш успішні авто-корпорації як раз ті , які виробляють дешевий ширпотреб , а не щось елітне . Й це в усьому . Навіть на ринку овочів ті що продають "економ-клас" усі в 10 разів більше заробляють , за тих , в кого "елітний товар" !

Ось й головна небеспека , головна біль тих українців , кого цей "мопед" задів в тому , що це смердяче-верескуче лайно з мопедним двигуном воно коштує в 10 разів дешевше за будь які крилаті ракети й в разів 100-200 за балістичні (до яких не тільки "Ескандери" й "Кінжали" відносяться , але та ж "Точка-У") ...
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07.10.2022 15:26 Ответить
Не верно. Сам видел неоднократно как эти мопеды пролетали в 8-10 км от радаров и установок. Но видимо грешно дорогущими ракетами бить по тем целям, которые можно сбить мокрыми трусами. Это правильная тактика, беречь ПВО для крупных целей.
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07.10.2022 14:26 Ответить
Мопеды это цели для иглы или гепарда, но они все на фронте, а ракетами сбивать это недоразумение это из пушки по воробьям...ну ничего, в ВСУ умные люди, придумают контру от этой заразы. Ким писал что уже некие мобильные охотники на дронов работают.
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07.10.2022 14:32 Ответить
А "Колчуги" їх бачать?
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07.10.2022 14:31 Ответить
а) розконсервувати всі зенітки, зушки, шилки і тому подібне

б) роздати калаші дружинникам, позмінне чергування, розставляти на дахах

в) ********** атакамсами командні центри біля місць запуску та склади. кажете, нема атакамсів? відтермінуємо цей пункт але не викидаємо

г) розставити мережу вловлювання звуків щодо завчасного сповіщення про атаку дронів

д) долучити мирняк, що банальним повідомленням в чат-бот сповістить що чує як летять балалайки

є) бачу вже пробують наші впс літаками їх гасити. може, варто десь швидко дістати літаки на пропелерах, вони краще аніж на реактивній тязі упораються

ж) дати доручення нашим розумакам переобладнати оті дрони, що швидко і маневрено літають на дрони-перехоплювачі-камікадзе

з) підірвати к ****** іранський завод що виготовляє ці балалайки

і) створити мобільні групи реагування з пзрк (в т.ч.змонтовані на транспорті), які покривають площу радіусом 25 кілометрів на групу

к) зробити такі самі балалайки і роз'***** к **** білгород
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07.10.2022 14:41 Ответить
Сравнить,почему в Одессе их массово сбивают,а в Запорожье наоборот,может тут ключик от проблемы?
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07.10.2022 14:42 Ответить
потому что в Одессу подтянули средства что б с ними бороться. Израиль что то там передавал. РФ переключилась на удары по тем местам, где таких средств нет
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07.10.2022 17:08 Ответить
Унікальний камуфляж допомагає величезному судну злитися з берегом

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07.10.2022 15:03 Ответить
Ответ должен быть симметричным. УКраинские дроны роями должны влетать на их аэродромы и военные базы... А почему нет у УКраины таких дронов, хотя профессионалы их давно разработали - спросите в петиции у зеленского...

И он вам , как в случае с Корбаном ответит "Мол если что, да кабы как, но непременно если бы , а не вдруг , А так - случись такое - вот тебе и пожалуйста"...

Что в переводе означает: Зачем родине дроны волонтёров, если с нии нельзя договориться про откаты?! Мы их и прессуем...и обыски по ночам делаем - не понимают намёков - и всё тут .
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07.10.2022 16:04 Ответить
 
 