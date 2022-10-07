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ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Украинские воины освободили село Макеевка в Сватовском районе Луганской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали на своей странице в соцсети бойцы 198 батальона терробороны и опубликовали видео из центра населенного пункта.

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Топ комментарии
+26
Нарешті Україна офіційно визнала окупацію японських територій росією!

Про це повідомляє УНІАН.
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07.10.2022 14:49
+23
в Польші є дуже старе прислів'я, коли хтось дуже запізнюється(тормозить), то кажуть : "збирається, як ЖИД - на вОйну..."!!!!
може поляки шось знають????😳😳🤔🤔
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07.10.2022 15:02
+20
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07.10.2022 14:47
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07.10.2022 14:47 Ответить
"захисники України"
Молоді накачані кабани-дезертири👿
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07.10.2022 14:58 Ответить
З кабанів хоч користь якась,а з цих? Так просто глек смальцю чи.....
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07.10.2022 18:28 Ответить
Нарешті Україна офіційно визнала окупацію японських територій росією!

Про це повідомляє УНІАН.
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07.10.2022 14:49 Ответить
І агресивно вторглася на територію рашки в ЛНР.

І шо?
А нічо! 😂
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07.10.2022 15:00 Ответить
Саме так. Японія може спокійно повертати своє ,так само Фінляндія повинна згадати про свою окуповану Карелію.Є ще немало держав які мають що повертати.
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07.10.2022 15:05 Ответить
Давай вот это "ниче" скажем, когда ЗСУ зайдут в любой н.п., который был в оккупации до 24 февраля. Вот тогда точно можно говорить, что "вторглись в "лнр/днр".
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07.10.2022 15:06 Ответить
Ти зовсім без мозку? Яка така ЛНР? Ну і фантазії в тебе.
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07.10.2022 17:06 Ответить
интересно на эти тряпки песик который попал в кадр насрал?
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07.10.2022 14:49 Ответить
Зробив пис, пис. Продезенфікував.
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07.10.2022 16:12 Ответить
ЗСУ -- наивища похвала і низькии уклін .
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07.10.2022 14:51 Ответить
«Иранский беспилотник, запущенный в сторону Украины, упал и взорвался на российском аэродроме в Калуге», - написал Цаплиенко в Telegram-канале.
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07.10.2022 14:51 Ответить
Мабудь, навчились перехоплювати управління аеромокіком.
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07.10.2022 15:05 Ответить
нисибекуя!
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07.10.2022 14:54 Ответить
в Польші є дуже старе прислів'я, коли хтось дуже запізнюється(тормозить), то кажуть : "збирається, як ЖИД - на вОйну..."!!!!
може поляки шось знають????😳😳🤔🤔
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07.10.2022 15:02 Ответить
Він же наче в УПЦ МП влаштувався на роботу?
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07.10.2022 15:06 Ответить
Несебекуй Маркович
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07.10.2022 15:23 Ответить
Отака фігня, малята.
Здивував, не те слово. Приємно здивував. З Богом
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07.10.2022 15:43 Ответить
Це що ! Вот його братан !
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07.10.2022 19:55 Ответить
Та то дурня. Обычный пиар будущих заключенных по статье за измену Украине. По фото видно, что все снаряжение из магазина и впервые одето. Приехало ЧМО попиарится на освобожденных территориях. Но лицо по-прежнему немного дебильное.
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07.10.2022 20:20 Ответить
та красиво ж - базару нема.
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07.10.2022 15:00 Ответить
Шо є то є .
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07.10.2022 15:02 Ответить
Нічогенькі такі темпи. Через 2 дні Сватово, а через 5 - Старобільськ?
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07.10.2022 15:04 Ответить
там кілометрів 30 до Сватово. ще далеко.
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07.10.2022 15:20 Ответить
З Макіївки наші контролюють прямим вогнем трасу Кремінна-Сватово, а це дуже важливо.
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07.10.2022 15:25 Ответить
Від Райгородки 15 км
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07.10.2022 15:29 Ответить
18,7,та й пишуть,що район іде на визволення. Почекаємо,а воїнам удачі і 7 життів
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07.10.2022 18:30 Ответить
Не части!
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07.10.2022 15:25 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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07.10.2022 15:45 Ответить
Це село визволили позавчора
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07.10.2022 16:28 Ответить
Чудовий подарунок від Діда Мороза !!!
Воїнам ЗСУ та командувачу Залужному---щира подяка !!!
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31.12.2022 13:24 Ответить
 
 