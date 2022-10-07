ВСУ освободили село Макеевка в Луганской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Украинские воины освободили село Макеевка в Сватовском районе Луганской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написали на своей странице в соцсети бойцы 198 батальона терробороны и опубликовали видео из центра населенного пункта.
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показать весь комментарий07.10.2022 14:49
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показать весь комментарий07.10.2022 14:47
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Молоді накачані кабани-дезертири👿
Про це повідомляє УНІАН.
І шо?
А нічо! 😂
може поляки шось знають????😳😳🤔🤔
Здивував, не те слово. Приємно здивував. З Богом
Воїнам ЗСУ та командувачу Залужному---щира подяка !!!