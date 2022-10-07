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Группа сопротивления подожгла места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Во временно захваченном захватчиками Мариуполе Группа сопротивления "Ї" заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео, на котором можно видеть густой дым, поднимающийся с места, где стоит здание российских офицеров.

"Группа Мариупольского Сопротивления "Ї" сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века", - отметил чиновник под видео.

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Он процитировал сообщение от участников мариупольского сопротивления об их поджоге вражеского имущества:
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Марик жжет!
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07.10.2022 15:21 Ответить
мелочь,но приятно.
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07.10.2022 15:25 Ответить
Господи, Матінко Богородице, оберігайте та допомагайте нашим захисникам
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07.10.2022 15:38 Ответить
Маріупольським Партизанам - РЕСПЕКТ !
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07.10.2022 15:41 Ответить
ну нахєра цей ЗЕлений піздьож? там якась бабця листя у дворі палить
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07.10.2022 18:27 Ответить
 
 