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Премьер Финляндии Марин о том, как завершить войну: Россия должна покинуть территорию Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Премьер Финляндии Санна Марин объяснила, как можно завершить войну РФ против Украины.

Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу, передает Цензор.НЕТ.

Премьера спросили, каким может быть "выход из конфликта".

"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она.

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Топ комментарии
+35
розумна та гарна жінка❤️
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07.10.2022 17:03
+17
Борислав Береза: "Мои аплодисменты Санне Марин, премьер-министру Финляндии. Лучше и не скажешь. Полностью совпадает с моей точкой зрения. А ЗСУ очень помогает в реализации требуемого.
А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
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07.10.2022 17:52
+14
достойна відповідь!
а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
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07.10.2022 17:12
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"Вихід із конфлікту - це коли Росія залишить територію..." планети Земля! Або взагаля Сонячної системи чи галактики
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07.10.2022 17:03 Ответить
розумна та гарна жінка❤️
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07.10.2022 17:03 Ответить
Дуже розумна. Сами в НАТО без предварительных процедур ,а вот Украину в ЕС - зась.
Прем'єрка Фінляндії Марін проти особливих умов для вступу України до ЄС
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07.10.2022 17:10 Ответить
А как вы хотели? Чтобы и воровать гуманитарку, и чтобы в ЕС приняли??? Серьезно???
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08.10.2022 08:22 Ответить
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08.10.2022 08:38 Ответить
У нас суддю з російським паспортом звільнити не можуть нормально, лише через скандали, про яке НАТО чи ЄС можна говорити?
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09.10.2022 15:51 Ответить
Гламурная тёла...
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08.10.2022 10:35 Ответить
ne zhinka, a zhinkynya
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09.10.2022 19:17 Ответить
красотка
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07.10.2022 17:09 Ответить
Есть другой вариант: сделать всё, чтобы в ближайшее время кацапы доедали х** без соли !
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07.10.2022 17:11 Ответить
достойна відповідь!
а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
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07.10.2022 17:12 Ответить
Борислав Береза: "Мои аплодисменты Санне Марин, премьер-министру Финляндии. Лучше и не скажешь. Полностью совпадает с моей точкой зрения. А ЗСУ очень помогает в реализации требуемого.
А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
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07.10.2022 17:52 Ответить
Пусть финны тоже заберут свою Карелию,там все равно орков уже нет.
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07.10.2022 18:15 Ответить
А нужна ли она им сейчас? Туда нужно будет вкладывать миллиарды евро, хотя их можно вложить туда где они сейчас необходимы: в финскую знергетику, зкономику..
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08.10.2022 23:15 Ответить
это она намекает на испытания Patria Amos на Украине?
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07.10.2022 18:44 Ответить
Дійсно ,прем*єрка не вдаючись ні в будь які уточнення,вказала найправильніший вихід.Надіюсь,що в Європі,США і НАТО така сама думка-про вихід кацапських військ з України.Надіюсь,що не буде якихось формул,типу Штанмайєра, або нових "безальтернативних договорів".Але пані прем*єрці не треба попугайнічити і говорити про конфлікт-це війна.Та і українських біженців з кацапськими "уклоністами",не мішало би розселити...
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07.10.2022 20:15 Ответить
Як спитали, так і відповіла. І відповіла чітко, по суті, і без всякого подвійного трумачення.
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07.10.2022 20:42 Ответить
Сексі.
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07.10.2022 20:46 Ответить
Красивая женщина.
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07.10.2022 22:45 Ответить
Раша униженно просит переговоров... Зачем им переговоры, когда у них "спецоперация", а не война? Закончили свою так называемую спецоперацию и ************ в свою резервацию ждать суда.
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08.10.2022 16:23 Ответить
Эх ты, Россия, страна ты моя
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...
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08.10.2022 22:09 Ответить
интересная малая-тема с геями не рас крыта))
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08.10.2022 22:13 Ответить
В Европе появилась странная мода выбирать во власть красивых глупых женщин. Выбирать руководствуясь членом глупо.
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09.10.2022 05:18 Ответить
 
 