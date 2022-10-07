Премьер Финляндии Марин о том, как завершить войну: Россия должна покинуть территорию Украины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Премьер Финляндии Санна Марин объяснила, как можно завершить войну РФ против Украины.
Видео опубликовал брюссельский корреспондент финской телерадиовещательной компании YLE Ричард Хусу, передает Цензор.НЕТ.
Премьера спросили, каким может быть "выход из конфликта".
"Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо", – сказала она.
Топ комментарии
+35 U A 03b737e8
показать весь комментарий07.10.2022 17:03
+17 Ан Мур
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+14 Werner Stauffacher
показать весь комментарий07.10.2022 17:12
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Прем'єрка Фінляндії Марін проти особливих умов для вступу України до ЄС
а от журналіст міг би інші слова вже вивчити, окрім "conflict". А то якось дивно - одні про ядерну війну розповідають, а в інших це якийсь конфлікт.
А помните, как её пытались дискредитировать видосиками? Ушки Рашки и там торчали. Теперь понятно почему Кремль хотел её и ей подобных убрать из политики?"
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...