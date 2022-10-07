В России при транспортировке с грузовика упали четыре ракеты к комплексу С-300. ВИДЕО

Четыре ракеты к комплексу С-300 упали с платформы грузовика при транспортировке в одном из российских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места происшествия опубликована в соцсетях.

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