Задержан предатель, который помогал оккупантам строить оборонительные позиции в Купянске, - ГБР. ВИДЕО
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Заведующий одним из секторов Госпредприятия "Купянское лесное хозяйство" добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственное бюро расследований.
"После так называемого собеседования в оккупационной комендатуре мужчину назначили на должность директора лесхоза. Одно из основных требований, которые выдвинули оккупанты — организовывать регулярные поставки древесины для укрепления их позиций. Кроме того, предатель отдал несколько служебных автомобилей лесничества на нужды военных РФ и представил сведения обо всех сотрудниках", - говорится в сообщении.
После освобождения Купянска предатель скрылся в одном из сел Харьковского района, где пытался пересидеть. ГБР установило его местонахождение и задержало, устроив засаду у дома. Сейчас ему сообщено о подозрении в государственной измене. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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