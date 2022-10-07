Оккупант жалуется на украинских минометчиков: "Попали под обстрел. Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
В сети опубликовано видео, на котором российский оккупант рассказывает о результате работы украинских минометчиков по его подразделению.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты несут своего раненого.
"Вытягиваем "300". Попали под минометный обстрел. Попали по минометный обстрел... Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два", - говорит один из них.
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+33 Максім ХОЙ 07fb0949
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Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
До чого ці питання на які ніколи не може бути вірної відповіді?
Що крім Дудаєва Чеченців сміливих не лишилось щоб прибрати зрадника Чечні Кадиркіна?