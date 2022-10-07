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Оккупант жалуется на украинских минометчиков: "Попали под обстрел. Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В сети опубликовано видео, на котором российский оккупант рассказывает о результате работы украинских минометчиков по его подразделению.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что оккупанты несут своего раненого.

"Вытягиваем "300". Попали под минометный обстрел. Попали по минометный обстрел... Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два", - говорит один из них.

Читайте: Беспилотник уничтожил два ракетоносца Ту-22М3 на российском аэродроме "Шайковка"
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Топ комментарии
+33
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07.10.2022 18:09
+30
Это мы еще не начинали(с)
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07.10.2022 17:41
+20
Пожелаем убиенным - хорошего здоровья, раненым - крепкой ампутации, а оставшимся в живых - весёлых танцев в стиле "семь-сорок" !
Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
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07.10.2022 17:51
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Это мы еще не начинали(с)
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07.10.2022 17:41 Ответить
это его не поняли он не жалуется .. хвастается
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08.10.2022 05:17 Ответить
Кацапські свині продовжують дохнути в Україні як мухи...
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07.10.2022 17:42 Ответить
Тю, так вам ще повезло, що залишились трьохсоті...
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07.10.2022 17:44 Ответить
Миномет при пехотных боестолкновениях - незаменимая и важная для орков вещь.
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07.10.2022 17:44 Ответить
ногами вперёд выносят ))
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07.10.2022 17:45 Ответить
Пиши 9.
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07.10.2022 17:46 Ответить
"Попалі пад обстрєл.7 - двухсотих,5 - трьохсотих,остальниє чотирехсотие,тоєсть обосравшиєся"...
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07.10.2022 17:46 Ответить
Пожелаем убиенным - хорошего здоровья, раненым - крепкой ампутации, а оставшимся в живых - весёлых танцев в стиле "семь-сорок" !
Семь - "300" и сорок - "200" в каждой роте !
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07.10.2022 17:51 Ответить
Шифровка "Вонючки" для "Сопливого" - пять двести, три триста, три двести, пять двести, один - **** тяжелый кабан, два двести!
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07.10.2022 17:58 Ответить
Навіщо його нести? Прикопайте десь у посадці ... Все одно сконає, по очам бачу ...
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07.10.2022 18:09 Ответить
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07.10.2022 18:09 Ответить
Интересно,что бы он сделал с пидаром рамзанкой дыровым?
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07.10.2022 18:21 Ответить
Дурне питання?
До чого ці питання на які ніколи не може бути вірної відповіді?
Що крім Дудаєва Чеченців сміливих не лишилось щоб прибрати зрадника Чечні Кадиркіна?
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07.10.2022 22:52 Ответить
Є такі питання,які називаються "риторичні". Це так... пояснення для особливо обдарованих.
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08.10.2022 06:49 Ответить
Для "особливо обдарованих" - риторичні питання коли пишуть то у кінці не ставлять ЗНАК ПИТАННЯ.
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08.10.2022 10:07 Ответить
ничего страшного русские бабы еще нарожают
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07.10.2022 18:19 Ответить
Вся ваша засрашка-это один сплошной "200".
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07.10.2022 18:19 Ответить
Він не на міномет скаржиться,а на долю,що вибрала цього орка гарматним м'ясом, а він покірно це прийняв
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07.10.2022 18:23 Ответить
Побажаєм їхнім трьохсотим конвертуватися в двохсоті!
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07.10.2022 18:31 Ответить
За*бісь!
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07.10.2022 19:17 Ответить
Носить вам не переносить!
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07.10.2022 19:18 Ответить
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07.10.2022 20:06 Ответить
Дуже сумна новина.
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07.10.2022 22:33 Ответить
 
 