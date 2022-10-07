В России жгут символы войны. ВIДЕО

Неизвестный поджег баннер с символом "V" в российском Улан-Удэ (Бурятия) под памятником Ленину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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