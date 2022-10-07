РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5021 посетитель онлайн
Новости Видео За рубежом Мобилизация в РФ
26 622 39
война (47303) россия (91364) Бурятия (48)

В России жгут символы войны. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Неизвестный поджег баннер с символом "V" в российском Улан-Удэ (Бурятия) под памятником Ленину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Мобилизованным из Якутии раздали шоколад и прокладки. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+47
Безпосереднє. Якби не він, там було б нормальне життя.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:20
+25
Бо раніше були "За" "спецоперацію", раніше труни не прибували в такій кількості.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:16
+20
нафіга писати в множині про одинокий випадок?
показать весь комментарий
07.10.2022 19:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какое отношение имеет ленин к бурятии ?
показать весь комментарий
07.10.2022 19:12 Ответить
Безпосереднє. Якби не він, там було б нормальне життя.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:20 Ответить
Так Ви хіба не бачите , що це ленін-бурят ? А якщо серйозно , то ті , хто пожив при совку , пам'ятають - пам'ятники цій мразоті стояли в союзі ледь не біля кожного туалету .
показать весь комментарий
07.10.2022 19:22 Ответить
Как ты яхту назовёшь так она и поплывёт!ВОЛОДЯ ВЛАДИМИР ВОЛОДИМИР+ХВФАМИЛИЯ ИМЕЕТ ЕЩЁ ДОПОЛНЕНИЕ! ************** *****!Не Прощайте все володьки знаю все и все ()!!!
показать весь комментарий
07.10.2022 19:39 Ответить
У Лєніна бабця з батькового боку калмичка. А калмики і буряти, - це субетноси монгольського народу. Тобто, і буряти і калмики, - фактично монголи.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:25 Ответить
это не ленин, а членин
показать весь комментарий
07.10.2022 20:42 Ответить
только к калмыкам
показать весь комментарий
07.10.2022 20:43 Ответить
Оно там для идолопоклонников оставили.
показать весь комментарий
07.10.2022 21:40 Ответить
...говорят, что он открыл им глаза
показать весь комментарий
07.10.2022 21:40 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 22:12 Ответить
А раньше почему не палили?
показать весь комментарий
07.10.2022 19:13 Ответить
Бо раніше були "За" "спецоперацію", раніше труни не прибували в такій кількості.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:16 Ответить
нафіга писати в множині про одинокий випадок?
показать весь комментарий
07.10.2022 19:13 Ответить
а щоб хайпонути!
показать весь комментарий
07.10.2022 21:21 Ответить
Власть треба палить, а не буковки
показать весь комментарий
07.10.2022 19:13 Ответить
чЛеніна знесіть
показать весь комментарий
07.10.2022 19:16 Ответить
Салют Буряцкой Народной Ріспубліке
показать весь комментарий
07.10.2022 19:17 Ответить
Ленин и Бурятия... пздц.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:20 Ответить
Раніше, мені здавалося, що найбільш вдало, ******* кацапію описав Джордж Оруел в книжці "1984".
Але насправді, кацапія це гігантський "Острів доктора Моро", Герберта Велза!
Дики звірі в людський оболонці, що живуть за примітивними законами, намагаючись усіляко копіювати людей.
І єдине, що іх утримує від порушення цих законів, це страшне покарання.

показать весь комментарий
07.10.2022 19:27 Ответить
Из искры да возгорится пламя !!!
показать весь комментарий
07.10.2022 19:28 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 19:28 Ответить
хер на палочке вони отримають
показать весь комментарий
07.10.2022 19:49 Ответить
Пыня включил программу, стать всей юрьбой, из лиц кацапо-славянской национальности, в среде симбирского конгломерата , нацменшиною. Бо ввиду таких кацапо-раскладах в Украине, кацапо-свыноматки уже не нарожают... по случаю отсутствия детородных органов мужского рода.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:36 Ответить
не символи паліть, а ювіляра сьогоднішнього бункерного
може тоді хоч діло буде
показать весь комментарий
07.10.2022 19:31 Ответить
Мое имхо, пыню надоть беречь, бо в нарабсее никто не сможет так завалить свою страну.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:39 Ответить
ми вже пропонували зберегти його обличчя.
у формаліні.
показать весь комментарий
07.10.2022 19:40 Ответить
Заодно и членина поджарили
показать весь комментарий
07.10.2022 19:40 Ответить
Спаліть краще кремлівську крису , яка погрожує всьому світові ядерною
зброєю ‼️
показать весь комментарий
07.10.2022 19:42 Ответить
Какая страна, такой и протест. Попробовал бы этот смельчак изображение путлера спалить...
показать весь комментарий
07.10.2022 20:06 Ответить
то всьо до сраки..як і папір
показать весь комментарий
07.10.2022 20:01 Ответить
Зрештою, Бурятія не мокша.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:15 Ответить
Это всё, к сожалению, ни о чём..Так можно ещё тыщу лет выражать протест..
показать весь комментарий
07.10.2022 20:46 Ответить
Пламенная любовь к Ильичу.
показать весь комментарий
07.10.2022 20:59 Ответить
Краще б кремль спалили нах...
показать весь комментарий
07.10.2022 21:03 Ответить
Что у людей в голове... Спалил тряпку... Вот это результат. А человек хоть понимает, что срок за это (дискредитация армии) выше, чем за убийство? И какой результат?

Иди возьми нож, убей детскую воспитательницу (которая на видео построила детей в виде свастики) или школьную учительницу (которая на камеру несла ватный бред на воспитательном часе). Сними на гоупро весь процесс убийства, эвакуируйся спокойно, т.к. другой город будет, пока тело найдут, пока то да се, ведь мотива формально нету, это первая встреча с этой женщиной будет. Выезжай за границу, получили деньги и сбор денег на развлечения как хороший русский. Дай понять кацапам, что их будут убивать. Они будут ссать. Уже сразу иной результат будет в школе, учительницы будут саботировать приказы, боясь за собственную безопасность, а также вечные игры шпионов, когда будут ловить невиновных. Убей всего одну слабую бабу, которая не сможет дать отпор. И срок, если вдруг поймают, будет меньше, если скажешь, что убил из-за ревности и вообще знал убитую, только видео держи на 2 паролях в облаке, где и сам архив будет зашифрован паролем, чтобы никто не слил вдруг.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:00 Ответить
Судью ещё можно. Вряд ли она с охраной ходит. Одну, другую, третью и возможно потом и начнётся... А может и не начнётся.



https://zona.media/news/2022/10/06/flags
показать весь комментарий
08.10.2022 00:30 Ответить
Надо было и картавого уничтожить за одно.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:50 Ответить
 
 