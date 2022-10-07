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Бойцы ССО с помощью дрона-камикадзе уничтожают российское укрепление. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В Силах специальных операций ВСУ показали, как с помощью дронов-камикадзе уничтожают вражеские позиции.
Соответствующее видео опубликовало командование ССО, передает Цензор.НЕТ.
"Продвигаясь на разных участках фронта, наши воины сначала уничтожают оборону противника. Для этого в частности наносят точные и мощные удары по укрепрайонам врага с помощью баражирующих боеприпасов ("дронов-камикадзе")", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+25 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий07.10.2022 19:44
+19 Великая Исландия
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+12 Александр Глазков
показать весь комментарий07.10.2022 19:37
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The drone is equipped with an explosive charge that is the equivalent of a 40mm grenade.
This is enough to hit the light armored vehicles and enemy personnel.
In the event of a target change or mission cancellation, the operator can safely land the drone with the ability to reuse.
Зеленского "шашлыки".
- Москалями та іншими руйнують наші міста
- Нами вбиваються москалі без руйнування будь чого їхнього.
Як думаєте навіщо такі правила ввела США?
Ножки буша пам'ятаєте?