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Львовские налоговики хотели возместить сомнительным компаниям 380 млн грн НДС, - Козицкий. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Предприятия Львовщины жалуются, что им по непонятным причинам еще с января не возмещают или затягивают возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), несмотря на то, что все проверки они прошли. Между тем, по данным Львовской ОВА, некоторые компании с сомнительной репутацией получат возмещение регулярно и за более поздний период.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что 6 октября во Львовской ОВА состоялась встреча относительно ситуации с возмещением НДС и блокированием налоговых накладных субъектам хозяйствования Львовской области.

"Во встрече приняли участие представители Главного управления ГНС во Львовской области и представители предприятий, которым по непонятным причинам еще с января не возмещают или затягивают возмещение налога на добавленную стоимость, несмотря на то, что все проверки они прошли. Тем временем некоторые компании с сомнительной репутацией получат возмещение регулярно и за более поздний период", - добавил глава ОВА.

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"Из-за халатности или сознательных манипуляций со стороны Главного управления ГНС во Львовской области страдает социально ответственный бизнес, он не может нормально планировать свою работу, рассчитывать на то, что должен получить по закону, он вынужден нарушать сроки выполнения работ и, как следствие, платить штрафы иностранным финансовым донорам. Это влияет на общую экономическую ситуацию на Львовщине, ведь на некоторых предприятиях уже стоит вопрос о возможности существования и сохранения штата работников. Позиция Львовской ОВА остается неизменной: процедура возмещения НДС должна быть прозрачной и понятной. Просим Министерство финансов и Кабинет Министров обратить внимание на эту ситуацию", - подчеркнул Козицкий.

Глава ОВА также опубликовал видео с заявлениями представителей предприятий, столкнувшихся с проблемами с возмещением НДС:

Вместе с тем Козицкий отметил, что Бюро экономической безопасности Украины проанализировало заявки более 4,5 тыс. предприятий на возмещение налога на добавленную стоимость.

"Специалисты БЭБ предотвратили незаконное возмещение НДС на 1,3 миллиарда гривен. 380 миллионов гривен из этой суммы - это незаконные возмещения во Львовской области. Это как раз те предприятия, о сомнительности которых Львовская ОВА говорила раньше. Специалисты БЭБ осмотрели юридические адреса, офисы и складские помещения компаний, заявки на возмещение которых вызывали сомнения. Установили отсутствие финансово-хозяйственной деятельности более 50 предприятий, половина из них зарегистрированы во Львовской области", - отметил глава ОВА.
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Топ комментарии
+10
Щербак Андрій Іванович

В.о.начальника Головного управління ДПС у Львівській області

4 ранг державного службовця

Народився у 1973 році у смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.

Питання ще є, *****?
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07.10.2022 20:44
+9
З листопада 2020 по лютий 2022 року обіймав посаду начальника відділу координації роботи Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України.

охеренний спеціаліст по "ПДВ"
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07.10.2022 20:45
+7
Я думаю львівські податківці були в вишиванках...
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07.10.2022 20:28
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Я думаю львівські податківці були в вишиванках...
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07.10.2022 20:28 Ответить
Це з маааскви таке запитання?
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07.10.2022 20:36 Ответить
однозначно... львов в период хаоса в феврале не забывал снимать бабло с несчастных беженцев за парковку , не забывая при этом поднимать цены с 200 долларов до 700 долларов... за 1-комнатную квартиру при, этом съехав со своих квартир в Европу .. да , *хитрожопые* соотечественники?
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07.10.2022 20:48 Ответить
нульовий гоша, йди в розкішницю
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07.10.2022 20:50 Ответить
я як здавав - так і здавав. щоправда були і такі, що піднімали сильно ціни. що поробиш. але для тих хто не міг платити за окрему квартиру була організована безкоштовна ночівля, сніданок, душ. так що не треба під один гребінець чесати.
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07.10.2022 22:20 Ответить
львівські податківці зараз обслуговують додатково Донецьку обл, так що тут все ясно кому відшкодовують ПДВ
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07.10.2022 20:49 Ответить
І хто відповість, поверне, відшкодує, чи зараз не на часі....
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07.10.2022 20:28 Ответить
ну так...вони ж и не таки сумнивни то...хиба зовсим трошки...)
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07.10.2022 20:31 Ответить
Щербак Андрій Іванович

В.о.начальника Головного управління ДПС у Львівській області

4 ранг державного службовця

Народився у 1973 році у смт. Кутейникове Амвросіївського району Донецької області.

Питання ще є, *****?
показать весь комментарий
07.10.2022 20:44 Ответить
З листопада 2020 по лютий 2022 року обіймав посаду начальника відділу координації роботи Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС України.

охеренний спеціаліст по "ПДВ"
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07.10.2022 20:45 Ответить
Хочеш перемоги корупцію, стань її очільником
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07.10.2022 20:48 Ответить
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07.10.2022 21:01 Ответить
Кому війна,а кому і мати рідна.
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07.10.2022 21:05 Ответить
По крупному работают
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07.10.2022 21:36 Ответить
Давно нужно ликвидировать этот НДС и сделать бизнес проще.
НДС это возможность поставить на колени любой бизнес по прихоти некоторых чиновников.
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07.10.2022 22:24 Ответить
Слепоте НАБУ, СБУ и ГБР можно позавидовать: находясь в самой столице Украины они в упор не видят, сколько надо «занести» (и регулярно «заносят») за возврат НДС, который должен производиться едва ли не автоматически; но конвертационные фирмы и фирмы-нулевки получают возврат быстрее всех.
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07.10.2022 22:30 Ответить
Нинішній Пдв - це чисто корупційний податок, коли ти нічого ще не заробив, а вже винен державі і на цьому фоні є велике поле для відкатів чиновникам, які цей схематоз обслуговують. Тому ПДВ має платитися усіма по факту продажу чогось - товару або послуги, як в усіх цивілізованих країнах.
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07.10.2022 22:48 Ответить
 
 