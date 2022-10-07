Львовские налоговики хотели возместить сомнительным компаниям 380 млн грн НДС, - Козицкий. ВИДЕО

Предприятия Львовщины жалуются, что им по непонятным причинам еще с января не возмещают или затягивают возмещение налога на добавленную стоимость (НДС), несмотря на то, что все проверки они прошли. Между тем, по данным Львовской ОВА, некоторые компании с сомнительной репутацией получат возмещение регулярно и за более поздний период.

Об этом рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что 6 октября во Львовской ОВА состоялась встреча относительно ситуации с возмещением НДС и блокированием налоговых накладных субъектам хозяйствования Львовской области.

"Во встрече приняли участие представители Главного управления ГНС во Львовской области и представители предприятий, которым по непонятным причинам еще с января не возмещают или затягивают возмещение налога на добавленную стоимость, несмотря на то, что все проверки они прошли. Тем временем некоторые компании с сомнительной репутацией получат возмещение регулярно и за более поздний период", - добавил глава ОВА.

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"Из-за халатности или сознательных манипуляций со стороны Главного управления ГНС во Львовской области страдает социально ответственный бизнес, он не может нормально планировать свою работу, рассчитывать на то, что должен получить по закону, он вынужден нарушать сроки выполнения работ и, как следствие, платить штрафы иностранным финансовым донорам. Это влияет на общую экономическую ситуацию на Львовщине, ведь на некоторых предприятиях уже стоит вопрос о возможности существования и сохранения штата работников. Позиция Львовской ОВА остается неизменной: процедура возмещения НДС должна быть прозрачной и понятной. Просим Министерство финансов и Кабинет Министров обратить внимание на эту ситуацию", - подчеркнул Козицкий.

Глава ОВА также опубликовал видео с заявлениями представителей предприятий, столкнувшихся с проблемами с возмещением НДС:

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Вместе с тем Козицкий отметил, что Бюро экономической безопасности Украины проанализировало заявки более 4,5 тыс. предприятий на возмещение налога на добавленную стоимость.

"Специалисты БЭБ предотвратили незаконное возмещение НДС на 1,3 миллиарда гривен. 380 миллионов гривен из этой суммы - это незаконные возмещения во Львовской области. Это как раз те предприятия, о сомнительности которых Львовская ОВА говорила раньше. Специалисты БЭБ осмотрели юридические адреса, офисы и складские помещения компаний, заявки на возмещение которых вызывали сомнения. Установили отсутствие финансово-хозяйственной деятельности более 50 предприятий, половина из них зарегистрированы во Львовской области", - отметил глава ОВА.