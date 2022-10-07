Россия на своем примере покажет, что захватническая война - это путь к собственному ослаблению и неизбежному разрушению, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 226-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, пока находящимися под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять подобные решения.

Россия не имеет никакого права на эти территории. Все на свете это хорошо знают. И надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой.

Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых основывается международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы будут защищены от любых оккупаций. Этой войной против Украины и против международного правопорядка Россия поставила себя в условия, при которых это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля", - сказал Зеленский.

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