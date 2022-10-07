Россия на своем примере покажет, что захватническая война - это путь к собственному ослаблению и неизбежному разрушению, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 226-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, пока находящимися под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять подобные решения.
Россия не имеет никакого права на эти территории. Все на свете это хорошо знают. И надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой.
Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых основывается международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы будут защищены от любых оккупаций. Этой войной против Украины и против международного правопорядка Россия поставила себя в условия, при которых это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля", - сказал Зеленский.
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Реєстрація:07.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
Это правда? Будут какие-то комментарии? Или никакой борьбы за демократические ценности и права нации на выживание нету? Или зассал перед Китаем? Надо просто признать, что на данный момент очень много стран и огромное количество населения планеты живет вне демократии и они очень сильные, но в военном плане они все мясо и их можно и нужно военным путем заставить пойти в демократию. И Китай каждый день снабжает кацапов ресурсами и технологиями, перевозя поездами и судами все что надо. И поставлял бы оружие, если бы не риск санкций. Они наш враг, а не нейтральный союзник.
Там Мексика,Україна і ще не дуже розвинені 10.
Агентура працює.
про упреждающий было лучше)))) впечатляюще... но...оказалось сцыкотно))))) для напольёна))))
Вони назло не проголосують.
Ну звернувся там до народу, в вирішальні дні...Ну кожен день по всіх телеканалах, інтернеті...
Мариуполь разрушеный заваленый трупами
должен каждый день поминать своего "благодетеля"
Зеленський пристроїв свого друга,
росіянина Гошілашвілі - радником голови ГУР МО Буданова