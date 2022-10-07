РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5021 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
2 386 38
война (47303) Зеленский (16627) Курилы (89)

Россия на своем примере покажет, что захватническая война - это путь к собственному ослаблению и неизбежному разрушению, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 226-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня принято важное решение. Справедливое. Юридически безупречное. Историческое. Украина подтвердила свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии включительно с ее Северными территориями, пока находящимися под российской оккупацией. Сегодня я подписал соответствующий указ. Есть заявление Верховной Рады Украины. И мы призываем всех в мире принять подобные решения.

Россия не имеет никакого права на эти территории. Все на свете это хорошо знают. И надо, наконец, действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой.

Только так мы можем вернуть полную силу международному праву. Устав ООН и весь комплекс договоров и конвенций, на которых основывается международный правопорядок, будут работать только тогда, когда оккупанты будут проигрывать, а народы будут защищены от любых оккупаций. Этой войной против Украины и против международного правопорядка Россия поставила себя в условия, при которых это теперь только вопрос времени – реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится под контролем Кремля", - сказал Зеленский.

Читайте: Зеленский возразил, что призывал к превентивным ударам по РФ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
Зелений пабіун.
показать весь комментарий
07.10.2022 21:52
+8
Виключить йому інтернет і закрийте в кладовій без лампочки
показать весь комментарий
07.10.2022 21:52
+6
припиніть його нарешті !!!!
показать весь комментарий
07.10.2022 21:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелений пабіун.
показать весь комментарий
07.10.2022 21:52 Ответить
Ви не підтримуєте руйнацію росії? З чим ви не згідні?
показать весь комментарий
07.10.2022 22:00 Ответить
ти чого "умнічаєш"? було сказано : "зелений вавуїн". шо неясно?
показать весь комментарий
07.10.2022 22:03 Ответить
Не Он c021725e

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація:07.10.2022 - "...а нє пашол би ти нах...?"(с) Л. Подерв'янський "Данко"
показать весь комментарий
07.10.2022 22:14 Ответить
туда .... !!!

показать весь комментарий
07.10.2022 22:59 Ответить
любиш колеса і песиків? а пляшки і швабри? будеш скавуліти і кричати, але бігти буде незручно
показать весь комментарий
07.10.2022 22:18 Ответить
да, а шо...
показать весь комментарий
07.10.2022 22:22 Ответить
Я не підтримую Зеліне вихваляння.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:06 Ответить
Виключить йому інтернет і закрийте в кладовій без лампочки
показать весь комментарий
07.10.2022 21:52 Ответить
припиніть його нарешті !!!!
показать весь комментарий
07.10.2022 21:52 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 21:53 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2022 21:54 Ответить
...всі подолякі однакові, що наші, що з-за паребріка
показать весь комментарий
07.10.2022 21:57 Ответить
Сегодня прочитал (в полуватном тг канале), что Украина в ООН воздержалась при голосовании по геноциду уйгуров китайскими коммуняками (скорее обычной ОПГ). Несмотря на наличие огромного числа доказательств, та и они не нужны, итак все явно по той же риторике официальных представителей Китая.

Это правда? Будут какие-то комментарии? Или никакой борьбы за демократические ценности и права нации на выживание нету? Или зассал перед Китаем? Надо просто признать, что на данный момент очень много стран и огромное количество населения планеты живет вне демократии и они очень сильные, но в военном плане они все мясо и их можно и нужно военным путем заставить пойти в демократию. И Китай каждый день снабжает кацапов ресурсами и технологиями, перевозя поездами и судами все что надо. И поставлял бы оружие, если бы не риск санкций. Они наш враг, а не нейтральный союзник.
показать весь комментарий
07.10.2022 21:56 Ответить
Це було голосування від США ,12 країн утрималось.
Там Мексика,Україна і ще не дуже розвинені 10.
Агентура працює.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:00 Ответить
Спочатку утримались,а наступного дня заявили що все таки підтримують,влаштували якийсь цирк як у Верховній Раді.
показать весь комментарий
07.10.2022 23:02 Ответить
политинформация... бла-бла-бла пафосно и скучно...
про упреждающий было лучше)))) впечатляюще... но...оказалось сцыкотно))))) для напольёна))))
показать весь комментарий
07.10.2022 21:58 Ответить
А казав будем всіх домбіть.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:02 Ответить
Не наосто**изділо ото кожного дня нести потік своєї свідомості на голови зедібілів?
Вони назло не проголосують.
Ну звернувся там до народу, в вирішальні дні...Ну кожен день по всіх телеканалах, інтернеті...
показать весь комментарий
07.10.2022 22:01 Ответить
...але ж це єдине, що воно вміє Справжній замполіт, "...рот закрыл - рабочее место убрано..."(с)
показать весь комментарий
07.10.2022 22:11 Ответить
Коли надто захоплюєшся триндінням та деребаном, ризикуєш прищемити роялем зелений хер.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:04 Ответить
"зе" теж показує на власному прикладі всьому світові,що в очах рашистського куйла миру ніколи не побачиш, а можна побачити лише КГБ.І коли великі і серйозні дядечки кажуть копати траншеї,значить їх потрібно копати (і швидко купляти зброю)для захисту України і її народу а не займатися асвальтування доріг для швидкої окупації країни.,
показать весь комментарий
07.10.2022 22:15 Ответить
то треба паяльником його виборцям на спині випалювати
показать весь комментарий
07.10.2022 22:21 Ответить
на спині не видно- на лобі краще.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:24 Ответить
от деколи, сконцентрувавшись на ланцюжку подій з початку 2019-го року, навіть трохи далі, відклавши в сторону всі емоції та особисту неприязнь до цього вилупка, я бачу те, шо його прихід на найвідповідальнішу посаду у воюючій країні був неминучо необхідний. бо воно не є чимось вийнятковим. воно є квінтесенцією всього негативного, що є в українцях: лінь, тупість, небажання вчитись і розвиватись, чинопоклонство, бажання давати і брати хабарі, пристрасть до халяви, пошук найлегшого варіанту, невизнання власних недоліків та помилок- це все сконцентрувалось у криворогульному наполеоні боневтіку. це мало статись, як важке похмілля, як важкий перебіг запущеної хвороби, як чорнобиль соціального штибу. ну не могло бути якось по іншому, рано чи пізно це мало статись. недалекий український народ має заплатити страшну ціну. лише так у нас є шанс піднестись, стати нацією, заявити про себе на весь світ "ми-УКРАЇНА".
показать весь комментарий
07.10.2022 22:16 Ответить
котра зараз година? Що, вже настав час для відосиків та "піздатих історій"
показать весь комментарий
07.10.2022 22:23 Ответить
коли воно ідіот- то йому, як дурному коту і у вересні березень
показать весь комментарий
07.10.2022 22:24 Ответить
потім буде відпочивати десь до 16 години. Чому не бритий і не голений?
показать весь комментарий
07.10.2022 22:41 Ответить
Молодець, дуже правильна промова.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:48 Ответить
От дивишься на нього, потім на останні новини трешу від СН, який тебе зовсім не дивує, бо так завжди було, і розумієш що московія реально воює з 20-30 відсотками українців, які є носіями української культури, фундаментом Української держави, а все інше це сутиативне населення, котре адаптувалося би до окупації і залюбки прийняли себе у статусі малоросів.
показать весь комментарий
07.10.2022 22:49 Ответить
"Росія на своєму прикладі покаже",а Зелєнін на своєму покаже що жадність і нахабство приведе до неминучої 3,14здюліни.
показать весь комментарий
07.10.2022 23:07 Ответить
как так получилось что граница была разминирована?-а вот как!
Мариуполь разрушеный заваленый трупами
должен каждый день поминать своего "благодетеля"
показать весь комментарий
08.10.2022 02:29 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2022 02:30 Ответить
сучья фсбэшная мразь
Зеленський пристроїв свого друга,
росіянина Гошілашвілі - радником голови ГУР МО Буданова
показать весь комментарий
08.10.2022 02:31 Ответить
мразь уничтожила ракетную программу и разминировал границу шашлыки обещал ...гнида оманская
показать весь комментарий
08.10.2022 02:32 Ответить
 
 