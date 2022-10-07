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Мы не считаем, что Путин принял решение применить ядерное оружие, - Пентагон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В Пентагоне не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время. Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе министр обороны Ллойд Остин, подчеркнули тот факт, что это бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно", - отметил представитель Пентагона.

Пока в США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания", сказал Райдер.

Он добавил, что США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.

Читайте также: Зеленский призвал к превентивным ударам по РФ из-за ядерных угроз, что привело к истерике в России
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Топ комментарии
+14
я вважаю, що зеленське ***** обісралось разом зі своїм московським глав*****м.
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07.10.2022 23:50
+9
Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла
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08.10.2022 00:05
+7
Да уж лучше шоколадные конфеты, чем зеленое дерьмо.
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08.10.2022 02:00
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я вважаю, що зеленське ***** обісралось разом зі своїм московським глав*****м.
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07.10.2022 23:50 Ответить
а ти з якого окопу строчиш ?герой ти наш клавіатурний ...мабудь канахветки любиш шоколадні ?
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08.10.2022 00:12 Ответить
Да уж лучше шоколадные конфеты, чем зеленое дерьмо.
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08.10.2022 02:00 Ответить
Та в штабі я, пісарєм працюю.
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08.10.2022 09:03 Ответить
Чуєш фуфєл , закрий свій ******** і сиди тихенько уклоніст
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08.10.2022 13:03 Ответить
А шо не так?
Ти мабуть хочешь з кимось зустрітися?
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08.10.2022 18:01 Ответить
[eqkj wt nb
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08.10.2022 01:22 Ответить
Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла
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08.10.2022 00:05 Ответить
та кого вони бояться ? якусь нікчемну полуміль ...дивні якісь
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08.10.2022 00:09 Ответить
Не бояться тільки дурники
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08.10.2022 07:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-cqFgymOjGc





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КОГДА И ГДЕ РОДИЛСЯ ПУТИН? КТО ЕГО НАСТОЯЩИЕ РОДИТЕЛИ? - АНОНС СЕНСАЦИОННОГО ИНТЕРВЬЮ!.
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08.10.2022 00:34 Ответить
Да Володя неплохой парень (ну, или бабушка). Главное - не уронить его лицо. Да и ваще уважайте Раиссю, чмы ***ные.
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08.10.2022 00:41 Ответить
Ну так если вы так считаете ,поднимается вопрос : а чего вы ждёте, чтобы он нажал на кнопку?
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08.10.2022 01:21 Ответить
я розумію, що всі роздроченні, заклопотанні, але не валіть ви з "здорової голови на хвору" існують служби які займаються "аналітикою" , також є служби які "не зовсім хочуть щоб ми знали ось цю інформацію"! робіть висновки! але довіра до ЗСУ і до держави в цілому, до України, понад усе! Я вірю! Слава Нації!
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08.10.2022 01:42 Ответить
Ну, дай бог щоб воно так і було насправді.

Іранські дрони вони також не бачили.
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08.10.2022 02:00 Ответить
Что сказал этот речник?

1. У нас нет данных...

Что это значит? Это может быть по двум причинам:
- вы не смогли найти эти данные/факты ( возможно плохо искали)

или

- этих «данных» нет в природе, поэтому вы и не нашли.

Если вы на 100% уверены в том, что вы правы - этих данных нет в природе-
можете ли вы гарантировать что этого НЕ случиться?
Тотже речник дальше говорит, что « все может быть»... надо относиться серьезно.

Тогда вопрос: зачем вы говорите, что у вас нет данных???
Успокаиваете или что?

2. Мы следим за ситуацией...
Будем посмотреть? И все?

А может лучше будет так:
Мы обещаем, что тот кто нажмёт на кнопку будет уничтожен как враг всего Человечества.

Что бы и в мыслях не было.

А без такого ответа все другие заявления ( мы не имеем фактов..., мы будем наблюдать...) читаються кацапами как приглашение
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08.10.2022 02:54 Ответить
Ну в чому я точно впевнений, що білі і пухнасті США, точно не застосують, і не застосовували, ядерну зброю. А так, абстрактно, я взагалі проти зброї. Я краще на кулаках. І задоволення, і оточуючим шкоди немає)))
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08.10.2022 06:40 Ответить
Если ***** застосуе ЯО, то чем потом будет шантажировать Запад? Бо шантажировать Украину у ***** якто не очень получается
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08.10.2022 07:00 Ответить
Іра, не буде Заходу, і Землі не буде((( Це не зрозумiло?
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08.10.2022 07:12 Ответить
Как посмотреть. Хотя бы потому, шо ***** зассыт. Но - время покажет
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08.10.2022 07:44 Ответить
На Крымском мосту прогремел мощный взрыв: что известно, первые фото
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08.10.2022 07:01 Ответить
ДОБРИЙ РАНОК, УКРАЇНА!
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08.10.2022 07:03 Ответить
Видео
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08.10.2022 07:05 Ответить
Я не лікар, але очевидно, що у тебе, і у тих де ти взяв цю інформацію, шизофренія. Мені все одно, просто кажу свою думку. Вдалого дня)
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08.10.2022 07:22 Ответить
проснись ты всрался ,уже на РИА новости эта информация
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08.10.2022 07:26 Ответить
и на УП тоже
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08.10.2022 07:28 Ответить
Дай посилання
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08.10.2022 07:50 Ответить
ты еще и не зрячий
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08.10.2022 07:54 Ответить
Та якщо чесно, то мені все рiвно. Я той міст не будував, і його не використовую.
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08.10.2022 08:00 Ответить
Перепрошую, так, дiйсно, там, щось горить.
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08.10.2022 07:54 Ответить
бавовна горить
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08.10.2022 08:06 Ответить
Вывод напрашивается такой. За времена президентов Трампа и Обамы, разведка США почти развалена.
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08.10.2022 07:58 Ответить
это же нада так ХАЙМЕРСом попасть - прямо по поезду с цистернами
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08.10.2022 08:10 Ответить
Выходные начинаются чудесно: на Крымском мосту утром прогремел взрыв.
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08.10.2022 08:16 Ответить
на Крымском мосту Бавовна расцвела
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08.10.2022 08:35 Ответить
Сначала путлер шмальнет рОкетой АналоГовнет...в 28 махов 🤣🤣🦍🦍 типа напужать Байдена Вяличием дохлой РабZeи....🤣🦍👽
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08.10.2022 10:02 Ответить
Ця щоденна ромашка вже дещо... кхм... набридла. Як в останній місяць цей стиль ... розповсюдився))) Десь це було ще в 2014...

Заява Зеленського про можливість превентивного удару та потім відмова від нього це політична вистава на рівні «Богів»… причина банальна унеможливлення неадекватності в Кремлі. А відбувалася вистава після «інсайду» Соловья, що рішення типа прийняте…

Соловей, венедиктов, курніков, іноземцев дуже цікаві люди - амбівалентністю в поглядах… та змістах що вони вкидають.

Самому путіну вже сформували «коридор виходу» із ситуації, в яку він себе завів - вихід із України на кордони 1991 року. «Боги» навіть поставили межу - не розхитувати ситуацію на россії. Фактом цього є історія із «чорним ехом»… і те що робиться в інфопросторі серед «хороших русскіх» із участю «хороших українцев». Ще доказом цього є «єдинийо телемарафон» із аналогічною правдивою інформацією, яка побудована так, щоб не розхитувати ситуацію на росії.

Так, що Кремлю залишають росію на його розсуд… парадокс в тому, що в цьому беруть участь «хорошіє русскіє».
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08.10.2022 10:48 Ответить
Так, що пан Шольц може не переживати за Нато та не копати окопи на берегу Рейна, а давати танки, щоб це все закінчилось швидше.
"Зустічі" єрмака із представниками Заходу аля Салліван, подоляки та арістовичі це все вистава - вистава "Богів" Заходу...
Україна завдяки суспісльству встояла... жаль викликає тільки історія хороших росіян, які прагнули змінити свою країну - вони програли. Подивіться Медиазона на ютубі, скільки їх. Війна, політика цинічні речі, а поєднанні це пекло що на фронті, що в суспісльтвах по обидві сторони фронту. Але не Україна почала цю війну...
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08.10.2022 11:12 Ответить
Із цієї історії висновки треба зробити і країнам старої Європи... впершу чергу Німеччині. "Хороші рускіє" та хороші росіяни - це дзеркало антиутопії "Фауста" Гете... буде друга частина "Фауста" про теперішню Німеччину.
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08.10.2022 11:43 Ответить
Цинізм ситуації зашкалює всю "літературу", навіть не знаєш як почати описувати...
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08.10.2022 11:48 Ответить
Що "Боги" не правда? 16 лютого 22 путін почне війну, через кого цією дезою Вас нагодували?!)
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08.10.2022 10:52 Ответить
Для того, щоб застосувати ядерну зброю, її потрібно ще мати! А хто сказав, що уПутіна вона є? Він галімий окурок з пітерського наркотрафіку
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08.10.2022 12:21 Ответить
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08.10.2022 16:46 Ответить
 
 