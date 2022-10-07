Мы не считаем, что Путин принял решение применить ядерное оружие, - Пентагон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
В Пентагоне не видят признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие.
Об этом на брифинге заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы не считаем, что президент Путин принял решение применить ядерное оружие в это время. Многие люди в нашем правительстве и в международном сообществе, в том числе министр обороны Ллойд Остин, подчеркнули тот факт, что это бряцание ядерным оружием безрассудно и безответственно", - отметил представитель Пентагона.
Пока в США нет никакой информации, которая могла бы вызвать изменение "позиции стратегического сдерживания", сказал Райдер.
Он добавил, что США продолжают относиться к угрозам России "очень серьезно" и следят за ситуацией.
Пожалуйста, подождите...
Ти мабуть хочешь з кимось зустрітися?
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КОГДА И ГДЕ РОДИЛСЯ ПУТИН? КТО ЕГО НАСТОЯЩИЕ РОДИТЕЛИ? - АНОНС СЕНСАЦИОННОГО ИНТЕРВЬЮ!.
Іранські дрони вони також не бачили.
1. У нас нет данных...
Что это значит? Это может быть по двум причинам:
- вы не смогли найти эти данные/факты ( возможно плохо искали)
или
- этих «данных» нет в природе, поэтому вы и не нашли.
Если вы на 100% уверены в том, что вы правы - этих данных нет в природе-
можете ли вы гарантировать что этого НЕ случиться?
Тотже речник дальше говорит, что « все может быть»... надо относиться серьезно.
Тогда вопрос: зачем вы говорите, что у вас нет данных???
Успокаиваете или что?
2. Мы следим за ситуацией...
Будем посмотреть? И все?
А может лучше будет так:
Мы обещаем, что тот кто нажмёт на кнопку будет уничтожен как враг всего Человечества.
Что бы и в мыслях не было.
А без такого ответа все другие заявления ( мы не имеем фактов..., мы будем наблюдать...) читаються кацапами как приглашение
Заява Зеленського про можливість превентивного удару та потім відмова від нього це політична вистава на рівні «Богів»… причина банальна унеможливлення неадекватності в Кремлі. А відбувалася вистава після «інсайду» Соловья, що рішення типа прийняте…
Соловей, венедиктов, курніков, іноземцев дуже цікаві люди - амбівалентністю в поглядах… та змістах що вони вкидають.
Самому путіну вже сформували «коридор виходу» із ситуації, в яку він себе завів - вихід із України на кордони 1991 року. «Боги» навіть поставили межу - не розхитувати ситуацію на россії. Фактом цього є історія із «чорним ехом»… і те що робиться в інфопросторі серед «хороших русскіх» із участю «хороших українцев». Ще доказом цього є «єдинийо телемарафон» із аналогічною правдивою інформацією, яка побудована так, щоб не розхитувати ситуацію на росії.
Так, що Кремлю залишають росію на його розсуд… парадокс в тому, що в цьому беруть участь «хорошіє русскіє».
"Зустічі" єрмака із представниками Заходу аля Салліван, подоляки та арістовичі це все вистава - вистава "Богів" Заходу...
Україна завдяки суспісльству встояла... жаль викликає тільки історія хороших росіян, які прагнули змінити свою країну - вони програли. Подивіться Медиазона на ютубі, скільки їх. Війна, політика цинічні речі, а поєднанні це пекло що на фронті, що в суспісльтвах по обидві сторони фронту. Але не Україна почала цю війну...