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От Черного моря до Карпат: ветеран АТО Александр Швецов на протезе отправился пешком в путешествие, чтобы собрать средства для военных. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Ветеран антитеррористической операции на востоке Украины Александр Швецов, у которого один протез ноги, решил совершить пеший переход от Одессы в Яремче, что на Закарпатье, чтобы собрать средства для помощи Вооруженным силам Украины. Он хочет приобрести для своих побратимов два пикапа и микроавтобус.

Дневник своего путешествия Александр Швецов ведет на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Донатим на ВСУ.

День: 4

Друзья, вот и пошел четвертый день, как я начал идти пешком от Черного моря до Карпат.

Хочу преодолеть этот путь вместе с вами, собирая средства побратимам на два пикапа и на микроавтобус, которые им сейчас очень необходимы.

Суть вашей помощи состоит в том, что одна гривна доната на эти нужды = 1 мой шаг.

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Между Одессой и Яремче 800 000 метров, чем больше шагов задоните, тем короче будет для меня эта дистанция, и тем скорее пацаны получат такие необходимые для них автомобили.

В настоящее время в копилке общего сбора уже есть 203500 гривен и 377 долларов, а также 1600 грн которые донатили рядовые украинцы, это значит, что моя дистанция благодаря вам уменьшилась на 216 километров).

За три дня я прошел 35 километров, поэтому остаток 549 км.

Пока прошу всех о поддержке. Реквизиты для переводов:

5168 7520 0394 0627

(ПриватБанк),

Pay Pal:

[email protected]

Все будет Украина", - рассказал Швецов.

Александр Швецов – ветеран АТО из Житомирской области. В 2014 году получил ранение, после чего ему установили протез ноги.
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Топ комментарии
+8
Здоров'я Тобі наш, дорогий воїне і Божої ласки , а ми допоможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.10.2022 00:08
+7
Треба йти в Запоріжжя. Там губата баба з ОДА покрала всю гуманітарку. Навіть НАБУ обшуки в неї робила.
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07.10.2022 23:55
+7
Бляха, я *******: інваліди ходять по країні і збирають у жебраків копійки для армії, а клоунська влада хоче витратити на єдиний говномарафон космічні 1.5 млрд. Я вже не кажу про дєрєбан із бальшой стройкі, який взагалі не зупинялася і продовжується під вас війни.
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08.10.2022 06:03
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Треба йти в Запоріжжя. Там губата баба з ОДА покрала всю гуманітарку. Навіть НАБУ обшуки в неї робила.
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07.10.2022 23:55 Ответить
+
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08.10.2022 00:00 Ответить
Здоров'я Тобі наш, дорогий воїне і Божої ласки , а ми допоможемо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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08.10.2022 00:08 Ответить
Плюс. Я тоже на протезе, так шо понимаю суть вопроса.
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08.10.2022 00:40 Ответить
А протез не поламается оттакого? Сколько можно ходить в день.
И кстати, неужели нет машин у державы для военных? Или они выходят из строя слишком быстро
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08.10.2022 01:11 Ответить
Протезы разные бывают. Я на своем вполне спокойно шляюсь на охоту по тутошним ипеням. А машины да, убиваются на войне очень быстро.
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08.10.2022 01:14 Ответить
Від Яремча до Закарпаття трохи далеко,пішки.
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08.10.2022 02:28 Ответить
Бляха, я *******: інваліди ходять по країні і збирають у жебраків копійки для армії, а клоунська влада хоче витратити на єдиний говномарафон космічні 1.5 млрд. Я вже не кажу про дєрєбан із бальшой стройкі, який взагалі не зупинялася і продовжується під вас війни.
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08.10.2022 06:03 Ответить
Деякі тг канали пишуть, що сьогодні о 6-й ранку взірвався Керченский міст
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08.10.2022 06:48 Ответить
неа. уже есть куча відео. взірвали жд частину Керченського мосту. Всім доброго ранку.
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08.10.2022 06:58 Ответить
Тогда, благослови, боги, ЗСУ! И дайте им сил роздолбать тот мост до основания, а кацапам - утопиться при отступлении!!
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08.10.2022 07:48 Ответить
07:38 Часть Крымского моста для автотранспорта обвалилась.
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08.10.2022 07:49 Ответить
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08.10.2022 07:51 Ответить
я тоже смотрел на это и не мог понять, что полотно делает в воде
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08.10.2022 08:02 Ответить
просто він перетворився на "підводний міст"
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08.10.2022 09:45 Ответить
 
 