Ночью в оккупированном Иловайске раздавались взрывы. ВИДЕО

Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.

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