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Ночью в оккупированном Иловайске раздавались взрывы. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".

Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.

Смотрите: На Крымском мосту мощный пожар. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+37
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08.10.2022 07:17
+21
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08.10.2022 07:15
+17
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08.10.2022 07:11
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08.10.2022 07:10 Ответить
Чего про керченский мост нет новости? Там пожар и похоже ему хана
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08.10.2022 07:11 Ответить
Детский пожар как для моста
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08.10.2022 07:13 Ответить
Пишут что пролеты рухнули уже
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08.10.2022 07:38 Ответить
з/б прогони моста тяжчі з повітря, томі і впали
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08.10.2022 09:16 Ответить
Вже в обох напрямках прольоти попадали. Пойняв, мудаче скрєпний?
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08.10.2022 08:20 Ответить
Кончене, коментар писався коли ще не було детальних фото
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08.10.2022 08:39 Ответить
нажаль мосту не хана,там потяг з бензином грить,але надіюсь наші тільки пристрілюються,такий міст не просто зруйнувати тому і били по потягу щоб чим більше шкоди нанести
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08.10.2022 07:20 Ответить
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08.10.2022 07:11 Ответить
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08.10.2022 07:15 Ответить
кацапскі змі кажуть то цистерна загорілась нічого страшного
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08.10.2022 07:16 Ответить
На Крымском мосту горит цистерна с топливом
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08.10.2022 07:17 Ответить
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08.10.2022 07:17 Ответить
Я чомусь це прочитав голосом Дроздова. 😁
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08.10.2022 07:59 Ответить
Як виглядає Кримський міст після "бавовни"
Внаслідок вибуху, який стався 8 жовтня о 6-й годині ранку, на Кримському мосту спалахнула сильна пожежа. Автомобільна гілка мосту сильно пошкоджена вибухом.
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08.10.2022 08:27 Ответить
 
 