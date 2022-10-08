Ночью в оккупированном Иловайске раздавались взрывы. ВИДЕО
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Во временно оккупированном Иловайске Донецкой области в ночь на 8 октября прогремели мощные взрывы. Затем вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Оперативный ВСУ".
Звуки взрывов были слышны в первые минуты после полуночи.
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