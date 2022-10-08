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Украинские воины устроили "праздничный фейерверк" по случаю дня рождения Путина: уничтожили вражеский ЗРК "БУК" и РСЗО "ГРАД". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Даниила Апостола нанесли точный удар по позициям россиян, уничтожив ЗРК "Бук" и РСЗО "Град".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола.
"Праздничный фейерверк по случаю дня рождения лилипутькина. По случаю ДНЯ СМЕРТИ обещаем в разы более мощный", - подписали видео своей работы бойцы.
В видеоматериале отмечено, что российские РСЗО "ГРАД" и ЗРК "БУК" поражены огнем украинской артиллерии.
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