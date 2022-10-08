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Украинские воины устроили "праздничный фейерверк" по случаю дня рождения Путина: уничтожили вражеский ЗРК "БУК" и РСЗО "ГРАД". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетьмана Даниила Апостола нанесли точный удар по позициям россиян, уничтожив ЗРК "Бук" и РСЗО "Град".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в 44-й отдельной артиллерийской бригаде имени гетмана Даниила Апостола.

"Праздничный фейерверк по случаю дня рождения лилипутькина. По случаю ДНЯ СМЕРТИ обещаем в разы более мощный", - подписали видео своей работы бойцы.

Смотрите: Оккупант жалуется на украинских минометчиков: "Попали под обстрел. Семь - "200", пять - "300. Тяжелых два". ВИДЕО

В видеоматериале отмечено, что российские РСЗО "ГРАД" и ЗРК "БУК" поражены огнем украинской артиллерии.
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Топ комментарии
+11
И еще один фейерверк, на крымском мосту. Горит так, шо мостику кажись будет капец.
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08.10.2022 09:29
+5
руснявые, пшли вон из Украины
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08.10.2022 09:30
+5
па празднічному...па дамашнєму
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08.10.2022 09:31
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И еще один фейерверк, на крымском мосту. Горит так, шо мостику кажись будет капец.
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08.10.2022 09:29 Ответить
Зачьот, але в Криму веселіше...
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08.10.2022 09:29 Ответить
руснявые, пшли вон из Украины
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08.10.2022 09:30 Ответить
па празднічному...па дамашнєму
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08.10.2022 09:31 Ответить
кажуть, ще й "Ураган" знищили, що теж дуже круто
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08.10.2022 09:54 Ответить
Героям слава, бережи вас Господь
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08.10.2022 10:36 Ответить
Видео с БУКом не совсем новое... но красоты от этого не меньше. Но увы, пальму первенства таки перехватил крымский мост
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08.10.2022 11:11 Ответить
Бажаю ***** довгих років тюрми у Гаазі.
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08.10.2022 11:25 Ответить
Які сьогодні гарні новини Слава ЗСУ Переможемо
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08.10.2022 14:21 Ответить
C днем рождения, Вова.
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08.10.2022 16:25 Ответить
 
 