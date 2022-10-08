"Пожили и хватит", - оккупант наблюдает, как горит Крымский мост. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Российский оккупант в Крыму озадаченно наблюдает за пожаром на Крымском мосту.
Он сам снял и выложил в соцсети свою реакцию не происходящее, сообщает Цензор.НЕТ.
"Пожили, бл#дь, и хватит, нах#й. Мосту п#зда, бл#дь. Пути отрезаны, бл#дь", - в отчаянии говорит мужчина.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорелся сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.
По версии россиян, мост пылает из-за подрыва грузовика. Частично обрушились два пролета моста.
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+56 stavr
показать весь комментарий08.10.2022 09:35
+39 fresh guacamole
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+38 Валентин Коваль
показать весь комментарий08.10.2022 09:32
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Впрочем, желающие могут поехать через Мариуполь и Бердянск или Мелитополь. Вероятность доехать живым 99.5%+ гарантирована, это очень хороший показатель на самом деле, химарсы всех не доставят. Главное перед поездкой не забудьте продырявить куртку и разорвать кроссовки, подошву оторвать, иначе за куртку или кроссовки застрелят на блокпосте и это, между прочим, действительная реальность того, что вас ждет. Поедите с новыми кроссовками и окажитесь в траве или песке лежать, босыми.
https://www.facebook.com/danilov.oleksiy/posts/pfbid03899i4K7FFfpmSdraYe4ZFSf597rFHYzyB6RFENErwexXWdqABNBuCXg5Te1mNPepl
https://www.youtube.com/watch?v=xcILIvrEZFs
класика
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Володин встаёт и каже...
Есть мост,есть РабZeя,нет моста,нет РабZeи....🤣🦍🖤траур...
- это Хуйлоween
Шість років не спілкувався з родичами в Криму ,
а сьогодні зателефоную і запитаю : "Шо з їбалом гниди" !??