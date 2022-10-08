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Момент взрыва на Крымском мосту. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Момент взрыва на Крымском мосту был зафиксирован камерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В сети появилось видео момента взрыва на Крымском мосту.

Также читайте: Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты

Также смотрите: "Пожили и хватит", - оккупант наблюдает, как горит Крымский мост. ВИДЕО
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Топ комментарии
+83
-В честь др Путина был поднят праздничный мост!
-Может тост?
-нет
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08.10.2022 09:36
+79
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08.10.2022 09:41
+66
Горел сурово крымский мост,
И орки радостно рыдали.
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08.10.2022 09:37
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Щось тут явно не так.
Ну д-у-у-уже не так.
Як на мене, то сьогодні спрацював "Рязанський цукор". Це ніякий не прильот, це робота ФСБ. Але зробили через "ж..пу" як завжди.
Розповідати про український слід - це розписатись у власній некомпетентності і безпорадності.
Уявіть собі, що в Криму, можна просто так, знайти десь біля 5-ти. тонн вибухівки (а там було не менше), завантажити це в автомобіль, використавши бідного водія "в темну", але не передбачити, що міст знаходиться під постійним відеонаглядом... підірвати вантажівку дистанційно.
Не було б цього відео, можна було б закручувати ескалацію до небес, видумувати різні версії з Хаймарсами і бойовими горобцями, і навіть ядерну зброю витягти, але це відео псує росіянам все.
З боку Криму, по режимному об'єкту, рухається вантажівка, потім вибухає, точно напроти цистерн з паливом. Мабуть "...совпадение". А, якщо подивитись камери ГІБДД в Криму, то взагалі буде видно, що цей автомобіль виїхав десь з території військової частини.
Взагалі - повна халтура. І міст знищили і приводу для ядерного удару не отримали.
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08.10.2022 10:40 Ответить
Ох уж ці мені свідєтєлі застосування ядерної зброї...
Коли вже до вас дойде, що ніякої ядерної зброї у орків нема і не буде? Це тільки в вархаммер40к у орків техніка працює бо вони в це вірять. А в реальному світі нема кому там було займатися обслуговуванням ядерних бойоголовок. Не полетить воно нікуди.
нарасіся як гопнік в казіно за покерним столом з парою двійок на руках. Сидить і блефує. Блефує так, наче у неї флеш рояль. А інші гравці, які мають більш гарні карти, трусяться від страху, дивлячись на лампаси на абібасах гопніка. Замість того, аби взяти яйця у кулак і залишити гопніка без нічого...
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08.10.2022 10:54 Ответить
если Хйло застрелится чтобы посмотреть как расеюшка то без него будет - я думаю многим эта идея тоже понравится
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08.10.2022 11:55 Ответить
Всё просто:- Было две бомбы которые взорвались одновременно. Одна в грузовике вторая под цистерной. Когда грузовик оказался напротив цистерны , по радио были взорваны обе бомбы.
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08.10.2022 10:57 Ответить
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08.10.2022 11:07 Ответить
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08.10.2022 11:01 Ответить
Камери зафіксували водія вантажівки
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08.10.2022 20:03 Ответить
Грузовик не мог с ТАКОГО расстояния подорвать цистерну!
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08.10.2022 11:02 Ответить
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08.10.2022 11:09 Ответить
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08.10.2022 11:21 Ответить
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08.10.2022 11:34 Ответить
Это опять кто-то окурок бросил... в тот час и в том месте???
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08.10.2022 19:37 Ответить
Это не ракета, взорвалась машина
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08.10.2022 11:05 Ответить
Машина везла ракету.
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08.10.2022 13:10 Ответить
Це ракета...
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08.10.2022 16:58 Ответить
Мне, честно, фиолетово кто и что на Керченском мосту бахнуло. Наши или кацапы, ракета или подорванная цистерна. ФИОЛЕТОВО. Все, кто к этому причастен - честь ему и хвала. Это было эпически!!!
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08.10.2022 11:27 Ответить
Отвяньте от меня и не мешайте радоваться. Я представляю, как ***** сказали новость о мосте и как его перекосило. Надеюсь, его хватит инсульт
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08.10.2022 16:13 Ответить
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08.10.2022 17:46 Ответить
Водію цистерни присвоїти звання "герой України"!
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08.10.2022 11:34 Ответить
Горіла со сна, палала.
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08.10.2022 11:38 Ответить
О, виявляється можна і так...
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08.10.2022 11:48 Ответить


O, ja-ja, Krymsky most!
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08.10.2022 12:01 Ответить
На це можна дивитися нескінченно!
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08.10.2022 12:24 Ответить
Улыбнула музыка в конце второго видео.
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08.10.2022 13:13 Ответить
яка це услада!як довго ми цього ждалі! ЦЕ ГАРНІШЕ ЗА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!
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08.10.2022 13:13 Ответить
Зверніть увагу на правий кут екрану, за секунду до вибуху під мостом з'являється якийсь об'єкт чи волни від якогось обєкта
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08.10.2022 13:45 Ответить
ипанутый телеграм, цензор, вы задолбали!
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08.10.2022 15:38 Ответить
Ось що пише мило ру. Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в повреждении Крымского моста.
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08.10.2022 16:52 Ответить
Пам'ятаєте, раніше наші спеці казали, що отримали технічну документації на цей міст. Тож використали його технічні помилки. Не міг вибух однієї машини спричинити такий зсув прольоту моста. Крім того, якби це вибухнула машина, при такому зсуві мала б посунутися і друга ветка, а вона не пошкоджена. Стосовно постраждалих. Зважаючи на те, що легкова машина при вибухі знаходилася між вантажівкою та полотном протилежного руху, її мало так розчавити, що не змогли б встановити де жінка, де чоловік.
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08.10.2022 18:01 Ответить
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08.10.2022 18:39 Ответить
Красівоє показують...
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09.10.2022 05:56 Ответить
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